25+ доказательств того, что жизнь с хаски — это кайф в чистом виде

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Хаски необыкновенно красивы, умны и артистичны. Да, эта порода требует особенного ухода, включая активные прогулки. Но все заботы окупаются невероятной любовью, которую вы будете испытывать и получать взамен от своих обаяшек. Ну а самое главное для владельцев хаски — вовремя достать фотоаппарат.

Редакция AdMe.ru обожает этих харизматичных ребят. А вы? Например, у автора этой статьи уже 2 прекрасных песика, которых вы увидите, если досмотрите статью до конца.

«Это мои мальчики. Такие изящные!»

«Вы уверены, что мне нельзя лежать на кровати?»

«Спасли ее 2 месяца назад. Она была прикована цепью на заднем дворе, и о ней не заботились. Теперь у нее прекрасная жизнь»

Удобное положение для сна

Невероятное сочетание цвета шерсти и глаз

Ох уж этот ангельский взгляд

Интересно, он может подойти тихо или колокольчики все-так выдают?

Посмотрите на этот взгляд

Так и хочется поцеловать этот нос

На что похож первый поцелуй?

Не могу уснуть без любимой игрушечки

Шикарный закат и не менее потрясающие хаски

Когда полностью доверяешь водителю, можно и вздремнуть

Хасячья гармония

Почти как волк

Когда сказали, что картинка не передает звук. Ну-ну

Готовое произведение искусства

На прогулку с лучшим другом

А это точно хаски, а не лисичка?

Счастливая маленькая семья

Созерцая свою жизнь...

«Решила сегодня впустить в свою жизнь мехового малыша»

Сколько тут изящества!

Хаски-апокалипсис выглядит так

«Мой бедный малыш испугался и теперь прячется за унитаз»

«Посмотрите, что я обнаружил сегодня утром»

Бонус от автора: что может быть удобнее?