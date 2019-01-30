20 животных, встречу с которыми невозможно забыть
Можно сто раз услышать, насколько неподражаема наша природа, но лучше один раз убедиться. Каждое из этих живых существ завораживает любого, кто его увидит. Если в момент встречи вам удалось очнуться и успеть сделать кадр, это кажется большой удачей. А самые искушенные даже превращают находки редких животных, например омаров, в ежегодное соревнование.
Мы в AdMe.ru снимаем шляпу перед творческими способностями природы и надеемся, что благодаря этим 20 фото наши эмоции разделят даже не самые восторженные читатели.
Прекрасный слон-альбинос
Стоило назвать его Орео
Черный ягуар из зоосада в Словакии
Радужный омар
Сиреневогрудая сизоворонка — маленькая, но яркая
Окрас лисы Мико — цвет розового шампанского
«Сначала подумал, что выловил стеклышко»
Этот пятнистый олень словно надел маскарадную маску
Гусеница, похожая на уменьшенную копию китайского дракона
А эта плавучая ежевика — на самом деле черная оранда, относящаяся к золотым рыбкам
Жираф, который забыл нарисовать себе пятна
Эта морская игуана выглядит так, как будто участвует в съемках очередной части «Безумного Макса»
Возможно, вы знали птицу-секретаря, но едва ли до этого завидовали ее ресницам
Иногда у гарпий слишком человеческое лицо...
Разве она может существовать на этой планете?
Розовый кузнечик. Да, и такое бывает
Эта полосатая гиена — настоящий панк!
Ученые называют их «красноглазые сцинки», но мы все равно верим, что это маленькие драконы
Голубой голожаберный моллюск - сама элегантность
Подозреваем, что в роду этого питбуля были пантеры
Фото на превью Ksufka / Pikabu, asherbarasher / Pikabu