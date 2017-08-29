21 фото животных, в которых мы узнали себя

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Оказывается, у нас и братьев наших меньших общего больше, чем можно было ожидать. AdMe.ru собрал для вас 21 фото, на которых каждый найдет себя.

21. Это я еще обижаюсь, но, ладно, можешь меня обнять

20. Это я с понедельника худею

19. Это я обожаю твои щечки

18. Это я на вечеринке, где знаю только одного человека

17. Это я, когда ты взял в руки мой телефон

16. Это я дарю тебе свой самый нежный взгляд

15. Это я пытаюсь понять, что делать со своей жизнью

14. Это я читаю твое СМС о том, что встреча отменяется

13. Это я покоряю тебя томным взглядом

12. Это ты вскружила мне голову

11. Это я рад любой крошечке внимания от тебя

10. Это я нарисовала идеальные стрелки по уроку в YouTube

9. Это я каждый раз, когда тебе пора уходить

8. Это я принарядилась на свидание

7. Это я не дам вас в обиду, сеньорита

6. Это я красила брови по инструкции из интернета

5. Это я сегодня ничего не хочу

4. Это я за полчаса до дедлайна

3. Это я понимаю, что туплю, но уже не в силах остановить этот процесс

2. Это я задумал миленькое коварство

1. Это я осознал, что лето закончилось