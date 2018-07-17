25+ фотографий детенышей диких животных, которые собрали в соцсетях больше лайков, чем щенята и котята
Интернет буквально завален снимками котят, щенят, хомячков и прочих домашних питомцев. При этом дикие животные незаслуженно остаются за кадром: зачастую мы даже и не представляем, как выглядят маленькие оцелоты и утконосы. А ведь многие из этих зубастых, клыкастых и парнокопытных ребят — прирожденные фотомодели.
AdMe.ru решительно заявляет, что после просмотра этой статьи вы просто растаете от умиления и срочно захотите завести себе маленькую игуану или коалу.
Малыш-ягуар прижимается к крошечной пантере
«Щенок-утка? А, это же утконос!»
Маленькие крокодилы необычайно фотогеничны
Когда малыши подрастут, гиена будет чувствовать себя в этой компании немного лишней
Интересно, а маленький осьминог уже умеет стрелять чернилами?
«Сынок, дай я хоть полчасика отдохну»
«Теперь я еще больше люблю коал»
Просто детеныш летучей мыши. А вы что подумали?
50 % волка + 50 % хаски = 100 % милоты
«Мам, а этот дяденька с фотоаппаратом съедобный?»
«Ленивец — мой маленький брат по духу»
Малыш-носорог вышел на утреннюю пробежку
А вдруг вы не знали, как выглядит детеныш лося
Кажется, этот кабанчик решил стать не полосатым, а просто коричневым
Иногда маленькие летучие лисички падают с дерева. Приходится подбирать и оказывать первую помощь
Новорожденный паучок. И совсем не страшный
Из яйца — и сразу в фотомодели
Этот маленький оцелот просто великолепен. И уже опасен
Совенок боится оставаться один дома. Приходится брать с собой на работу
Не пытайтесь нас обмануть! Это не морской львенок, а скорее мопс или корги
Всего лишь крошечный ежик. Листайте дальше
Лисята играют, как котята
«Ты обидел маленького тигра? Я тебя запомнил...»
Маленькая игуана — вылитый дракончик
«Малыш вырастет в страшную гиену? Это же будет потом. А пока дайте мне парочку таких!»
Привет от юного морского котика!
«Маленькая гусеница? Серьезно? Я был уверен, что это покемон...»
Кто бы мог подумать, что малыши в дикой природе окажутся такими отличными фотомоделями! А вам понравились эти снимки?
Фото на превью hraycroft95 / reddit