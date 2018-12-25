23 человека, которые реинкарнировали в животных, но забыли об этом

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Мы все чаще замечаем, как братья наши меньшие стараются быть похожими на нас. Особенно домашние любимцы, которые иногда ведут себя нехарактерно — то собака сядет как человек, то кот пытается имитировать нашу речь, а иногда и птица забывает, что она спит сидя, а не лежа. Это кажется очень милым, но что, если это просто последствия реинкарнации людей в животных?

Нам в AdMe.ru эта гипотеза показалась интересной, поэтому мы попытались найти ей доказательства.

1. Собака, как и многие нынешние мамочки, фотографируется сразу же после родов

2. Этот пес, будто известный актер, позирует для известного журнала

3. В прошлом наверняка был великий певец

4. В основном она сидит именно так, и ее ничего при этом не смущает

5. «Кот моего отца очень любит смотреть с ним разные видео»

6. Этот пес, заскучав в ожидании хозяев, отцепил себя и пошел искать их в магазин, но злой охранник попросил его не входить, пес вернулся к месту привязки и продолжил ждать

7. Видимо, раньше кошка была бабулей, которая любила греть ноги у камина

8. Он просто наслаждается музыкой

9. Похоже, эти двое раньше были заядлыми путешественниками. И хозяина заставили

10. Иногда нужно просто остановиться и насладиться свежим лесным воздухом

11. Кот научился включать светильник и теперь включает его каждый раз, как захочет есть ночью

12. Она не может спокойно спать, пока не ляжет именно так

13. А утки, возможно, в прошлом были жителями жарких стран и, увидев снег впервые, немного в шоке

14. А этот кот в прошлой жизни был еще тем книголюбом

15. Некоторые совы все чаще забывают, как спят птицы

16. Она хотела принять душ, даже чепчик надела, но тут вспомнила, что она кошка

17. Она предпочитает сидеть именно так

18. Видимо, в прошлой жизни лошадь была боксером и привычка входить на ринг так и осталась

19. Эти овчарки помнят, что, для того чтобы учиться, нужно сидеть за партой

20. Вероятно, в прошлом он был мастером кунг-фу

21. Сова немного подзабыла, что птицы спят все же сидя

22. Кажется, в прошлой жизни она любила ездить рядом и комментировать действия водителя

23. Когда вместе с тобой росло и твое недоверие к этому миру, впрочем, как у всех людей

А вы замечали нечто похожее за своими любимцами? Ведь, кто знает, возможно, ваш новый котенок раньше был дедушкой вашего соседа. Как вам такая теория?