25 фото, подтверждающих, что кошки — милейшие создания на земле
Кошки — самые популярные и любимые животные в мире. Согласно недавнему исследованию, только в США насчитывается 88 млн домашних кошек. Также ученые доказали, что у тех, в чьем доме живет кошка, снижается риск стресса и беспокойства. Возможно, причина в том, что домашние животные — лучшие утешители для тех, кому грустно или одиноко.
AdMe.ru нашел самые теплые фото кошек, после которых вам непременно захочется завести хотя бы одну.
1. Этому ангелочку так спокойно в лапах своей няни
2. «Я составлю тебе компанию и спрячусь от солнца»
3. «Мне просто нужно поспать еще»
4. «Я застилал постель, когда обнаружил этого парня прятавшимся под одеялом»
5. Милейший котенок с милейшим высунутым язычком
6. «М-м-м, да, отлично...»
7. Он настолько любит рыбу, что решил стать одной из них
8. Чудесное время с семьей
9. Этот малыш очень вежливо ждет, когда ему помогут
10. Как растопить человеческое сердце
11. Когда впервые встретил человека и очень его стесняешься
12. «Можешь обнять меня, пожалуйста?»
13. Инопланетный котенок готов исследовать мир!
14. "После часовой борьбы они решили дело обнимашками
15. Мы все должны потискать эти щечки
16. 3 лучших друга во время сончаса
17. Семейный портрет
18. «Эти вафли были вкусными!»
19. «Моя кошка уснула прямо на ноутбуке»
20. Мордочку этого шерстяного комочка так и хочется потискать
21. «Поиграешь со мной?»
22. «Подстроилась под селфи с моими котами»
23. «Эй, а ты еще занят?»
24. «Еще 5 минут — и я встаю»
25. «Дай пять, друг-человек!»
Какое фото вы считаете самым милым? Расскажите об этом в комментариях и не забудьте поделиться статьей с другим любителем котиков!
Фото на превью KapitanKurt / reddit, AnyReview / reddit