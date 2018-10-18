24 истории о настоящей любви и дружбе человека и животных

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Недавно мы выпустили статью, в которой рассказали о трогательных историях любви между животными и человеком. Мы были ошеломлены количеством откликов, фотографий, добрых слов и рассказов от наших читателей. Какие же вы замечательные, люди! Перед вами новая подборка трогательнейших рассказов о дружбе, составленная полностью из ваших комментариев.

Всю редакцию AdMe.ru тронули до слез ваши добрые, чистые сердца. К сожалению, все ваши истории уместить здесь невозможно, но мы прочитали каждый комментарий, искренне восхищаемся, гордимся и обнимаем каждого из вас!

«Это Сьюзи, Мэл и Луна, мы их очень любим и возим с собой по разным странам»

«Белую дворняжку Луну муж подобрал щенком на улице. Лабрадора Мэл хозяева выкинули на остановке, она прождала их там 2 года, не сходя с места. Второй лабрадор, Сьюзи, принадлежала людям, использовавшим ее для производства щенков на продажу. Я отобрала ее у „хозяев“ и выходила, так как она очень болела и почти не ходила».

«Костик попал под машину и получил травму позвоночника. Хозяева безуспешно лечили, а потом решили усыпить. Добрые люди забрали собаку, заказали коляску. У меня он был на передержке, так и остался. Сейчас ему 13 лет»

«Подобрали птенца без перьев на крыле. Когда подрастал, любил сидеть на голове под одеяльцем. Через 2 месяца чудо выросло в сизокрылого голубя. Выпустили с почестями, но на обед иногда залетает»

«Это Титай (так называется игра в прятки в Норвегии), мастер маскировки. Живет с нами 2 года и только недавно начала доверять нам! Она не мурчит, не боится воды, гуляет в лесу и приносит нам трофеи — мышей!»

«Это Груняша, ей уже 10 лет. Она выкатилась к нам под колеса совсем маленьким щеночком. И до сих пор боится оставаться одна, воет в одиночестве»

«Эта серая красотка — Эви, она же Выдрец (любит плескаться), она же Хвостец и Чапаев (за усишки и тыгыдым по утрам). Взята на передержку еще котенышем, и вот уже 3 года живет со мной»

«Наша Зося, она же Зулька, Зонтик, Змиюка. 13 лет, забрали котенком с дачи»

«В Рождество ушел мой любимый и самый верный друг. Я никогда его не забуду. У нас были особые отношения. Чувствовал меня, как никто другой. Когда лечу в самолете, думаю... ищу ту радугу, на которой он теперь счастлив»

«Наш Бакс. Бежал за сыном от самой школы. Даже через мост не побоялся перейти, хотя было ему на вид 2 месяца. Уже 3 года живет у нас»

«Забрали этого красавца котенком, потому что его грозились утопить»

«Плюшка Сладкий Пирожок. Ее выбросили в лесу, а я купалась неподалеку. Теперь неразлучны»

«Нуки и Мартина, нашли с разницей в 3 года, переломанных, не подающих признаков жизни. Мы их очень любим!»

«Бублик и Глаша. Оба с улицы, оба пострадали от людей. Советовали их усыпить, но мы никого не слушали. Сейчас почти все страхи позади, мы счастливы вместе»

«Вот такая дама сама пришла к нам на дачу, вся в лишаях, тощая. А сейчас посмотрите на эту красавицу»

«Лана, для своих Добби. Наша радость из приюта. Взяли, когда ей было 4 месяца, перед Новым годом. Наш подарок самим себе»

«Персик, 15 лет. Подобрали в возрасте 2–3 месяцев: хвост сломан в двух местах, уши порваны, горло перебито... Выходили. Теперь в доме все подстроено под него, болеет немного, но стоически переносит все лечение»

«Кот Васька и маленький Люк. Ваську подобрали котенком на даче. Люк — любимый старичок, он плохо видит и почти ничего не слышит, но все равно воспитывает наглую кошачью морду»

«Это Тихон. Прибился на даче 4 года назад, явно был домашним. Сначала не хотела его принимать, так как у меня астма и сильная аллергия на кошек. Но пока пыталась его пристроить в добрые руки, привязалась. Так и живем»

«Это мой трехлапый подопечный. Его забрали ребята, у которых умерла кошка от неизлечимой болезни, и они решили взять какого-нибудь особенного котенка. Это Клевер 2 года спустя»

«Это хороший мальчик Бронкс. В 7 лет кому-то надоел, да и слепнуть стал, попал в приют. Мы забрали 3 дня спустя, любим, балуем, на машине катаем, глазки лечим. Любим нашего тенора Бронксини (воет, если хочет внимания)»

«Моя душа покинула меня в начале года... Невыносимо скучаю по ней. Она выбрала мне мужа, одобрила квартиру, разрешила оставить собаку и, убедившись, что все сделала как надо, ушла в возрасте 18 лет... А без нее все не то...»

«Мой сыночек Арамис. Выкармливала с бутылочки найденыша. Когда пришла пора пристраивать, мы поняли, что он наш»

«Это Беся. Встретилась с ней взглядом в ветклинике, а сын уговорил забрать. Муж чуть не выгнал нас, кошка тяжело привыкала, но теперь у нас у всех взаимная любовь»

«Это Лаки. Новорожденных котят утопили и выкинули. Один выжил, а сын нашел, принес домой, выходили. Падал с 4-го этажа, лишился передних зубов. Даже не представляем жизни без него. На вопрос, сколько у меня детей, всегда отвечаю: двое — сын и кот»

Спасибо вам за добрые истории и по-настоящему человечные поступки! Все истории от наших читателей можно почитать здесь и здесь.