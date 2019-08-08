20+ живых напоминаний о том, как важно ценить своих питомцев, пока они еще рядом

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Если бы в этом мире не было животных, он лишился бы лучшей своей составляющей. Но за что-то Вселенная нас все же любит, и поэтому с нами рядом по жизни идут наши верные домашние любимцы. Только жизнь их, к сожалению, слишком коротка по человеческим меркам, а потому так важно ценить каждый проведенный вместе день, который только они способны наполнить теплом и любовью до краев.

В эту подборку AdMe.ru вошли не только фото питомцев пользователей интернета, но и любимые мохнатые «пенсионеры» некоторых наших постоянных читателей.

«Мой 16-летний мальчик проснулся весь в радуге»

«Это Тигр. Ему исполнился 31 год. Говорят, что он самый старый кот в штате Иллинойс»

«22 года, практически глухая и слепая, но каким-то образом она слышит, когда набирается ванна»

«Это Сара. Мы удочерили ее, когда ей было около 6 лет. Теперь ей 16! Она любит сыр и чернику»

«Масик. В январе 2019-го ему исполнилось 24 года. Детство в его попе все еще играет»

«Моей куколке исполнилось 17. Обожаю свою блондиночку. Долгих ей лет жизни!»

«Я и мой 19-летний кот. Мы вместе с 1-го дня его жизни»

«Нам 15 лет»

Это Томас. Ему 27

Праздничная туса для 15-летнего именинника

«Моя кошка Луна, 20 лет, объездила весь мир и побывала на 4 континентах. Она любит яйца, мороженое, лапшу „альфредо“ и картофель фри. И она королева этого дома»

«Привет, мне 18 лет!»

Смоки, 21 год. Кот-терапевт в ветеринарной клинике

Пес Пафнутий, 15 лет

«Ей 21, но она все еще терпит мои выходки»

«Этой хорошей девочке почти 16. Она ослепла на оба глаза, но по-прежнему остается самой счастливой собакой»

«Лучший мальчик. Бездомный, без имени. Мы называем его просто „кот“, кормим, заботимся и любим его. А он любит нас в ответ. Никто не знает его возраст, примерно 20 лет»

«Наша Фиби, 17 лет. Подобрали ее, когда ей было около месяца»

«Тина, 21 год. Любимая девочка»

«Мои малыши. Справа — Ричи. Он ослеп от катаракты за последний год, но все равно вожак стаи. Ему 17»

«Брюер старый, слепой и очень вонючий. Но он, безусловно, самый лучший мальчик, которого я когда-либо знал»

«Моя подруга Дьюи, ей 27»

Мы не на шутку растрогались, составляя эту подборку. Уверены, что и у многих из вас глаза на мокром месте от просмотра. А сколько лет сейчас вашему питомцу? Ждем теплые, душевные фото ваших четвероногих в комментариях и желаем им крепкого здоровья.