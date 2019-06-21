23 доказательства того, что каждой семье нужен домашний любимец

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Няни и фитнес-тренеры, мастера массажа и личные терапевты — домашние животные могут заменить кого угодно. Они приносят с собой кучу любви и делают отношения крепче. Если в вашей семье еще не поселился пернатый или пушистый друг, просто посмотрите эту подборку. Возможно, вы тоже найдете кого-то, кто покорит ваше сердце.

AdMe.ru не несет ответственности за последствия пролистывания следующих фото. В случае приступа острой кошконедостаточности срочно обращайтесь в ближайший зоомагазин или приют для бездомных животных.

Взяв домашнего любимца, можно почувствовать себя богом. Достаточно взглянуть в полные искреннего обожания глаза

«Можно с уверенностью сказать, что Уинстон без ума от меня»

«Моя кошка ни на шаг от меня не отходит. Недавно мне в шутку подарили толстовку с „кошачьим“ карманом. Она катается в ней и не сводит с меня глаз»

Вместо хмурого «привет» вас будут встречать с радостью и с искренними обнимашками

«Это Битси. Битси не моя кошка. Когда мы с парнем возвращаемся домой из продуктового магазина, она встречает нас, носясь по двору и требуя, чтобы ее срочно приласкали»

А в ответ на такую лучезарную улыбку вы сами будете улыбаться, как голливудская звезда на вручении «Оскара»

Вы сможете сэкономить кучу средств на личных тренерах

«Моя кошка любит ходить по своему колесу, пока я занимаюсь на велотренажере. То, как она смотрит на меня, заставляет мое сердце таять».

Получить личного терапевта

My Dad is recovering from an operation. Mum went out and left a door slightly ajar.



My parents do not have a cat. pic.twitter.com/uuQdBMlKQY — Andrew Falloon MP (@andrewfalloon) April 14, 2019

«Мой папа восстанавливается после операции. Мама вышла и оставила дверь слегка приоткрытой. Кстати, у моих родителей нет кота».

Проходить ежедневный курс фейсбилдинга от настоящих мяустеров своего дела

И обзавестись реально крутым шарфом-снудом

Одно домашнее животное могут заменить только два питомца сразу

«Лицо моей дочки в момент, когда я говорю, что она получает котенка в подарок на день рождения»

На таких любящих нянь вы можете без труда оставить и дочку, и сына

«Приютил этого пса месяц назад, и он сразу решил, что его задача — защищать мою маленькую сестренку. Не отходит от нее ни на шаг».

Они легко проведут занятия по фитнесу для малыша

Научат быть любящим

Помогут справиться с детскими трудностями

И уложат спать даже самого неугомонного кроху

Животные скрепляют семейные узы не хуже съеденного вместе пуда соли

«Пока я в колледже, папа присылает совместные снимки с моей собакой».

«Мы с девушкой взяли щенка в прошлом месяце. Пожалуй, это самая любимая семейная фотография из всех, что мы когда-либо делали»

А те, кому все эти песики и котики кажутся слишком «попсовыми», могут завести себе питомца под стать

Ведь даже аллигаторы могут быть весьма милыми

А любое животное — это +100 пунктов к вашему счастью и красоте

«Заставляет меня улыбаться каждый день с 2006-го».

Этот парень взял из приюта очень энергичную собаку. И за год похудел на 38 кг

А каких домашних животных больше всего любите вы? Расскажите о самых любопытных проделках ваших питомцев.