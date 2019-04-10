25+ фото голдендудлей, после просмотра которых хочется завести себе такое чудо

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Собак породы со сложнопроизносимым названием голдендудль можно назвать верными друзьями, отличными компаньонами и просто добродушными великанами. Голдендудли появились на свет в 1969 году в США благодаря одному заводчику, который решил скрестить пуделя с золотистым ретривером. Нередко эту породу собак называют дизайнерской. Сегодня этих красавцев можно увидеть в самых разных ипостасях, в том числе в качестве спасателей и поводырей, а все это благодаря их глубокому уму и привязанности к человеку.