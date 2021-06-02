25 пушистых морд, которые без своих людей жить не могут и им без себя не дадут

Быть владельцем животного — дело очень ответственное. Питомцу нужны качественный корм, игрушки, услуги грумера и ветеринара. Но не все знают, что, заведя кошку или собаку, можно лишиться кое-чего очень важного — уединения и покоя. Привязанность, на которую способны животные, может и слезы умиления вызвать, и до нервного тика довести.

Но мы в AdMe.ru, являясь в большинстве своем владельцами животных, так вам скажем: искренняя любовь питомца стоит того, чтобы тебя иногда использовали в качестве когтеточки или смотрели неотрывно, как ты принимаешь душ.

«Здравствуйте, не хотите познакомиться?»

«Мой пес любит снег и не любит оставаться без меня. Мы нашли решение»

«Почему мои кошки следят за мной в душе?»

Разве это не самое удобное место во всей квартире?

«Моя кошка Туна увидела меня в ванне. Это самая экспрессивная кошка из всех, что у меня были»

«Привет. Одна тут жрешь?»

«Вот так кот спит со мной»

«Маме уже тяжело наклоняться к соседской кошке, чтобы ее погладить, так что теперь та сама запрыгивает на мамины ходунки»

«Готовила все утро и решила перед ужином принять горячую ванну, хотя обычно этого не делаю. Он искренне беспокоился и буквально запрыгнул в ванну, чтобы спасти меня»

«А тебе точно надо сегодня работать?»

«Не уверена, что она любит больше: меня или толстовку»

«Не могу даже пошевелиться без этого злобного типа, наблюдающего за мной (моего любимого злобного типа)»

«Я белый и пушистый, значит, мне здесь самое место»

«Так ты точно не уйдешь без меня»

«Не могу даже в туалет сходить без того, чтобы эти двое не увязались за мной»

«Первый день без меня за несколько месяцев. Вечером все, чего он хотел, — чтобы я держала его лапу»

«Мой кот каждый раз встречает меня так с работы. Он подбегает, делает кувырок вперед и приземляется как раз между моими ногами. Потом 5 минут не дает сдвинуться с места»

«Моя собака покидает свою удобную кроватку и идет за мной в туалет. Открывает дверь, если та не заперта, и ждет, пока я закончу»

«Мой мальчик не хотел оставлять меня ни на минуту, поэтому спрятался в куртке»

«Я никогда не видел своих соседей, но вот их собака заставляет меня гладить ее каждый вечер»

«Она лает на меня, пока я этого не сделаю».

«Мой песик грустит — он не может запрыгнуть ко мне в душ, потому что на нем надет свитер»

«Не могу прилечь без того, чтобы он не пришел через несколько секунд и не улегся на мне, как на подушке»

«Вернулся из отпуска. Арес заявил, что больше я без него не уеду»

Я: «О, душ, немного уединения». Моя кошка: 👀

«Предпочитаю верить, что это он любит меня, а не закатывает глаза из-за того, что его снимают»