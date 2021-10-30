22 подтверждения того, что быть современным Айболитом — это не просто пушистиков гладить

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Работа ветеринара требует не только знаний. Врачи, которым мы доверяем своих любимых питомцев, должны быть заботливыми, ответственными и смелыми. Также в этой профессии не обойтись без креатива. Ведь к таким докторам приводят разных зверей. Например, лошадь, которой нужно сделать томографию.

AdMe.ru подкрепит все вышесказанное фотографиями пользователей сети, которые показали, что скрывается за трудом Айболитов.

1. «Моего кота не позабавило фото, которое я выбрала для его странички в ветклинике»

2. «Мой дядя — ветеринар в зоопарке. Он сфотографировал своего коллегу, который поднимает руку гориллы, пока та находится под действием снотворного»

3. «Ветеринар знает, что мой боксер добродушный, поэтому решил надеть на него шапку. Прислал мне это фото»

4. У врача есть собака-помощник, которая вот так поддерживает больных пациентов

5. «Так выглядит картинка для проверки зрения в кабинете нашего ветдоктора»

6. «У нашего врача в зале ожидания есть сырный соус»

7. «Сегодня котенок впервые был у ветеринара, и там мы выяснили нечто: он — это она»

8. Пустой шкаф специально для кошек, чтобы они могли прятаться в ожидании обследования

9. «Мой друг увидел, что машина сбила олененка, и отвез его к доктору»

10. Веселый день у врача

11. «Этот кот жил у меня на крыльце год, и я думал, что он старичок. Но на приеме у ветеринара выяснилось, что это 2-летняя девочка»

12. Пес ел печенье, привязанное к воздушному шару

13. Ара только что проснулся от наркоза. Врач утешает эту птицу. Такая добрая женщина

14. «Моя сестра-ветеринар смеется вместе с питбулем»

15. Сразу видно, кто не хочет к стоматологу

16. «Сэмми заснул на приеме»

17. «Мой сын утешает своего лучшего друга у ветеринара»

18. «Вчера мисс Саншайн прошла плановый осмотр. Она полностью здорова»

19. «Моя жена — ветдоктор. Она растит 10-дневного котенка. Каждый раз, когда он ест, делает так»

20. «Моя лошадь на компьютерной томографии»

21. «Сегодня после стерилизации ветеринар вручил моему мальчику Саймону сертификат храбрости»

«Сертификат смелости вручается Саймону за отвагу, проявленную во время пребывания в госпитале».

22. «Сегодня сделал свое первое кесарево сечение кошке! Такие операции редки. Было вложено много труда и любви, чтобы такие крохи появились на свет. И я смог!»