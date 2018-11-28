21 доказательство, что животные — это те же люди, только в шубках (Новая порция)

25

25

28.9k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Выражения любимых усатых мордашек наших питомцев бывают такими говорящими, что сложно не наделять их человеческими чувствами и эмоциями. Уверены, что вам удастся найти что-то общее между собой и котиком, который «ударил мизинчик», или мопсом, который «сам надел шапку».

AdMe.ru предлагает вам взглянуть на домашних животных, которые выглядят как маленькие меховые копии людей.

1. Когда впервые надел шапку без маминого напоминания и понял, что стал взрослым

2. Когда съел 21 пельмешку вместо 20

3. Когда фотограф на семейной фотосессии попросил улыбнуться и ты сделал, как просили

4. Когда в кафе заказала только салатик, а из тарелки твоего парня так вкусно пахнет

5. Когда пришел домой, забыв, что у вас с девушкой важная годовщина, и она смотрит на тебя ТАК

6. Когда ты в своей зоне комфорта и тебя оттуда не выманишь ни за какие коврижки

7. Когда ушиб мизинчик

8. Когда прилег вздремнуть на полчасика, а проснулся через 10 часов

9. Когда заиграла грустная песня и ты представляешь, что она о тебе

10. Когда только что завел инстаграм и запостил первое селфи

11. Когда отдаешься любимому делу на 100 %

12. Когда шел ночью на кухню попить и испугался своего отражения в зеркале

13. Когда были большие планы на выходные, но лень победила

14. Когда почти докрасила ресницы и внезапно чихнула

15. Когда у вас с друганом общее увлечение, которого никто больше не понимает

16. Когда засыпал и вдруг вспомнил какой-нибудь свой постыдный поступок в 5-м классе

17. Когда попал в трудное положение, но пытаешься сделать вид, что не произошло ничего особенного

18. Когда в 5 утра в субботу ребенок прибегает в вашу кровать досыпать

19. Когда не успел отвернуться, а дети на заднем сиденье опять дерутся

20. Тот момент, когда тебе тако-о-о-о-е рассказали!

21. Когда полностью готов к празднику

Какое фото развеселило вас больше всего? Делитесь в комментариях!