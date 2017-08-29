21 фото животных, в которых мы узнали себя
Оказывается, у нас и братьев наших меньших общего больше, чем можно было ожидать.
AdMe.ru собрал для вас 21 фото, на которых каждый найдет себя.
21. Это я еще обижаюсь, но, ладно, можешь меня обнять
20. Это я с понедельника худею
19. Это я обожаю твои щечки
18. Это я на вечеринке, где знаю только одного человека
17. Это я, когда ты взял в руки мой телефон
16. Это я дарю тебе свой самый нежный взгляд
15. Это я пытаюсь понять, что делать со своей жизнью
14. Это я читаю твое СМС о том, что встреча отменяется
13. Это я покоряю тебя томным взглядом
12. Это ты вскружила мне голову
11. Это я рад любой крошечке внимания от тебя
10. Это я нарисовала идеальные стрелки по уроку в YouTube
9. Это я каждый раз, когда тебе пора уходить
8. Это я принарядилась на свидание
7. Это я не дам вас в обиду, сеньорита
6. Это я красила брови по инструкции из интернета
5. Это я сегодня ничего не хочу
4. Это я за полчаса до дедлайна
3. Это я понимаю, что туплю, но уже не в силах остановить этот процесс
2. Это я задумал миленькое коварство
1. Это я осознал, что лето закончилось
Фото на превью Julia Stepanova/twitter