22 скучные и совершенно непримечательные фотографии из жизни специалиста по экзотическим животным

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Instagram обыкновенного американского паренька Майка Холстона (Mike Holston) переполнен различными селфи, забавными видео, будничными историями и другими рабочими моментами. Вот только работа у него необыкновенная — специалист по экзотическим животным.

Мы в AdMe.ru собрали 22 интересных снимка обладателя столь необычной профессии. Отвлекитесь на секунду от дел и задумайтесь о том, насколько величественна и разнообразна наша природа.

Знакомьтесь, это Майк Холстон (сзади)

Вот Майк Холстон держит в руках гигантского фландра (порода кроликов)

Майк встретил игуан-альбиносов под цвет кроссовок

Майк прижимает к щеке котят

Здесь Майк вальсирует с кайманом

Майк Холстон: «Этому городу нужен новый герой»

Майк смеется на фоне дикобраза-альбиноса

Майк играет с тигренком

Ленивец отвлекает Майка Холстона от дороги

Майк разбудил малышку-коату

Медведь попросил селфи с Майком Холстоном

Майк задумывает стартап «Парк Юрского периода»

Майк вновь играет с котятами

Стильный Майк позирует с еще более стильной анакондой

Майк примеряет большого тупинамбиса-альбиноса

Майк в окружении цыпочек

Майк удивляется вспышке. А в руках у него сервал по имени Хаким

Только что мимо Майка прошел гигантский муравьед

Майк придерживает пока небольшого рыжего кенгуру

Съемка Майка со спины

Майк Холстон и самая крутая обезьянка в джунглях

Майк и белый лев Кимба с голубыми глазами