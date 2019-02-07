25 хитрых животных, которые, кажется, совсем не против пошутить

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В детстве мы любили играть в прятки. Время идет, привычки остаются. Особенно у животных, которые из возраста ребенка, кажется, вообще не выходят. Теряли ли вы когда-то своего питомца в куче мягких игрушек? А может, ваш любимец умеет мастерски мимикрировать под ковер, ламинат или постельное белье?

AdMe.ru подсмотрел умилительные кадры, как хитрые животные, люди, а иногда и предметы пытались слиться с окружающей средой, и хочет разделить радость с читателями.

1. Ну просто одно лицо

2. Улыбаемся, парни

3. Кажется, их выбирали по одному принципу

4. Кот-единорог

5. Мой маленький котенок

6. Рядовой Кот, я вас не видел на занятиях по маскировке

7. Мама, найди меня

8. Маски хаски

9. Маскировка под банан

10. Совет: подбирайте ламинат в цвет кота

11. А постельное белье — в тон собаки

12. Это точно столб?

13. Сколько лягушек?

14. Спорим, не найдете

15. Кот впишется в любой пейзаж

16. Если надоело работать, делай так

17. Никто не заметит

18. Операция «Найти кота»

19. Маскировка под ковер

20. Если что, это еж

21. Хватит за мной плавать

22. Практически близнецы

23. Листик. Или нет?

24. Даже уши одинаковые

25. Найди кота

Бонус: не только животные умеют прятаться