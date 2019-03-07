22 питомца, которые считают, что эталон «хороший мальчик» морально устарел
Все мы любим своих домашних питомцев, но порой начинает казаться, что это всадники апокалипсиса, посланные нам в наказание. Они отбирают у нас еду, крушат дом, подкладывают «ароматные» сюрпризы, оккупируют ванну, грабят людей, запрыгивая в чужие машины, и одним только выражением морды дают понять, что не человек — венец творения на этой планете.
AdMe.ru готов представить вам 22 доказательства того, что каждый кот и пес рано или поздно устает играть роль хорошего мальчика.
Когда сказал ему, что пора домой, но он, мягко говоря, не согласен
Хозяин: Кто это сделал?
Пес:
Хозяин, не поверишь: я только проснулся, а здесь такой беспорядок
Предупрежден — значит вооружен
Добро пожаловать в ад, дорогой друг
«Я была на вечеринке, и там было еще 6 собак, но эта оказалась самой испорченной»
За секунду до катастрофы
Понятия не имею, как могла произойти эта дикость
Этот милый пушистый пупс в душе — разъяренный ротвейлер
До уничтожения букета осталось 5... 4... 3...
«Я не всегда делаю подарки для моего человека, но если делаю, то только вонючие»
Зачем этот дурацкий собачий корм, когда у людей есть отличная еда?
«Первый раз оставил своего бордер-колли дома одного, пока ходил обедать. Вернулся и увидел это»
Тысяча чертей, человек! Здесь занято!
«Занято!»
«Только что вернулся из двухнедельной поездки. Кажется, кое-кто скучал по мне»
Вместо тысячи слов
В этой схватке за внимание хозяина ноутбуку несдобровать
«Мой пес смотрит на меня так, будто я не в состоянии что-либо аргументировать»
Без стыда, совести и весьма довольный собой
«Мне не стыдно. Я выпрыгнул из окна машины и заскочил в другую, потому что кое-кто ел там курочку!»
Кому нужны эти хорошие манеры, когда остался последний бутерброд?
Теперь вы знаете, как выглядит пес, охраняющий врата в преисподнюю
«Хотела сделать милое фото о том, как любимая кошка ухаживает за приболевшей хозяйкой. Кто из нас приболевший?»
А в вашем доме живет пушистый чертенок, ловко маскирующийся под само очарование?
Фото на превью VaderforPresident2020 / Imgur