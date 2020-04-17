20 животных в почтенном возрасте, которые были со своими людьми и в печали, и в радости

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Испорченная мебель и обувь, съеденные любимые цветы и разбитый горшок, бесконечная шерсть на одежде, ковре и в тарелке, засохшие слюни и неизбежность утренних прогулок, даже когда с неба летят камни. Все это до боли знакомо каждому, у кого есть домашний любимец. И пока наши животные с нами, мы ворчим на их шалости, ленимся поиграть и филоним с прогулками, забывая, какой недолгий у них век.

AdMe.ru хочет напомнить вам, насколько бесценно то тепло и любовь, которые так бескорыстно дарят наши питомцы за свою недолгую жизнь. А в конце статьи вы найдете необычного любимца, которому хозяева своей заботой смогли ее продлить.

«Моей собаке Сэнди исполнилось 19 лет»

Королева Маршмеллоу, 19 лет живущая своей лучшей жизнью

Марго 29, и она знает, чего хочет

«Он стал моим первым другом, когда я поступил в новую школу. Он был со мной, когда я встретил свою жену и когда принес из роддома своих детей. В прошлом месяце ему исполнилось 19»

«Моей Фане 15 лет! Я завела ее, еще когда училась в школе, а теперь в школу ходит уже мой сын»

«Старая душа до сих пор наслаждается нашими прогулками»

«Любимому мальчику 18. Он вырастил 3 моих детей и теперь ждет внуков»

«Моей старенькой девочке исполняется 15 лет»

Тессе 20 лет, и она все еще любит прижиматься к банану с наполнителем

Джиджи исполнилось 26

Этому почтенному старичку уже 18 лет, и ему немного сложно ходить

«Мой 21-летний малыш. Когда ему было 2 дня, его бросили в ветеринарной больнице. Он любит запах отбеливателя, поэтому я отбелил несколько полотенец и положил их ему у камина. Он счастливый старый кот»

Этот хороший мальчик неплохо выглядит в человеческие 98 лет

«Сегодня мне исполнилось 98 человеческих лет (и 14 собачьих)».

«Тонюшка, 13 лет, растит уже 3-го ребенка, смотрит за ними как за своими. Когда они плачут, всегда прибегает, садится рядом и урчит. Дети гладят ее и успокаиваются»

«Поприветствуйте моего кота Чаки, сегодня его 20-й день рождения!»

«Моей малышке исполнилось 16. С каждым годом она все симпатичнее»

«Нашему мальчику исполнился 21 год. Это охотничий пес моего покойного дедушки. Он слеп на один глаз, но силы еще есть»

«Мой старый мальчик, когда увидел, что я иду ему навстречу»

«Моей собаке Лекси скоро исполняется 10 лет. Колледж, 3 города, 2 квартиры и наш первый собственный дом — куда бы мы ни шли, мы идем вместе»

Бонус: «Моя, 10 лет (вообще 6–8 живут). Холим ее, лелеем, ни в чем ей не отказываем»

А сколько лет ваш питомец разделяет с вами и радости, и житейские трудности? Покажите нам своих маленьких друзей с большим сердцем.