25+ фото животных, которые действуют лучше любых антидепрессантов

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Домашние животные — это не просто наши друзья, но еще и универсальные «улучшатели» настроения. Более того: ученые доказали, что даже просмотр изображений котиков в интернете делает людей менее злыми, снижает тревожность и позволяет чувствовать себя счастливее и энергичнее.

Мы в AdMe.ru уверены, что фотографии собак, кроликов, попугайчиков и любых других хвостатых любимцев оказывают на нас то же воздействие. Ловите заряд бодрости от собранных нами снимков. А в конце статьи вас ждет бонус из пушистых антидепрессантов сотрудников нашей редакции.

1. Идеальный момент

2. Посмотрите на этого пациента

3. «Я переехала к своей подруге сразу после того, как у нее появился этот щенок»

4. Время сна

5. «Самсон такой милый, что мне хочется плакать»

6. «Вот как мой кот сообщает, что готов привлечь мое внимание»

7. Самые милые глаза

8. «Моя маленькая птичка с челкой»

9. Первая поездка на пляж

10. «Мы усыновили их, они усыновили друг друга»

11. Он сделал это в своем собачьем детском саду

12. «Этому красавчику сегодня исполнилось 20 лет! С днем ​​рождения, Симба!»

13. Когда вы нашли идеальную шляпу и хотите всем ее продемонстрировать

14. Один из плюсов работы курьером

15. «Собака моей девушки пытается притвориться, что моего сумасшедшего зверя не существует»

16. Этот щенок такой невообразимо милый!

17. Как сделать идеальную звезду

18. Просто найдите секунду, чтобы посмотреть на этого пушистого мальчика

19. «Ну, в принципе, я действительно красавица»

20. Сегодня Элтон едет в свой настоящий дом

21. «Всем привет! Мне 2 года, и меня зовут Вишня»

22. Засмотрелись на хозяина

23. Интересно, что им снится?

24. Его зовут Панкейк

25. Такой весь важный и дразнится

А еще мы приготовили бонус: фото питомцев сотрудников AdMe.ru, которые помогают нам работать для вас в любой ситуации.

Кота зовут Барин. Он чертовски красив и знает об этом

Знакомьтесь, это Муха. Она немного стесняется

Это Боня. Так она проводит 80 % своего времени

Кошка Пельмень. Пожалуй, это самый пушистый пельмень в мире

«Ее зовут Пуся, ей 16 лет, и когда она спит, то часто высовывает язычок наружу. Мы с мужем постоянно ею любуемся»

«Карапузы-йорки Макс и Тедди всегда готовы утешить и поддержать нас. Это реально наши антидепрессанты»

«Это Долли. Она как будто говорит мне: „Детка, ты просто космос“»

«Эй, хозяйка, ныряй сюда! Пора принимать расслабляющую ванну!»

А как зовут ваших домашних любимцев, без которых жизнь не была бы такой наполненной?