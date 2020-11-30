25+ доказательств того, что жизнь с хаски — это кайф в чистом виде
Хаски необыкновенно красивы, умны и артистичны. Да, эта порода требует особенного ухода, включая активные прогулки. Но все заботы окупаются невероятной любовью, которую вы будете испытывать и получать взамен от своих обаяшек. Ну а самое главное для владельцев хаски — вовремя достать фотоаппарат.
Редакция AdMe.ru обожает этих харизматичных ребят. А вы? Например, у автора этой статьи уже 2 прекрасных песика, которых вы увидите, если досмотрите статью до конца.
«Это мои мальчики. Такие изящные!»
«Вы уверены, что мне нельзя лежать на кровати?»
«Спасли ее 2 месяца назад. Она была прикована цепью на заднем дворе, и о ней не заботились. Теперь у нее прекрасная жизнь»
Удобное положение для сна
Невероятное сочетание цвета шерсти и глаз
Ох уж этот ангельский взгляд
Интересно, он может подойти тихо или колокольчики все-так выдают?
Посмотрите на этот взгляд
Так и хочется поцеловать этот нос
На что похож первый поцелуй?
Не могу уснуть без любимой игрушечки
Шикарный закат и не менее потрясающие хаски
Когда полностью доверяешь водителю, можно и вздремнуть
Хасячья гармония
Почти как волк
Когда сказали, что картинка не передает звук. Ну-ну
Готовое произведение искусства
На прогулку с лучшим другом
А это точно хаски, а не лисичка?
Счастливая маленькая семья
Созерцая свою жизнь...
«Решила сегодня впустить в свою жизнь мехового малыша»
Сколько тут изящества!
Хаски-апокалипсис выглядит так
«Мой бедный малыш испугался и теперь прячется за унитаз»
«Посмотрите, что я обнаружил сегодня утром»
Бонус от автора: что может быть удобнее?
А какая у вас любимая порода?
Фото на превью NuggetGirl94 / reddit