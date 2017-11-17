25+ фотографий, на которых запечатлена самая искренняя дружба

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Братья наши меньшие — беззащитные существа, способные безоговорочно любить человека, каким бы он ни был. Это доказывают сотни невымышленных историй и снятых фильмов о преданности домашних питомцев своим хозяевам. Редакция AdMe.ru подготовила для вас подборку трогательных фотографий о самых настоящих и искренних отношениях.

Они выглядят счастливее некоторых влюбленных парочек

«Наш кот каждое утро приходит к моему мужу, чтобы доспать последние часы перед пробуждением вместе»

«Если вы думаете, что я нанял фотографа для фотосессии со щенком, — да, именно так я и сделал»

Сегодня кусь отменяется — у пумы хорошее настроение

«Вернулась вчера из отпуска. После приезда мой пес не оставлял меня ни на минуту»

Нежность — лучшее проявление чувств

Это невероятно! Кот наслаждается моментом со своим человеком

Внезапные обнимашки на вершине горы — то, с чем приходится сталкиваться, если путешествуешь с четвероногим другом

Как говорится, без кота и жизнь не та

Кажется, будто это самый крепкий сон в их жизни

С таким другом не страшны никакие преграды

Этот приятель обожает обниматься

Типпи Дегре — девочка, которая стала лучшим другом для диких животных Африки

— У тебя есть домашнее животное? — Да, что-то среднее между собакой и огромной летучей мышью

Девочка обожает смотреть телевизор... со своим питоном

Это самый настоящий и самый большой друг в жизни

Девушке этого парня стоит начать волноваться

Когда планируешь отпуск без собаки. Кажется, этот пес начинает что-то подозревать

«Мой дед боится собак, а моя собака — людей. Они просто дали друг другу шанс»

Парень заказал футболку с изображением своего питомца — дружба 80-го уровня

«Я думал, что покупка торта на день рождения моей собаки будет лишней тратой денег. Ее реакция стоит каждого потраченного доллара»

«Если я не глажу своего пса, он идет к кому-то другому, после чего ему обязательно нужно убедиться, что я это увидел и ревную его»

Кто сказал, что лучший друг должен быть человеком?

«Мой пес после того, как я поцеловал в щеку свою уснувшую девушку. Кажется, он ревнует ее»

Из-за слепоты эта кошка не видит своего человека, но она доверяет ему настолько, что готова к взаимным объятиям в любое время

«Что-то мне подсказывает, что собака моей мамы влюбилась в меня»

Они для нас — страница в жизни, а мы для них и есть вся жизнь

А у вас есть любимые питомцы? Делитесь своими историями о них в комментариях!