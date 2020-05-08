25+ фактов об «опасных» собаках, после которых вы измените свое мнение о бойцовских породах
От стереотипов страдают не только люди, но и братья наши меньшие. Так, кто-то однажды придумал особую категорию собак и назвал их «бойцовскими», подразумевая, что все породы, которые входят в этот список, — прирожденные киллеры, которые по определению не могут быть ласковыми питомцами. Но так ли опасны питбули, ротвейлеры, доберманы и другие собаки, которые имеют достаточно грозный вид? Ответы вы найдете в статье.
AdMe.ru напоминает, что любое животное — серьезная ответственность, требующая от человека специальных навыков и знаний для того, чтобы найти общий язык даже с самым маленьким питомцем.
1. Питбули — собаки, которые чувствуют боль
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Есть распространенное заблуждение, что питбули не чувствуют боли. На самом же деле болевые ощущения питбулей схожи с человеческими, просто для этих собак задача на первом месте. Как спортсмен, который старается не замечать даже самый сильный дискомфорт и дойти до финиша, питбуль всеми силами старается исполнить команду хозяина. Из-за этого мифа родители позволяют детям неаккуратно обращаться с питомцем или сами используют суровые методы дрессировки, что может вызвать агрессию собаки.
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Также многие люди верят, что челюсти питбуля имеют особый «механизм блокировки», который не дает добыче шансов вырваться. Однако это не так, строение зубов питбулей такое же, как и у других собак. Возможно, этот миф появился из-за особенности укуса, который достался питбулям от их предков — терьеров: при захвате объекта собака начинает трясти головой в разные стороны и не отпускает добычу.
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Питбули не нападают без предупреждения, и, если хозяин воспитывал своего питомца правильно — не обижал и не травил на других животных, — собака не причинит вреда. Питбули не агрессивны по отношению к человеку и известны своей любовью к детям.
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Большую часть истории питбули считались неагрессивными и даже в начале 1900-х годов были самыми популярными домашними питомцами, потому как славились своим дружелюбием. И по этой причине питбули — плохие охранники. Они склонны рассматривать вора как нового друга, а не как опасность.
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Питбули прекрасно справляются и с ролью собак-терапевтов. А еще эта порода способна быстро реагировать на различные проблемы со здоровьем человека, такие как снижение уровня сахара или кислорода в крови, приближающиеся судороги. Они даже могут напомнить о приеме лекарств.
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Питбулей воспитывали атаковать животных, но, несмотря на это, они могут делить территорию с другими при условии социализации с раннего возраста. Такая особенность есть у всех собак рабочих пород — от инстинктов никуда не деться. Так, например, гончие обязательно погонятся за зайцем, фокстерьеры не смогут пройти мимо нор, а бигля будет не остановить при виде добычи. Но никто же не говорит, что эти собаки опасны для человека, так почему же про питбулей думают иначе?
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Питбули не нападают чаще других собак. Более того, питбули успешно проходят Американский тест темперамента, который оценивает дружелюбие. 87,4 % — этот результат лучше, чем у популярной австралийской овчарки, золотистого ретривера и спаниеля. А у бультерьеров этот показатель еще выше — 91,6 %.
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Если говорить о бультерьере, то специалисты характеризуют эту породу как «трехлетнего ребенка в костюме собаки». Бультерьеры чрезвычайно дружелюбны, но им необходима ежедневная активность, чтобы предотвратить проблемы с поведением, вызванные скукой.
- Если собака ранее участвовала в боях, то это не значит, что животному нельзя подарить второй шанс на счастливую жизнь. Собаки, которые подвергались жестокому обращению, при должной реабилитации могут стать верными друзьями. Конечно, важно знать прошлое собаки и оценить состояние психики животного (оценка психики может проводиться только компетентным специалистом), если вы решились взять его из приюта и обеспечить должную реабилитацию так же под присмотром специалистов.
- Питбуль не порода собак, эта категория включает в себя американских питбультерьеров, американских стаффордширских терьеров, американских бульдогов, а также различные смеси этих пород. Но обычно при слове «питбуль» люди представляют американского питбультерьера.
2. Ротвейлеры — самые терпеливые четвероногие друзья
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Ротвейлеры крайне общительны, и их не следует держать во дворе, потому как они любят наблюдать за близкими, следовать за хозяином и находиться рядом с семьей. Оказавшись на расстоянии, питомец впадает в депрессию или испытывает чувство тревоги, что может привести к деструктивному поведению.
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Ротвейлер — идеальный пастух, который отличается смелостью. При работе со скотом ротвейлер выискивает доминантное животное и бросает ему вызов. Доказав свое превосходство, собака успокаивается и возвращается к обычной работе. Другие пастушьи породы игнорируют упрямых животных, а ротвейлер способен заставить кого угодно исполнять его приказы.
- Ротвейлер проявляет невероятную преданность и любовь к семье, обладает завидным терпением и умеет быть ненавязчивым. Хорошо уживается с другими животными, но, как и с питбулями, требуется социализация с раннего возраста.
- Ротвейлер лает только при необходимости.
- Эта порода собак может издавать интересные звуки, например рык, который напоминает мурлыканье.
3. Доберман — послушный домашний питомец
- Доберманов выводили для охраны и защиты, поэтому собака должна была быть большой, смелой и одним своим видом вселять страх в противника. Однако агрессия добермана была смягчена современными селекционерами, и сегодня эти собаки обладают добродушным характером, а также высоким интеллектом и отличной обучаемостью.
- По оценкам специалистов, доберманы гораздо менее агрессивны по отношению к людям, чем многие другие породы, которые не имеют плохой репутации (кокер-спаниель, далматинец, немецкий дог).
- Некоторые люди считают, что добермана нужно злить и только тогда он начнет защищать семью. Это не так. Собака «по умолчанию» будет защищать тех, кто ей дорог, и усилить это качество невозможно. А если собаку намеренно злить, то защита уже понадобится нерадивому дрессировщику. Собаки этой породы могут терпеть физическое наказание до определенной степени и будут защищаться, когда терпение закончится.
- Еще один миф звучит так: собаку нужно изолировать от посторонних, чтобы она смогла защищать семью. Если доберман не будет социализирован, то он не сможет стать защитником, а лишь испугается в случае опасности. Питомец должен видеть и общаться с другими людьми, и лучше позволить ему сопровождать вас везде, где есть возможность находиться с собаками.
4. Боксеры — прекрасные няни для детей
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Описание породы от 1938 года звучит так: «Характер боксера имеет огромное значение и требует самого пристального внимания. Он издревле известен своей безмерной любовью и верностью как своему хозяину, так и всей семье. Он не причинит вреда своим, но может с недоверием относиться к незнакомцам, активный и дружелюбный в игре, но смелый и решительный, когда того требует ситуация. Его ум, доброта и скромность делают его идеальной семейной собакой и веселым компаньоном. От боксера не стоит ждать подвоха, даже когда он станет старым». Лучшего описания и не придумать.
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Боксерам нужно три года, чтобы вырасти психологически, поэтому многие люди говорят, что эти собаки — вечные щенки. Но, несмотря на то что эти крупные собаки долго остаются щенками в душе, это не влияет на прекрасную способность к обучению.
- Боксеры — популярная порода собак для семей с детьми, потому как они энергичны, терпеливы к детям и всегда готовы встать на их защиту. Эта собака — одно большое сердце, влюбленное в своих хозяев. Единственная особенность, о которой всегда нужно помнить: у боксеров есть привычка прыгать на людей от радости и они запросто могут сбить с ног.
- Боксер шумный и будет лаять каждый раз, когда почувствует незнакомца, или от скуки. Ежедневно этой собаке нужно от одного до двух часов интенсивной активности: гулять в парке, бегать, прыгать, выполнять команды. Также не стоит оставлять собаку в одиночестве слишком долго, иначе она начнет развлекать себя лаем, а это точно не понравится вашим соседям.
- Многие из этих собак громко храпят и издают забавные звуки, когда хотят о чем-то попросить хозяина.
5. Мастиф — огромный и добрый
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Мастифы, несмотря на свои внушительные размеры, известны как любящие и нежные собаки. Но нельзя забывать, что это рабочая порода, и если у вас нет времени на выгуливание этого огромного животного несколько раз в день, то в скором времени он разрушит ваше жилище. Скука для этих собак невыносима, поэтому ежедневно им нужны упражнения, социализация, дрессировка и возможность побегать.
- У тибетских мастифов есть особенность: в течение сотен лет селекционного отбора эти собаки ценились как ночные охранники, сдерживая потенциальных хищников и злоумышленников своим лаем на протяжении ночи. Поэтому оставлять тибетского мастифа на улице всю ночь с соседями поблизости не рекомендуется.
- Английские мастифы требуют заботы и внимания со стороны хозяев. Эти собаки крайне эмоциональны, и их чувства легко задеть. Например, если накричать на мастифа, то он сильно расстроится. И уж точно не стоит применять грубую силу при дрессировке.
Вывод: сделать из собаки домашнего любимца или «бойцовскую» — решение человека
Любую собаку, участвующую в боях, можно назвать «бойцовской», но отдельной категорий таких пород не существует. Жестокость способна сделать злым любое живое существо, только плохая репутация и негативная характеристика — это стереотипы, которые прочно оседают в умах людей. А вот обратный путь гораздо сложнее, и понадобится много времени, чтобы посмотреть другими глазами на тех, кого привыкли считать опасными.
Любой зверь, загнанный в угол, проявит агрессию, и собаки в том числе. Питомец ничего не сделает просто так, его действиям всегда предшествуют причины: недостаток воспитания, тренировок или грубое обращение. Ответственность за любимца лежит на хозяине, который должен позаботиться не только о поводке и наморднике, но и об эмоциональном состоянии животного.
А какой питомец живет у вас и с какими стереотипами о нем вы сталкивались?
Фото на превью Barcroft Media / Contributor / Getty Images