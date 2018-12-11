20+ животных, которые еще вчера были бездомными, а сегодня обрели семью

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Для любого животного из приюта обрести хозяина — самое большое счастье в жизни. Дома они меняются до неузнаваемости, превращаясь в самых преданных и любящих друзей. Согласно статистике, с каждым годом неравнодушных людей, желающих взять питомца, становится все больше. Сделать кошку или собаку счастливой может каждый из нас.

Мы в AdMe.ru подготовили подборку фотографий, показывающих, как преображаются животные, взятые из приюта. И эти счастливые мордочки трогают до глубины души.

1. В приюте — и через 30 минут после того, как появился хозяин

2. «Когда мы встретили ее в приюте, дочь начала шептать ей на ухо: «Все в порядке, мы отвезем тебя домой, ты будешь в безопасности, мы тебя любим»

3. «Спросила в приюте, есть ли у них кошка, которую никто не хочет забрать домой. Вот она, глухая и беззубая малышка Кали»

4. «Мэлвин найден в мусорном баке в 2012 году. Он провел первую ночь на моей груди. Спустя 6 лет это все еще его любимое место»

5. «Вайолет была подарком маленькому ребенку, который быстро потерял к ней интерес. Ее держали в крошечной проволочной клетке. Теперь она живет у нас дома и каждую ночь спит со мной»

6. «В приюте и дома. Мы любим нашего малыша»

7. «Пенни в ночь, когда мы ее взяли. И улыбающаяся Пенни уже у нас дома»

8. «Путь из приюта и совместная поездка на прогулку»

9. «Спасли этого малыша на автомагистрали в 5 утра. Встречайте Фигаро!»

10. У этого маленького парня теперь есть дом!

11. «Вчера я взяла это чудо из приюта. Он следует за мной повсюду и каждый раз садится на колени»

12. «Взят из приюта только утром, но уже нашел свое любимое место»

13. Само очарование едет домой

14. «Спасенный прошлой ночью новый член семьи не отходит ни на шаг»

15. «День, когда мы забрали ее из приюта. И она же спустя 3 года»

16. «Был никому не нужным. Стал гордостью семьи»

17. «Нашел котенка в коробке на улице. Смотрите, это наш пушистый сладкий малыш спустя несколько месяцев»

18. «Это Джина, наша любимица из приюта»

19. «Два года назад я нашел этого крошечного котенка недалеко от местного приюта. Альбус вырос красавцем»

20. «Слева — дрожащий испуганный пирожок в приюте. Справа — красивый уверенный мальчик после первой стрижки!»

21. «Знакомьтесь, это Марс. Слева — день, когда я забирал его из приюта. Справа — мой пес уже через 2 дня»

22. «Это Блю. Мы ее только что забрали из приюта. Она угрюмая, потому что боится, что мы вернем ее обратно. Но Блю навсегда останется дома»

23. «После нескольких лет аренды маленькой квартиры я наконец-то накопил на дом со двором и взял из приюта эту симпатягу»

А вы бы хотели взять питомца из приюта? Или, может быть, вы уже счастливый обладатель пушистого друга?