20 животных, встречу с которыми невозможно забыть

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Можно сто раз услышать, насколько неподражаема наша природа, но лучше один раз убедиться. Каждое из этих живых существ завораживает любого, кто его увидит. Если в момент встречи вам удалось очнуться и успеть сделать кадр, это кажется большой удачей. А самые искушенные даже превращают находки редких животных, например омаров, в ежегодное соревнование.

Мы в AdMe.ru снимаем шляпу перед творческими способностями природы и надеемся, что благодаря этим 20 фото наши эмоции разделят даже не самые восторженные читатели.

Прекрасный слон-альбинос

Стоило назвать его Орео

Черный ягуар из зоосада в Словакии

Радужный омар

Сиреневогрудая сизоворонка — маленькая, но яркая

Окрас лисы Мико — цвет розового шампанского

«Сначала подумал, что выловил стеклышко»

Этот пятнистый олень словно надел маскарадную маску

Гусеница, похожая на уменьшенную копию китайского дракона

А эта плавучая ежевика — на самом деле черная оранда, относящаяся к золотым рыбкам

Жираф, который забыл нарисовать себе пятна

Эта морская игуана выглядит так, как будто участвует в съемках очередной части «Безумного Макса»

Возможно, вы знали птицу-секретаря, но едва ли до этого завидовали ее ресницам

Иногда у гарпий слишком человеческое лицо...

Разве она может существовать на этой планете?

Розовый кузнечик. Да, и такое бывает

Эта полосатая гиена — настоящий панк!

Ученые называют их «красноглазые сцинки», но мы все равно верим, что это маленькие драконы

Голубой голожаберный моллюск - сама элегантность