24 факта из мира животных, с которых надо было начинать школьные уроки биологии

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Мы делим планету с миллиардами других существ, которые разительно отличаются друг от друга. У каждого свои особенности, которые действительно впечатляют. Например, вы знали, что у бегемота красный пот, бинтуронг пахнет попкорном, а некоторые антилопы едят птиц?

Мы в AdMe.ru с удовольствием делимся этими короткими фактами о животных, птицах и других обитателях дикой природы, чтобы удивить, озадачить или просто немного вас развеселить.

1. У белого медведя черная кожа и бесцветная шерсть, поэтому с возрастом он не седеет. Белеют только когти

2. Самцы лам откусывают яички другим самцам, чтобы избавиться от конкурентов во время брачного сезона

3. Если змея похожа на колбаску и у нее подвижные веки, то это безногая и безобидная ящерица

4. Существуют черви, которые едят камни

5. У новорожденных панд нет черных пятен, они проявляются позже. Совсем как у щенков далматинцев

6. Чтобы защититься от солнца, бегемот покрывается красным потом, напоминающим кровь. А у карликовых бегемотов эта жидкость розового цвета

7. Красные и розовые фламинго — это разные птицы разного окраса. Похоже выглядят только их птенцы

Розовый фламинго.

Красный фламинго.

8. Тигр любит плавать, а лев нет. Это заложено генетически. Поэтому лигр тоже плещется в воде, а тигролев поплывет только при необходимости

9. Поссум за сезон съедает десятки ядовитых змей, тысячи клещей и редко болеет бешенством, потому что у него слишком холодная кровь

10. Речные раки поедают свой экзоскелет после линьки, чтобы снова восстановить баланс кальция в организме

11. У птенцов хохлатой мадагаскарской кукушки внутри клюва отметки, чтобы родители видели, куда класть еду

12. Бинтуронг выделяет секрет, благодаря которому пахнет как попкорн с маслом

13. Самый вонючий запах при встрече с врагом издает не скунс, а симпатичный с виду тамандуа

14. Желтоспинный дукер ест не только траву и фрукты, но и птиц, на которых охотится из засады

15. Иглы дикобраза безопасны только в течение первых 30 минут его жизни, пока не окрепнут

16. Защитные чешуйки у детеныша панголина слишком мягкие, поэтому первое время он сидит на животе у мамы. В опасных ситуациях она сворачивается в клубок, защищая и себя, и детеныша

17. У слона растут волосы, чтобы не греть, а охлаждать: они отражают тепло от его кожи и помогают удерживать прохладный песок, в котором слон валяется в жару

18. На подушечках лап у енотов чувствительные рецепторы, действие которых усиливается в воде. Благодаря им енот на ощупь определяет, что держит, и ловко карабкается по любой поверхности

19. Новорожденный медвежонок весит всего 500 г. К зрелому возрасту его вес увеличивается в 1 000 раз

20. Олень в брачный период не только бодается с конкурентами, но и носит парик из папоротника, чтобы приворожить самок

21. Квокка проглатывает и переваривает пищу, а затем отрыгивает ее и снова съедает, чтобы получить питательные вещества, которые мы получаем из мяса

22. Как определить пол красноухой черепахи? Самцы ворчат, самки шипят

23. Скаты никогда не видят, что едят: рот у них находится с одной стороны, а глаза — с другой. Зато обоняние у них развито лучше, чем зрение

24. Пингвины по очереди высиживают яйца. Когда самец отходит поесть, то не может найти обратный путь к гнезду и начинает громко кричать. Самка узнает его среди сотен других, пищит в ответ, и он идет на ее голос

Расскажите, есть ли у вас любимое животное со странными привычками?