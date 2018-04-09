22 скучные и совершенно непримечательные фотографии из жизни специалиста по экзотическим животным
Instagram обыкновенного американского паренька Майка Холстона (Mike Holston) переполнен различными селфи, забавными видео, будничными историями и другими рабочими моментами. Вот только работа у него необыкновенная — специалист по экзотическим животным.
Мы в AdMe.ru собрали 22 интересных снимка обладателя столь необычной профессии. Отвлекитесь на секунду от дел и задумайтесь о том, насколько величественна и разнообразна наша природа.
Знакомьтесь, это Майк Холстон (сзади)
Вот Майк Холстон держит в руках гигантского фландра (порода кроликов)
Майк встретил игуан-альбиносов под цвет кроссовок
Майк прижимает к щеке котят
Здесь Майк вальсирует с кайманом
Майк Холстон: «Этому городу нужен новый герой»
Майк смеется на фоне дикобраза-альбиноса
Майк играет с тигренком
Ленивец отвлекает Майка Холстона от дороги
Майк разбудил малышку-коату
Медведь попросил селфи с Майком Холстоном
Майк задумывает стартап «Парк Юрского периода»
Майк вновь играет с котятами
Стильный Майк позирует с еще более стильной анакондой
Майк примеряет большого тупинамбиса-альбиноса
Майк в окружении цыпочек
Майк удивляется вспышке. А в руках у него сервал по имени Хаким
Только что мимо Майка прошел гигантский муравьед
Майк придерживает пока небольшого рыжего кенгуру
Съемка Майка со спины
Майк Холстон и самая крутая обезьянка в джунглях
Майк и белый лев Кимба с голубыми глазами
А с какими животными вы хотели бы поработать, будь у вас такая возможность?