25 фактов об обезьянах, которые доказывают, что Дарвин был прав
Мир приматов таит в себе множество загадок, которые пытается разгадать человек. Именно млекопитающие вызывают неподдельный интерес у натуралистов, ведь их считают ближайшими родственниками человека. Стоит отметить, что ежегодно ученные открывают до 10 новых видов приматов, поэтому нам еще предстоит узнать много интересного об этих удивительных животных.
Мы в AdMe.ru собрали для вас подборку фактов, открытий и мнений от ученых, приоткрывающих ту тайную завесу, которая ограждает человека от животного мира.
Обезьяны появляются на свет так же, как и человек
Совсем недавно группа японских ученных выяснила, что рождение детенышей у обезьян аналогично человеческому. Младенцы шимпанзе появляются из родового канала развернутыми лицом от матери, а не наоборот. Хотя ранее считали, что такой способ и поза появления на свет были выработаны предками человека в процессе эволюции. Кстати, чаще всего роль акушера выполняет самец.
- Беременность у обезьян длится 8–9 месяцев.
- 59 лет — именно столько прожила самка шимпанзе Гамма. Сегодня она считается рекордсменом по продолжительности жизни среди человекообразной обезьяны.
Они социальные животные
Шимпанзе, а также схожие виды животных из класса млекопитающих предпочитают жить в социуме. Их групповое времяпрепровождение напоминает привычную нам жизнь, где старшие присматривают за младшими, кто-то добывает еду, а кто-то занимается воспитанием. Но при этом в их социуме также происходят убийства и насилие над собратьями.
- Заботу об осиротевших детенышах берут на себя ближайшие родственники или лучшие «подруги» умерших самок.
- У современных обезьян 32 зуба, как и у человека.
Самолюбование — основное их хобби
Шимпанзе — одни из немногих животных, которые узнают себя в отражении зеркал. И это объясняет тягу остальных собратьев к самолюбованию: большую часть времени приматы проводят за наведением красоты.
- Шимпанзе и гориллы являются самыми умными животными в мире, вопреки распространенному мнению об умственных способностях дельфинов.
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Горилла Коко понимает смысл 2 000 слов английского языка. А ее уровень IQ — 95. Эти показатели соответствуют среднестатистическому уровню человеческого интеллекта.
Шимпанзе — ближайший родственник человека
Ежегодно ученные проводят исследования, суть которых — узнать о схожести шимпанзе и человека. Последние результаты выявили, что абсолютное сходство между ДНК испытуемых составляет менее 90 %, хотя согласно ранним исследованиям «идентичность» составляла 95 %.
- Обезьяны никогда не смогут эволюционировать в человека из-за разрушенной экологической среды обитания этих животных.
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Обезьяна и человек — единственные животные, которые плохо переносят ультрафиолетовое излучение.
Они знают о комфорте больше, чем вы можете себе представить
Большая часть приматов использует подручные средства, чтобы облегчить жизнь. Так, например, шимпанзе с помощью обычной бумаги или больших листьев, свернутых в тонкие трубочки, чистят свои уши и ногти. Также они создают инструменты для быта — это может быть приспособление для дробления орехов или самостоятельно заточенное копье для охоты.
- Обезьяны могут болеть СПИДом, но никогда не заболеют ОРВИ.
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Практически все представители отряда приматов умеют чистить зубы. Этому навыку обучают своих детенышей самки-мамы с самого рождения.
Рождение двойни или тройни — большая редкость
Как и люди, большинство обезьян рождают только одного детеныша. Связано это с тем, что новорожденные в течение нескольких месяцев абсолютно беспомощны, поэтому выжить могут только под пристальным присмотром обоих родителей или социальной группы. Стоит отметить, что детство у этих животных длится 4 года, а самыми хорошими мамами считаются самки горилл.
- Самые высокие человекообразные обезьяны — гориллы. Средний рост самцов колеблется на отметке 170 см.
- Самые маленькие приматы — карликовые игрунки. Их рост всего лишь 12 см.
У обезьян отсутствует способность говорить на природном уровне
Современный человек никогда не сможет общаться с обезьяной вербальным способом. Уж точно несколько ближайших миллионов лет. А все из-за того, что в мозгу приматов отсутствует речевой центр, а поэтому все попытки человека научить их говорить тщетны.
- Самцы шимпанзе склонны к облысению.
- За все время после покорения человеком космического пространства туда были отправлены 32 обезьяны.
Эти животные умеют шутить
Большая часть приматов общается между собой с помощью жестов и звуков, а еще они умеют шутить. Так, например, шимпанзе Коко стала одним из немногих приматов, который научился общаться с человеком. Ученные стали свидетелями того, как Коко с помощью жестов называла себя птицей, а на их возражения жестами отвечала, что они не понимают ее шуток. Насколько достоверна эта информация, неизвестно.
- Обезьяны подвержены вредным привычкам — они могут с удовольствием употреблять алкоголь или курить.
- Некоторые виды приматов, как и дельфины, совершают половой акт ради удовольствия, а не появления потомства.
Шимпанзе — прирожденные эстеты
Эти животные ценят красоту природы. Они часами могут наблюдать за закатом или любоваться предметами искусства.
Бонус: горилла Коко знакомится с котятами
Фото на превью pixabay