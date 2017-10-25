23 артистичных животных, чья реакция на мир просто бесценна

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Наши питомцы умеют чувствовать так же, как мы, и могут испытывать те же самые эмоции. Поэтому неудивительно, что они так выразительно реагируют на обыкновенные жизненные ситуации, ведь мы тоже порой за долгий день испытываем всю гамму чувств. AdMe.ru собрал животных, реакция которых на события точно такая же, как и у нас.

Когда не можешь отойти после всех злоключений и не вполне веришь, что это позади

Когда понял, что торт приготовили только ради тебя

Когда в парикмахерской слишком коротко подстригли

Когда съел что-то запретное, но о-о-очень вкусное

Когда хотела за руль, но тебе отказали из-за сущей мелочи — потому что ты собака

«Да что ты говоришь?! Вот те раз!»

Когда ждать уже просто нет никаких сил

Когда тебя оставили одного на всю ночь и ты требуешь объяснений

Когда умоляешь не поступать так с тобой

«Ее реакция, когда сказал ей, что она гораздо чудесней, чем этот обалденный вид»

Когда видишь что-то захватывающее и не можешь оторваться

Когда узнал, что скоро вас станет четверо

Когда тебе сказали, что вы просто едете гулять в парк, но ты не особо доверяешь этим словам

Момент, когда миновали парк, и теперь машина определенно направляется в ветклинику

Когда по горло сыт россказнями и с этих пор больше ничему не веришь

Когда тебя забыли впустить в дом на ночь и ты обещаешь этим людям серьезнейший разговор

Когда тебе нужно как следует сосредоточиться, потому что сейчас человек бросит тебе мячик

Когда твой любимый человек наконец-то вернулся и теперь всегда будет рядом

То блаженное чувство, когда дотерпел

Когда спрашивают, кто будет хот-дог, а ты обеими лапками за

Твое лицо, когда обскакал всех и наконец получил то, что тебе причитается

Случается, что тебя норовит поцеловать тот, кто тебе несимпатичен

Когда тебя спасли и теперь ты знаешь: все непременно будет хорошо