23 причины завести таксу и сожалеть, что не сделали этого раньше
«Никто не идеален, но рядом с таксой вы приблизитесь к совершенству», — так говорит один из старейших клубов заводчиков такс в Германии. И это неспроста. Все потому, что такса — настоящий генератор-мотиватор на коротких лапах. Уж кто-кто, а эта малышка всегда держит хвост трубой, доверяет своему чутью и неутомимо движется к цели, не забывая по дороге включать обаяние.
AdMe.ru привел в эту статью 28 такс, глядя на которых хочется сказать: «Такса, будь моим другом!»
Эти собаки растопят даже самое черствое сердце
Они не будут скулить понапрасну, а пойдут и возьмут свое
Когда напористость неуместна, в ход идет секретное оружие — проникновенный взгляд
Они проследят за вашей диетой
Таксы никогда не откажут хозяину в поддержке
И пусть они невелики, но ваш сон охранять способны
Что бы вам ни угрожало, будьте спокойны: эти собаки всегда стоят на страже вашей безопасности
Бдительный штурман всегда предупредит о кошке слева
Больше не придется уговаривать родственников прополоть вам грядки
Целительная сила лап снимет головную боль, вернет спокойствие и радость жизни
Они разделяют ваши увлечения
Стиляга — их второе имя
Даже принимая душ, они предпочитают выглядеть неотразимо
Один взмах ресниц — и вы согласитесь на все
Улыбнуться? Вообще не проблема
Они знают, что хороший кадр — это всегда импровизация
Когда спасение хозяев, бесконечные съемки и работа на грядках выматывают окончательно, они позволяют себе полениться
Эти собаки знают толк в хорошем интерьере
И в дружбе
Их кормом не корми, дай подурачиться
Холод и сквозняки не страшны, если такса рядом
Они не любят ссориться, а любят обниматься
Обнимашки всегда и везде
И даже свирепый лев тает от их заботы и внимания
Интересно, а как вы относитесь к этим бесстрашным и забавным собакам? Быть может, у вас уже есть это чудо на коротких лапах? Расскажите нам о своих впечатлениях.