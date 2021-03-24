20 случаев, о которых наши коты с удовольствием рассказали бы психологу, умей они говорить
Если бы коты обладали даром речи, нам всем пришлось бы несладко. У домашних питомцев наверняка накопилась уйма претензий к человеческому роду. Кто фотографирует их, пока они спят? Кто отказывается кормить их по 10 раз на дню? Кто не дает им пить воду из кружки и запрещает тыгыдыкать по ночам? Окажись пушистые хвостики на приеме у психолога, они бы поведали о людях такие истории, что хватило бы на несколько терапевтических сеансов.
Мы в AdMe.ru решили представить, на какие жизненные ситуации могли бы посетовать коты, умей они разговаривать.
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Как думаете, а о чем ваш питомец мог бы рассказать психологу?
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