25 пушистых морд, которые без своих людей жить не могут и им без себя не дадут
Быть владельцем животного — дело очень ответственное. Питомцу нужны качественный корм, игрушки, услуги грумера и ветеринара. Но не все знают, что, заведя кошку или собаку, можно лишиться кое-чего очень важного — уединения и покоя. Привязанность, на которую способны животные, может и слезы умиления вызвать, и до нервного тика довести.
Но мы в AdMe.ru, являясь в большинстве своем владельцами животных, так вам скажем: искренняя любовь питомца стоит того, чтобы тебя иногда использовали в качестве когтеточки или смотрели неотрывно, как ты принимаешь душ.
«Здравствуйте, не хотите познакомиться?»
«Мой пес любит снег и не любит оставаться без меня. Мы нашли решение»
«Почему мои кошки следят за мной в душе?»
Разве это не самое удобное место во всей квартире?
«Моя кошка Туна увидела меня в ванне. Это самая экспрессивная кошка из всех, что у меня были»
«Привет. Одна тут жрешь?»
«Вот так кот спит со мной»
«Маме уже тяжело наклоняться к соседской кошке, чтобы ее погладить, так что теперь та сама запрыгивает на мамины ходунки»
«Готовила все утро и решила перед ужином принять горячую ванну, хотя обычно этого не делаю. Он искренне беспокоился и буквально запрыгнул в ванну, чтобы спасти меня»
«А тебе точно надо сегодня работать?»
«Не уверена, что она любит больше: меня или толстовку»
«Не могу даже пошевелиться без этого злобного типа, наблюдающего за мной (моего любимого злобного типа)»
«Я белый и пушистый, значит, мне здесь самое место»
«Так ты точно не уйдешь без меня»
«Не могу даже в туалет сходить без того, чтобы эти двое не увязались за мной»
«Первый день без меня за несколько месяцев. Вечером все, чего он хотел, — чтобы я держала его лапу»
«Мой кот каждый раз встречает меня так с работы. Он подбегает, делает кувырок вперед и приземляется как раз между моими ногами. Потом 5 минут не дает сдвинуться с места»
«Моя собака покидает свою удобную кроватку и идет за мной в туалет. Открывает дверь, если та не заперта, и ждет, пока я закончу»
«Мой мальчик не хотел оставлять меня ни на минуту, поэтому спрятался в куртке»
«Я никогда не видел своих соседей, но вот их собака заставляет меня гладить ее каждый вечер»
«Она лает на меня, пока я этого не сделаю».
«Мой песик грустит — он не может запрыгнуть ко мне в душ, потому что на нем надет свитер»
«Не могу прилечь без того, чтобы он не пришел через несколько секунд и не улегся на мне, как на подушке»
«Вернулся из отпуска. Арес заявил, что больше я без него не уеду»
Я: «О, душ, немного уединения».
Моя кошка: 👀
«Предпочитаю верить, что это он любит меня, а не закатывает глаза из-за того, что его снимают»
А ваши животные как проявляют свою любовь и привязанность?
Фото на превью _perlmutter / Twitter
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