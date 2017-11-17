25+ фотографий, на которых запечатлена самая искренняя дружба
Братья наши меньшие — беззащитные существа, способные безоговорочно любить человека, каким бы он ни был. Это доказывают сотни невымышленных историй и снятых фильмов о преданности домашних питомцев своим хозяевам.
Редакция AdMe.ru подготовила для вас подборку трогательных фотографий о самых настоящих и искренних отношениях.
Они выглядят счастливее некоторых влюбленных парочек
«Наш кот каждое утро приходит к моему мужу, чтобы доспать последние часы перед пробуждением вместе»
«Если вы думаете, что я нанял фотографа для фотосессии со щенком, — да, именно так я и сделал»
Сегодня кусь отменяется — у пумы хорошее настроение
«Вернулась вчера из отпуска. После приезда мой пес не оставлял меня ни на минуту»
Нежность — лучшее проявление чувств
Это невероятно! Кот наслаждается моментом со своим человеком
Внезапные обнимашки на вершине горы — то, с чем приходится сталкиваться, если путешествуешь с четвероногим другом
Как говорится, без кота и жизнь не та
Кажется, будто это самый крепкий сон в их жизни
С таким другом не страшны никакие преграды
Этот приятель обожает обниматься
Типпи Дегре — девочка, которая стала лучшим другом для диких животных Африки
— У тебя есть домашнее животное?
— Да, что-то среднее между собакой и огромной летучей мышью
Девочка обожает смотреть телевизор... со своим питоном
Это самый настоящий и самый большой друг в жизни
Девушке этого парня стоит начать волноваться
Когда планируешь отпуск без собаки. Кажется, этот пес начинает что-то подозревать
«Мой дед боится собак, а моя собака — людей. Они просто дали друг другу шанс»
Парень заказал футболку с изображением своего питомца — дружба 80-го уровня
«Я думал, что покупка торта на день рождения моей собаки будет лишней тратой денег. Ее реакция стоит каждого потраченного доллара»
«Если я не глажу своего пса, он идет к кому-то другому, после чего ему обязательно нужно убедиться, что я это увидел и ревную его»
Кто сказал, что лучший друг должен быть человеком?
«Мой пес после того, как я поцеловал в щеку свою уснувшую девушку. Кажется, он ревнует ее»
Из-за слепоты эта кошка не видит своего человека, но она доверяет ему настолько, что готова к взаимным объятиям в любое время
«Что-то мне подсказывает, что собака моей мамы влюбилась в меня»
Они для нас — страница в жизни, а мы для них и есть вся жизнь
А у вас есть любимые питомцы? Делитесь своими историями о них в комментариях!
Фото на превью CouldHaveBeenHitler / imgur