23 причины завести таксу и сожалеть, что не сделали этого раньше

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«Никто не идеален, но рядом с таксой вы приблизитесь к совершенству», — так говорит один из старейших клубов заводчиков такс в Германии. И это неспроста. Все потому, что такса — настоящий генератор-мотиватор на коротких лапах. Уж кто-кто, а эта малышка всегда держит хвост трубой, доверяет своему чутью и неутомимо движется к цели, не забывая по дороге включать обаяние.

AdMe.ru привел в эту статью 28 такс, глядя на которых хочется сказать: «Такса, будь моим другом!»

Эти собаки растопят даже самое черствое сердце

Они не будут скулить понапрасну, а пойдут и возьмут свое

Когда напористость неуместна, в ход идет секретное оружие — проникновенный взгляд

Они проследят за вашей диетой

Таксы никогда не откажут хозяину в поддержке

И пусть они невелики, но ваш сон охранять способны

Что бы вам ни угрожало, будьте спокойны: эти собаки всегда стоят на страже вашей безопасности

Бдительный штурман всегда предупредит о кошке слева

Больше не придется уговаривать родственников прополоть вам грядки

Целительная сила лап снимет головную боль, вернет спокойствие и радость жизни

Они разделяют ваши увлечения

Стиляга — их второе имя

Даже принимая душ, они предпочитают выглядеть неотразимо

Один взмах ресниц — и вы согласитесь на все

Улыбнуться? Вообще не проблема

Они знают, что хороший кадр — это всегда импровизация

Когда спасение хозяев, бесконечные съемки и работа на грядках выматывают окончательно, они позволяют себе полениться

Эти собаки знают толк в хорошем интерьере

И в дружбе

Их кормом не корми, дай подурачиться

Холод и сквозняки не страшны, если такса рядом

Они не любят ссориться, а любят обниматься

Обнимашки всегда и везде

И даже свирепый лев тает от их заботы и внимания