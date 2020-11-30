25+ фото зверюшек в детстве, которые растопят сердце даже Синей Бороды

Если у вас плохое настроение, это не дело. Что же может вернуть радость? Конечно, разглядывание котят, щенят и прочих деток животных. Крошечные капибары, свинки, утконосики просто созданы для умиления. Ну а в бонусе вы увидите, как время способно преподносить сюрпризы.

Мы в AdMe.ru смотрим на эти 25+ фотографий и прямо чувствуем, как начинает вырабатываться гормон радости. Надеемся, и вы получите непередаваемое удовольствие, разглядывая снимки мимимишных малышей.

«Я говорил себе, что единственный способ оставить их вместе, — это просто усыновить их самому. Это не моя вина. У меня не было выбора»

«Больше никогда не говори ни со мной, ни с моим щенком»

У детеныша тюленя замерзли усы

Настоящий детский сад

Песик Корвин принимает свою первую ванну

Двойная улыбка

Счастливый щенок-гурман

Чаша, полная счастья

Маленькая немецкая овчарка в царстве сновидений

Очаровательные детки

Настоящий антистресс

«Взял этого маленького мальчика из приюта для животных. Знакомьтесь с Перси!»

Эта кошка усыновила щенка

А эта белочка, найденная на чердаке дома, теперь живет в уютной шляпе

«Есть идеи, какой породы этот маленький парень? Собираюсь скоро усыновить его, и просто любопытно»

«Усыновил котенка. Я его уже люблю»

Кошачья интерпретация инь-ян

Маленькая милая свинка

«Встречайте нашего щенка по кличке Oreo»

«Мой щенок самый фотогеничный»

Оставайтесь любопытными, как этот ягненок

Капибара и ее копии

«Только что взял нашего нового члена семьи»

Лучший друг

«Вторая ночь вместе»

Так выглядит лапа новорожденного корги

Просто котенок в кардигане, не более того

Какая милота

Бонус: котенок вырос и стал супермоделью