25 фото, подтверждающих, что кошки — милейшие создания на земле

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Кошки — самые популярные и любимые животные в мире. Согласно недавнему исследованию, только в США насчитывается 88 млн домашних кошек. Также ученые доказали, что у тех, в чьем доме живет кошка, снижается риск стресса и беспокойства. Возможно, причина в том, что домашние животные — лучшие утешители для тех, кому грустно или одиноко.

AdMe.ru нашел самые теплые фото кошек, после которых вам непременно захочется завести хотя бы одну.

1. Этому ангелочку так спокойно в лапах своей няни

2. «Я составлю тебе компанию и спрячусь от солнца»

3. «Мне просто нужно поспать еще»

4. «Я застилал постель, когда обнаружил этого парня прятавшимся под одеялом»

5. Милейший котенок с милейшим высунутым язычком

6. «М-м-м, да, отлично...»

7. Он настолько любит рыбу, что решил стать одной из них

8. Чудесное время с семьей

9. Этот малыш очень вежливо ждет, когда ему помогут

10. Как растопить человеческое сердце

11. Когда впервые встретил человека и очень его стесняешься

12. «Можешь обнять меня, пожалуйста?»

13. Инопланетный котенок готов исследовать мир!

14. "После часовой борьбы они решили дело обнимашками

15. Мы все должны потискать эти щечки

16. 3 лучших друга во время сончаса

17. Семейный портрет

18. «Эти вафли были вкусными!»

19. «Моя кошка уснула прямо на ноутбуке»

20. Мордочку этого шерстяного комочка так и хочется потискать

21. «Поиграешь со мной?»

22. «Подстроилась под селфи с моими котами»

23. «Эй, а ты еще занят?»

24. «Еще 5 минут — и я встаю»

25. «Дай пять, друг-человек!»