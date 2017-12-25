25 фактов об обезьянах, которые доказывают, что Дарвин был прав

Мир приматов таит в себе множество загадок, которые пытается разгадать человек. Именно млекопитающие вызывают неподдельный интерес у натуралистов, ведь их считают ближайшими родственниками человека. Стоит отметить, что ежегодно ученные открывают до 10 новых видов приматов, поэтому нам еще предстоит узнать много интересного об этих удивительных животных.

Мы в AdMe.ru собрали для вас подборку фактов, открытий и мнений от ученых, приоткрывающих ту тайную завесу, которая ограждает человека от животного мира.

Обезьяны появляются на свет так же, как и человек

Совсем недавно группа японских ученных выяснила, что рождение детенышей у обезьян аналогично человеческому. Младенцы шимпанзе появляются из родового канала развернутыми лицом от матери, а не наоборот. Хотя ранее считали, что такой способ и поза появления на свет были выработаны предками человека в процессе эволюции. Кстати, чаще всего роль акушера выполняет самец.

  • Беременность у обезьян длится 8–9 месяцев.
  • 59 лет — именно столько прожила самка шимпанзе Гамма. Сегодня она считается рекордсменом по продолжительности жизни среди человекообразной обезьяны.

Они социальные животные

Шимпанзе, а также схожие виды животных из класса млекопитающих предпочитают жить в социуме. Их групповое времяпрепровождение напоминает привычную нам жизнь, где старшие присматривают за младшими, кто-то добывает еду, а кто-то занимается воспитанием. Но при этом в их социуме также происходят убийства и насилие над собратьями.

  • Заботу об осиротевших детенышах берут на себя ближайшие родственники или лучшие «подруги» умерших самок.
  • У современных обезьян 32 зуба, как и у человека.

Самолюбование — основное их хобби

Шимпанзе — одни из немногих животных, которые узнают себя в отражении зеркал. И это объясняет тягу остальных собратьев к самолюбованию: большую часть времени приматы проводят за наведением красоты.

  • Шимпанзе и гориллы являются самыми умными животными в мире, вопреки распространенному мнению об умственных способностях дельфинов.

  • Горилла Коко понимает смысл 2 000 слов английского языка. А ее уровень IQ — 95. Эти показатели соответствуют среднестатистическому уровню человеческого интеллекта.

Шимпанзе — ближайший родственник человека

Ежегодно ученные проводят исследования, суть которых — узнать о схожести шимпанзе и человека. Последние результаты выявили, что абсолютное сходство между ДНК испытуемых составляет менее 90 %, хотя согласно ранним исследованиям «идентичность» составляла 95 %.

  • Обезьяны никогда не смогут эволюционировать в человека из-за разрушенной экологической среды обитания этих животных.

  • Обезьяна и человек — единственные животные, которые плохо переносят ультрафиолетовое излучение.

Они знают о комфорте больше, чем вы можете себе представить

Большая часть приматов использует подручные средства, чтобы облегчить жизнь. Так, например, шимпанзе с помощью обычной бумаги или больших листьев, свернутых в тонкие трубочки, чистят свои уши и ногти. Также они создают инструменты для быта — это может быть приспособление для дробления орехов или самостоятельно заточенное копье для охоты.

  • Обезьяны могут болеть СПИДом, но никогда не заболеют ОРВИ.

  • Практически все представители отряда приматов умеют чистить зубы. Этому навыку обучают своих детенышей самки-мамы с самого рождения.

Рождение двойни или тройни — большая редкость

Как и люди, большинство обезьян рождают только одного детеныша. Связано это с тем, что новорожденные в течение нескольких месяцев абсолютно беспомощны, поэтому выжить могут только под пристальным присмотром обоих родителей или социальной группы. Стоит отметить, что детство у этих животных длится 4 года, а самыми хорошими мамами считаются самки горилл.

  • Самые высокие человекообразные обезьяны — гориллы. Средний рост самцов колеблется на отметке 170 см.
  • Самые маленькие приматы — карликовые игрунки. Их рост всего лишь 12 см.

У обезьян отсутствует способность говорить на природном уровне

Современный человек никогда не сможет общаться с обезьяной вербальным способом. Уж точно несколько ближайших миллионов лет. А все из-за того, что в мозгу приматов отсутствует речевой центр, а поэтому все попытки человека научить их говорить тщетны.

  • Самцы шимпанзе склонны к облысению.
  • За все время после покорения человеком космического пространства туда были отправлены 32 обезьяны.

Эти животные умеют шутить

Большая часть приматов общается между собой с помощью жестов и звуков, а еще они умеют шутить. Так, например, шимпанзе Коко стала одним из немногих приматов, который научился общаться с человеком. Ученные стали свидетелями того, как Коко с помощью жестов называла себя птицей, а на их возражения жестами отвечала, что они не понимают ее шуток. Насколько достоверна эта информация, неизвестно.

  • Обезьяны подвержены вредным привычкам — они могут с удовольствием употреблять алкоголь или курить.
  • Некоторые виды приматов, как и дельфины, совершают половой акт ради удовольствия, а не появления потомства.

Шимпанзе — прирожденные эстеты

Эти животные ценят красоту природы. Они часами могут наблюдать за закатом или любоваться предметами искусства.

Бонус: горилла Коко знакомится с котятами

Фото на превью pixabay

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6 Комментарии
  • 25 декабря 2017
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