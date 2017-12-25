25 фактов об обезьянах, которые доказывают, что Дарвин был прав

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Мир приматов таит в себе множество загадок, которые пытается разгадать человек. Именно млекопитающие вызывают неподдельный интерес у натуралистов, ведь их считают ближайшими родственниками человека. Стоит отметить, что ежегодно ученные открывают до 10 новых видов приматов, поэтому нам еще предстоит узнать много интересного об этих удивительных животных. Мы в AdMe.ru собрали для вас подборку фактов, открытий и мнений от ученых, приоткрывающих ту тайную завесу, которая ограждает человека от животного мира.

Обезьяны появляются на свет так же, как и человек

Совсем недавно группа японских ученных выяснила, что рождение детенышей у обезьян аналогично человеческому. Младенцы шимпанзе появляются из родового канала развернутыми лицом от матери, а не наоборот. Хотя ранее считали, что такой способ и поза появления на свет были выработаны предками человека в процессе эволюции. Кстати, чаще всего роль акушера выполняет самец.

Беременность у обезьян длится 8–9 месяцев.

59 лет — именно столько прожила самка шимпанзе Гамма. Сегодня она считается рекордсменом по продолжительности жизни среди человекообразной обезьяны.

Они социальные животные

Шимпанзе, а также схожие виды животных из класса млекопитающих предпочитают жить в социуме. Их групповое времяпрепровождение напоминает привычную нам жизнь, где старшие присматривают за младшими, кто-то добывает еду, а кто-то занимается воспитанием. Но при этом в их социуме также происходят убийства и насилие над собратьями.

Заботу об осиротевших детенышах берут на себя ближайшие родственники или лучшие «подруги» умерших самок.

У современных обезьян 32 зуба, как и у человека.

Самолюбование — основное их хобби

Шимпанзе — одни из немногих животных, которые узнают себя в отражении зеркал. И это объясняет тягу остальных собратьев к самолюбованию: большую часть времени приматы проводят за наведением красоты.

Шимпанзе и гориллы являются самыми умными животными в мире, вопреки распространенному мнению об умственных способностях дельфинов.

Горилла Коко понимает смысл 2 000 слов английского языка. А ее уровень IQ — 95. Эти показатели соответствуют среднестатистическому уровню человеческого интеллекта.

Шимпанзе — ближайший родственник человека

Ежегодно ученные проводят исследования, суть которых — узнать о схожести шимпанзе и человека. Последние результаты выявили, что абсолютное сходство между ДНК испытуемых составляет менее 90 %, хотя согласно ранним исследованиям «идентичность» составляла 95 %.

Обезьяны никогда не смогут эволюционировать в человека из-за разрушенной экологической среды обитания этих животных.

Обезьяна и человек — единственные животные, которые плохо переносят ультрафиолетовое излучение.

Они знают о комфорте больше, чем вы можете себе представить

Большая часть приматов использует подручные средства, чтобы облегчить жизнь. Так, например, шимпанзе с помощью обычной бумаги или больших листьев, свернутых в тонкие трубочки, чистят свои уши и ногти. Также они создают инструменты для быта — это может быть приспособление для дробления орехов или самостоятельно заточенное копье для охоты.

Обезьяны могут болеть СПИДом, но никогда не заболеют ОРВИ.

Практически все представители отряда приматов умеют чистить зубы. Этому навыку обучают своих детенышей самки-мамы с самого рождения.

Рождение двойни или тройни — большая редкость

Как и люди, большинство обезьян рождают только одного детеныша. Связано это с тем, что новорожденные в течение нескольких месяцев абсолютно беспомощны, поэтому выжить могут только под пристальным присмотром обоих родителей или социальной группы. Стоит отметить, что детство у этих животных длится 4 года, а самыми хорошими мамами считаются самки горилл.

Самые высокие человекообразные обезьяны — гориллы. Средний рост самцов колеблется на отметке 170 см.

Самые маленькие приматы — карликовые игрунки. Их рост всего лишь 12 см.

У обезьян отсутствует способность говорить на природном уровне

Современный человек никогда не сможет общаться с обезьяной вербальным способом. Уж точно несколько ближайших миллионов лет. А все из-за того, что в мозгу приматов отсутствует речевой центр, а поэтому все попытки человека научить их говорить тщетны.

Самцы шимпанзе склонны к облысению.

За все время после покорения человеком космического пространства туда были отправлены 32 обезьяны.

Эти животные умеют шутить

Большая часть приматов общается между собой с помощью жестов и звуков, а еще они умеют шутить. Так, например, шимпанзе Коко стала одним из немногих приматов, который научился общаться с человеком. Ученные стали свидетелями того, как Коко с помощью жестов называла себя птицей, а на их возражения жестами отвечала, что они не понимают ее шуток. Насколько достоверна эта информация, неизвестно.

Обезьяны подвержены вредным привычкам — они могут с удовольствием употреблять алкоголь или курить.

Некоторые виды приматов, как и дельфины, совершают половой акт ради удовольствия, а не появления потомства.

Шимпанзе — прирожденные эстеты

Эти животные ценят красоту природы. Они часами могут наблюдать за закатом или любоваться предметами искусства.

Бонус: горилла Коко знакомится с котятами