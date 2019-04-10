25+ фото голдендудлей, после просмотра которых хочется завести себе такое чудо
Собак породы со сложнопроизносимым названием голдендудль можно назвать верными друзьями, отличными компаньонами и просто добродушными великанами. Голдендудли появились на свет в 1969 году в США благодаря одному заводчику, который решил скрестить пуделя с золотистым ретривером. Нередко эту породу собак называют дизайнерской. Сегодня этих красавцев можно увидеть в самых разных ипостасях, в том числе в качестве спасателей и поводырей, а все это благодаря их глубокому уму и привязанности к человеку.
Некоторые члены редакции AdMe.ru, посмотрев эту подборку, уже захотели завести себе симпатягу голдендудля. Теперь дело за вами!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
Бонус: голдендудль в предвкушении встречи со своим другом
Мы просто в восторге от этих собак! А вы?
Фото на превью goldendoodlestyle / Instagram, fabulous_doodle / Instagram