20 случаев, о которых наши коты с удовольствием рассказали бы психологу, умей они говорить

Если бы коты обладали даром речи, нам всем пришлось бы несладко. У домашних питомцев наверняка накопилась уйма претензий к человеческому роду. Кто фотографирует их, пока они спят? Кто отказывается кормить их по 10 раз на дню? Кто не дает им пить воду из кружки и запрещает тыгыдыкать по ночам? Окажись пушистые хвостики на приеме у психолога, они бы поведали о людях такие истории, что хватило бы на несколько терапевтических сеансов.