25+ фото зверюшек в детстве, которые растопят сердце даже Синей Бороды
Если у вас плохое настроение, это не дело. Что же может вернуть радость? Конечно, разглядывание котят, щенят и прочих деток животных. Крошечные капибары, свинки, утконосики просто созданы для умиления. Ну а в бонусе вы увидите, как время способно преподносить сюрпризы.
Мы в AdMe.ru смотрим на эти 25+ фотографий и прямо чувствуем, как начинает вырабатываться гормон радости. Надеемся, и вы получите непередаваемое удовольствие, разглядывая снимки мимимишных малышей.
«Я говорил себе, что единственный способ оставить их вместе, — это просто усыновить их самому. Это не моя вина. У меня не было выбора»
«Больше никогда не говори ни со мной, ни с моим щенком»
У детеныша тюленя замерзли усы
Настоящий детский сад
Песик Корвин принимает свою первую ванну
Двойная улыбка
Счастливый щенок-гурман
Чаша, полная счастья
Маленькая немецкая овчарка в царстве сновидений
Очаровательные детки
Настоящий антистресс
«Взял этого маленького мальчика из приюта для животных. Знакомьтесь с Перси!»
Эта кошка усыновила щенка
А эта белочка, найденная на чердаке дома, теперь живет в уютной шляпе
«Есть идеи, какой породы этот маленький парень? Собираюсь скоро усыновить его, и просто любопытно»
«Усыновил котенка. Я его уже люблю»
Кошачья интерпретация инь-ян
Маленькая милая свинка
«Встречайте нашего щенка по кличке Oreo»
«Мой щенок самый фотогеничный»
Оставайтесь любопытными, как этот ягненок
Капибара и ее копии
«Только что взял нашего нового члена семьи»
Лучший друг
«Вторая ночь вместе»
Так выглядит лапа новорожденного корги
Просто котенок в кардигане, не более того
Какая милота
Бонус: котенок вырос и стал супермоделью
Давайте устроим вашим питомцам минутку славы. Сбрасывайте нам их «детские» фотографии.
Фото на превью 211av8r / reddit