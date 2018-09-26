23 истории о домашних животных, в которых столько же любви, сколько и драмы

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Животные — наши лучшие друзья. Они всегда ждут нас, «слушают» и не «задают» лишних вопросов. Они просто искренне любят нас за то, что мы есть, и всегда нам рады. Порой мы не замечаем их, забываем, а ведь все, что им надо, — чтобы мы были рядом. В новой подборке истории о настоящей любви и дружбе, некоторые из которых длиной в жизнь.

AdMe.ru хочет напомнить о самых преданных пушистых и хвостатых членах наших семей и о том, что надо любить каждую секунду, проведенную вместе.

«Наш старый пес ушел от нас сегодня. Две других наши собаки как будто предчувствовали это и прощались с ним все утро»

«Моему коту почти 30, у него нет многих когтей и зубов, но этот старичок по-прежнему великолепен»

«Он заставил меня забыть, что такое выходные, и не всегда выбирает хорошую музыку, но я не променяю его ни на что другое»

«Котик на ферме делает так каждый раз, когда я рядом»

«Пес заболел, и мы вынуждены были отдать его на карантин ветеринару. Я объясняю, что собаки хотят с ним дружить, но он сейчас немного болен для игр с ними»

«Не плачь, я понимаю тебя, я с тобой»

«Узнал, что у моего кролика болезнь сердца и ему осталось жить всего несколько дней. Ему 3 года, и я надеялся, что у нас еще много счастливых лет впереди»

«Я пришел в приют и попросил отдать мне кота, который находится у них дольше всех. Знакомьтесь, это мой Кали, старенький, глухой и беззубый»

«Собаки моего босса всегда залезают в его трактор, несмотря на то что там мало места. Они не хотят оставлять его ни на минуту»

«Это Луи. Соседи переехали, но не взяли его с собой»

«Моему псу 17 лет. Он практически слеп и глух, но я счастлив быть с ним каждый день»

«Вайолетт подарили ребенку на Пасху, держали ее в клетке в подвале и быстро потеряли к ней интерес. Теперь она живет со мной, свободно гуляет по дому и всегда спит рядом»

«Муж подобрал на улице очень маленького котенка и заботился о нем круглые сутки. Спустя год кот все еще думает, что мой муж — его мать. Так мило»

«Авиакомпания не разрешила взять в полет собаку. Поэтому мы поедем на машине. Никогда не брошу тебя, моя девочка»

«Моя волшебная кошечка. Первый раз почувствовала себя хорошо и вышла насладиться солнцем после лечения антибиотиками»

«У моего старого глухого песика артрит, и он больше не сходит с ума от счастья, когда я прихожу, но он все еще мой любимый мальчик»

«Моя девушка и ее кот неразлучны 20 лет»

«Моему лучшему другу исполнилось 9 лет, и седина сделала его вдвойне прекраснее»

Хозяин этого пса — водитель автобуса, и собака счастлива ходить с ним на работу каждый день

«У моего парня никогда не было животных. Моя кошка не полюбила его, несмотря на все старания. Теперь у нас есть Леонидас, и они не отходят друг от друга»

«Нет ничего лучше внезапных кроличьих поцелуев. Крошенька прожила со мной 9 лет и ушла в этом году. Я безумно скучаю»

«Мы ушли на пенсию и приглядываем за питомцами дочери. Каждый вечер в одно и то же время они собираются во главе с дедом и болтают за печеньем»

Иногда все, что тебе надо, — это чья-то мягкая лапа в руках...

Дорогие читатели, вы нам интересны! Расскажите истории о ваших любимцах, присылайте их фотографии. Давайте соберем новую подборку вместе.