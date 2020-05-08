25+ фактов об «опасных» собаках, после которых вы измените свое мнение о бойцовских породах

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От стереотипов страдают не только люди, но и братья наши меньшие. Так, кто-то однажды придумал особую категорию собак и назвал их «бойцовскими», подразумевая, что все породы, которые входят в этот список, — прирожденные киллеры, которые по определению не могут быть ласковыми питомцами. Но так ли опасны питбули, ротвейлеры, доберманы и другие собаки, которые имеют достаточно грозный вид? Ответы вы найдете в статье.

AdMe.ru напоминает, что любое животное — серьезная ответственность, требующая от человека специальных навыков и знаний для того, чтобы найти общий язык даже с самым маленьким питомцем.

1. Питбули — собаки, которые чувствуют боль

Есть распространенное заблуждение, что питбули не чувствуют боли. На самом же деле болевые ощущения питбулей схожи с человеческими, просто для этих собак задача на первом месте. Как спортсмен, который старается не замечать даже самый сильный дискомфорт и дойти до финиша, питбуль всеми силами старается исполнить команду хозяина. Из-за этого мифа родители позволяют детям неаккуратно обращаться с питомцем или сами используют суровые методы дрессировки, что может вызвать агрессию собаки.

Также многие люди верят, что челюсти питбуля имеют особый «механизм блокировки», который не дает добыче шансов вырваться. Однако это не так, строение зубов питбулей такое же, как и у других собак. Возможно, этот миф появился из-за особенности укуса , который достался питбулям от их предков — терьеров: при захвате объекта собака начинает трясти головой в разные стороны и не отпускает добычу.

Питбули не нападают без предупреждения, и, если хозяин воспитывал своего питомца правильно — не обижал и не травил на других животных, — собака не причинит вреда. Питбули не агрессивны по отношению к человеку и известны своей любовью к детям.

Большую часть истории питбули считались неагрессивными и даже в начале 1900-х годов были самыми популярными домашними питомцами, потому как славились своим дружелюбием. И по этой причине питбули — плохие охранники. Они склонны рассматривать вора как нового друга , а не как опасность.

Питбули прекрасно справляются и с ролью собак-терапевтов. А еще эта порода способна быстро реагировать на различные проблемы со здоровьем человека, такие как снижение уровня сахара или кислорода в крови, приближающиеся судороги. Они даже могут напомнить о приеме лекарств.

Питбулей воспитывали атаковать животных, но, несмотря на это, они могут делить территорию с другими при условии социализации с раннего возраста. Такая особенность есть у всех собак рабочих пород — от инстинктов никуда не деться. Так, например, гончие обязательно погонятся за зайцем, фокстерьеры не смогут пройти мимо нор, а бигля будет не остановить при виде добычи. Но никто же не говорит, что эти собаки опасны для человека, так почему же про питбулей думают иначе?

Питбули не нападают чаще других собак . Более того, питбули успешно проходят Американский тест темперамента, который оценивает дружелюбие. 87,4 % — этот результат лучше, чем у популярной австралийской овчарки, золотистого ретривера и спаниеля. А у бультерьеров этот показатель еще выше — 91,6 %.

Если говорить о бультерьере, то специалисты характеризуют эту породу как «трехлетнего ребенка в костюме собаки». Бультерьеры чрезвычайно дружелюбны, но им необходима ежедневная активность, чтобы предотвратить проблемы с поведением, вызванные скукой.

Если собака ранее участвовала в боях , то это не значит, что животному нельзя подарить второй шанс на счастливую жизнь. Собаки, которые подвергались жестокому обращению, при должной реабилитации могут стать верными друзьями. Конечно, важно знать прошлое собаки и оценить состояние психики животного (оценка психики может проводиться только компетентным специалистом ), если вы решились взять его из приюта и обеспечить должную реабилитацию так же под присмотром специалистов.

, то это не значит, что животному нельзя подарить второй шанс на счастливую жизнь. Собаки, которые подвергались жестокому обращению, при должной реабилитации могут стать верными друзьями. Конечно, важно знать прошлое собаки и оценить состояние психики животного (оценка психики может проводиться ), если вы решились взять его из приюта и обеспечить должную реабилитацию так же под присмотром специалистов. Питбуль не порода собак, эта категория включает в себя американских питбультерьеров, американских стаффордширских терьеров, американских бульдогов, а также различные смеси этих пород. Но обычно при слове «питбуль» люди представляют американского питбультерьера.

2. Ротвейлеры — самые терпеливые четвероногие друзья

Ротвейлеры крайне общительны, и их не следует держать во дворе , потому как они любят наблюдать за близкими, следовать за хозяином и находиться рядом с семьей. Оказавшись на расстоянии, питомец впадает в депрессию или испытывает чувство тревоги, что может привести к деструктивному поведению.

Ротвейлер — идеальный пастух, который отличается смелостью. При работе со скотом ротвейлер выискивает доминантное животное и бросает ему вызов. Доказав свое превосходство, собака успокаивается и возвращается к обычной работе. Другие пастушьи породы игнорируют упрямых животных, а ротвейлер способен заставить кого угодно исполнять его приказы.

Ротвейлер проявляет невероятную преданность и любовь к семье, обладает завидным терпением и умеет быть ненавязчивым. Хорошо уживается с другими животными, но, как и с питбулями, требуется социализация с раннего возраста.

и любовь к семье, обладает завидным терпением и умеет быть ненавязчивым. Хорошо уживается с другими животными, но, как и с питбулями, требуется социализация с раннего возраста. Ротвейлер лает только при необходимости.

Эта порода собак может издавать интересные звуки, например рык, который напоминает мурлыканье.

3. Доберман — послушный домашний питомец

Доберманов выводили для охраны и защиты, поэтому собака должна была быть большой, смелой и одним своим видом вселять страх в противника. Однако агрессия добермана была смягчена современными селекционерами, и сегодня эти собаки обладают добродушным характером, а также высоким интеллектом и отличной обучаемостью.

современными селекционерами, и сегодня эти собаки обладают добродушным характером, а также высоким интеллектом и отличной обучаемостью. По оценкам специалистов, доберманы гораздо менее агрессивны по отношению к людям, чем многие другие породы, которые не имеют плохой репутации (кокер-спаниель, далматинец, немецкий дог).

Некоторые люди считают, что добермана нужно злить и только тогда он начнет защищать семью. Это не так. Собака «по умолчанию» будет защищать тех, кто ей дорог, и усилить это качество невозможно. А если собаку намеренно злить, то защита уже понадобится нерадивому дрессировщику. Собаки этой породы могут терпеть физическое наказание до определенной степени и будут защищаться, когда терпение закончится.

и усилить это качество невозможно. А если собаку намеренно злить, то защита уже понадобится нерадивому дрессировщику. Собаки этой породы могут терпеть физическое наказание до определенной степени и будут защищаться, когда терпение закончится. Еще один миф звучит так: собаку нужно изолировать от посторонних, чтобы она смогла защищать семью. Если доберман не будет социализирован, то он не сможет стать защитником, а лишь испугается в случае опасности. Питомец должен видеть и общаться с другими людьми, и лучше позволить ему сопровождать вас везде, где есть возможность находиться с собаками.

4. Боксеры — прекрасные няни для детей

Описание породы от 1938 года звучит так: «Характер боксера имеет огромное значение и требует самого пристального внимания. Он издревле известен своей безмерной любовью и верностью как своему хозяину, так и всей семье. Он не причинит вреда своим, но может с недоверием относиться к незнакомцам, активный и дружелюбный в игре, но смелый и решительный, когда того требует ситуация. Его ум, доброта и скромность делают его идеальной семейной собакой и веселым компаньоном. От боксера не стоит ждать подвоха, даже когда он станет старым». Лучшего описания и не придумать.

Боксерам нужно три года, чтобы вырасти психологически, поэтому многие люди говорят, что эти собаки — вечные щенки. Но, несмотря на то что эти крупные собаки долго остаются щенками в душе, это не влияет на прекрасную способность к обучению.

Боксеры — популярная порода собак для семей с детьми, потому как они энергичны, терпеливы к детям и всегда готовы встать на их защиту. Эта собака — одно большое сердце, влюбленное в своих хозяев. Единственная особенность, о которой всегда нужно помнить: у боксеров есть привычка прыгать на людей от радости и они запросто могут сбить с ног.

у боксеров есть привычка прыгать на людей от радости и они запросто могут сбить с ног. Боксер шумный и будет лаять каждый раз, когда почувствует незнакомца, или от скуки. Ежедневно этой собаке нужно от одного до двух часов интенсивной активности: гулять в парке, бегать, прыгать, выполнять команды. Также не стоит оставлять собаку в одиночестве слишком долго, иначе она начнет развлекать себя лаем, а это точно не понравится вашим соседям.

гулять в парке, бегать, прыгать, выполнять команды. Также не стоит оставлять собаку в одиночестве слишком долго, иначе она начнет развлекать себя лаем, а это точно не понравится вашим соседям. Многие из этих собак громко храпят и издают забавные звуки, когда хотят о чем-то попросить хозяина.

5. Мастиф — огромный и добрый

Мастифы, несмотря на свои внушительные размеры, известны как любящие и нежные собаки. Но нельзя забывать, что это рабочая порода, и если у вас нет времени на выгуливание этого огромного животного несколько раз в день, то в скором времени он разрушит ваше жилище. Скука для этих собак невыносима, поэтому ежедневно им нужны упражнения, социализация, дрессировка и возможность побегать.

У тибетских мастифов есть особенность: в течение сотен лет селекционного отбора эти собаки ценились как ночные охранники, сдерживая потенциальных хищников и злоумышленников своим лаем на протяжении ночи . Поэтому оставлять тибетского мастифа на улице всю ночь с соседями поблизости не рекомендуется.

. Поэтому оставлять тибетского мастифа на улице всю ночь с соседями поблизости не рекомендуется. Английские мастифы требуют заботы и внимания со стороны хозяев. Эти собаки крайне эмоциональны, и их чувства легко задеть. Например, если накричать на мастифа, то он сильно расстроится. И уж точно не стоит применять грубую силу при дрессировке.

Вывод: сделать из собаки домашнего любимца или «бойцовскую» — решение человека

Любую собаку, участвующую в боях, можно назвать «бойцовской», но отдельной категорий таких пород не существует. Жестокость способна сделать злым любое живое существо, только плохая репутация и негативная характеристика — это стереотипы, которые прочно оседают в умах людей. А вот обратный путь гораздо сложнее, и понадобится много времени, чтобы посмотреть другими глазами на тех, кого привыкли считать опасными. Любой зверь, загнанный в угол, проявит агрессию, и собаки в том числе. Питомец ничего не сделает просто так, его действиям всегда предшествуют причины: недостаток воспитания, тренировок или грубое обращение. Ответственность за любимца лежит на хозяине, который должен позаботиться не только о поводке и наморднике, но и об эмоциональном состоянии животного.

А какой питомец живет у вас и с какими стереотипами о нем вы сталкивались?