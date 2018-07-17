25+ фотографий детенышей диких животных, которые собрали в соцсетях больше лайков, чем щенята и котята

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Интернет буквально завален снимками котят, щенят, хомячков и прочих домашних питомцев. При этом дикие животные незаслуженно остаются за кадром: зачастую мы даже и не представляем, как выглядят маленькие оцелоты и утконосы. А ведь многие из этих зубастых, клыкастых и парнокопытных ребят — прирожденные фотомодели.

AdMe.ru решительно заявляет, что после просмотра этой статьи вы просто растаете от умиления и срочно захотите завести себе маленькую игуану или коалу.

Малыш-ягуар прижимается к крошечной пантере

«Щенок-утка? А, это же утконос!»

Маленькие крокодилы необычайно фотогеничны

Когда малыши подрастут, гиена будет чувствовать себя в этой компании немного лишней

Интересно, а маленький осьминог уже умеет стрелять чернилами?

«Сынок, дай я хоть полчасика отдохну»

«Теперь я еще больше люблю коал»

Просто детеныш летучей мыши. А вы что подумали?

50 % волка + 50 % хаски = 100 % милоты

«Мам, а этот дяденька с фотоаппаратом съедобный?»

«Ленивец — мой маленький брат по духу»

Малыш-носорог вышел на утреннюю пробежку

А вдруг вы не знали, как выглядит детеныш лося

Кажется, этот кабанчик решил стать не полосатым, а просто коричневым

Иногда маленькие летучие лисички падают с дерева. Приходится подбирать и оказывать первую помощь

Новорожденный паучок. И совсем не страшный

Из яйца — и сразу в фотомодели

Этот маленький оцелот просто великолепен. И уже опасен

Совенок боится оставаться один дома. Приходится брать с собой на работу

Не пытайтесь нас обмануть! Это не морской львенок, а скорее мопс или корги

Всего лишь крошечный ежик. Листайте дальше

Лисята играют, как котята

«Ты обидел маленького тигра? Я тебя запомнил...»

Маленькая игуана — вылитый дракончик

«Малыш вырастет в страшную гиену? Это же будет потом. А пока дайте мне парочку таких!»

Привет от юного морского котика!

«Маленькая гусеница? Серьезно? Я был уверен, что это покемон...»

Кто бы мог подумать, что малыши в дикой природе окажутся такими отличными фотомоделями! А вам понравились эти снимки?