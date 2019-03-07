22 питомца, которые считают, что эталон «хороший мальчик» морально устарел

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Все мы любим своих домашних питомцев, но порой начинает казаться, что это всадники апокалипсиса, посланные нам в наказание. Они отбирают у нас еду, крушат дом, подкладывают «ароматные» сюрпризы, оккупируют ванну, грабят людей, запрыгивая в чужие машины, и одним только выражением морды дают понять, что не человек — венец творения на этой планете.

AdMe.ru готов представить вам 22 доказательства того, что каждый кот и пес рано или поздно устает играть роль хорошего мальчика.

Когда сказал ему, что пора домой, но он, мягко говоря, не согласен

Хозяин: Кто это сделал? Пес:

Хозяин, не поверишь: я только проснулся, а здесь такой беспорядок

Предупрежден — значит вооружен

Добро пожаловать в ад, дорогой друг

«Я была на вечеринке, и там было еще 6 собак, но эта оказалась самой испорченной»

За секунду до катастрофы

Понятия не имею, как могла произойти эта дикость

Этот милый пушистый пупс в душе — разъяренный ротвейлер

До уничтожения букета осталось 5... 4... 3...

«Я не всегда делаю подарки для моего человека, но если делаю, то только вонючие»

Зачем этот дурацкий собачий корм, когда у людей есть отличная еда?

«Первый раз оставил своего бордер-колли дома одного, пока ходил обедать. Вернулся и увидел это»

Тысяча чертей, человек! Здесь занято!

«Занято!»

«Только что вернулся из двухнедельной поездки. Кажется, кое-кто скучал по мне»

Вместо тысячи слов

В этой схватке за внимание хозяина ноутбуку несдобровать

«Мой пес смотрит на меня так, будто я не в состоянии что-либо аргументировать»

Без стыда, совести и весьма довольный собой

«Мне не стыдно. Я выпрыгнул из окна машины и заскочил в другую, потому что кое-кто ел там курочку!»

Кому нужны эти хорошие манеры, когда остался последний бутерброд?

Теперь вы знаете, как выглядит пес, охраняющий врата в преисподнюю

«Хотела сделать милое фото о том, как любимая кошка ухаживает за приболевшей хозяйкой. Кто из нас приболевший?»

А в вашем доме живет пушистый чертенок, ловко маскирующийся под само очарование?