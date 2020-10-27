AdMe
НовоеПопулярное
Творчество
Свобода
Жизнь

20+ животных, у которых, совсем как у людей, есть свои слабости (Спойлер: это их игрушки)

612-
577

Домашние животные — это радость в семье. Эти пушистые комочки дарят своим владельцам столько положительных эмоций, что людям только и остается, что окружать их заботой в ответ. Однако этим четвероногим и самим есть за кем присмотреть. Например, за своими любимыми игрушками, к которым они относятся так же трепетно, как и люди: они укладывают их спать, берут с собой на прогулку и даже кормят.

AdMe.ru нашел на просторах сети 20+ усатых-полосатых-хвостатых, которые просто жить не могут без своих игрушек. А бонусом мы приготовили для вас фото, призванное понизить градус милоты, которую мы тут развели.

«Каждый раз, когда к нам приходят гости, он бежит показывать им свою любимую игрушку»

© thegreatambini / Reddit

«Мой кот таскает с собой свою игрушку по всему дому. Я только что вошел на кухню и застал такое зрелище. Видимо, он решил, что она тоже проголодалась»

© neonlexicon / Reddit

«Лошадь моего друга демонстрирует своего нового плюшевого зверька. Она очень им гордится»

© lfdaily5 / Reddit

«Каждое утро она охраняет свою любимую игрушку от назойливых птиц»

© jfzastrow / Reddit

«Мой друг, работающий в зоопарке, прислал фото ленивца Уолли и его плюшевой игрушки»

© z0vyn / Reddit

«Любимая игрушка моей собаки — это ее двойник»

© daBelleOfDaBalllllll / Reddit

«Найдите себе кого-нибудь, кто будет смотреть на вас так же, как моя собака смотрит на свой плюшевый сэндвич»

© KevRGen479 / Reddit

«Мой котенок Кхалиси просто обожает обжиматься с игрушечным драконом моей собаки. Думаю, я дал ему подходящее имя»

© sugar0182 / Reddit

«Наш 6-летний пес, которого мы взяли из приюта, не знал, что такое игрушки. Он потихоньку осваивается. Вот Фрэнк со своим ленивцем»

© JudaciousGreen / Reddit

История взросления одного хорошего мальчика бок о бок со своим любимым зверьком

© commonvanilla / Reddit

«Его любимая игрушка — та, которая выглядит точь-в-точь как он»

© king_bumi_the_cat / Reddit

«Динозаврик его самая любимая игрушка, а он — наш самый любимый щеночек»

© anna1317 / Reddit

«Когда потерял свою игрушку в простыне»

© MinnesotaTech / Reddit

«Мой спаниель откладывает своего игрушечного барсука в сторону только тогда, когда наступает время подкрепиться»

© buffy394 / Reddit

Просто ежик с плюшевым ежиком

© BreakingCampeon / Reddit

«Моя 12-летняя собака „усыновила“ этого плюшевого Иа-Иа, еще будучи щенком. Она носится с ним целый день»

© s0updrag0n / Reddit

«Олли все еще одержим своим пончиком, который он получил в подарок 2 года назад от Тайного Санты. Еще раз спасибо тебе, незнакомец!»

© Olliebean6 / Reddit

«Пенелопа — похитительница игрушек. Она крадет мягкие игрушки Пайпер прямо из ее пасти, а затем ложится на них и делает вид, будто сама невинность»

© wrongbutnotunsure / Reddit

«Прошло 3 года, а его первая игрушка по-прежнему остается его самой любимой»

© Sauci1 / Reddit

«Одна большая девочка хочет показать всем свою любимую игрушку»

© dave3422 / Reddit

«Привет! Меня зовут Майло, и меня только что взяли из приюта. Я не хотел покидать его без своей любимой игрушки, так что мне разрешили ее оставить»

© sneakie13 / Reddit

«Наша взрослая девчушка (ей 15 с половиной лет) обнимает свою игрушку»

© Jennyvarela / Reddit

«Моя девочка Молли со своей любимой игрушкой»

© A_dozen_eggs / Reddit

Любимая игрушка этого солидного кота — крошечная альпака

© maxmorgan / Reddit

Про Монстра и его Малыша просто обязаны снять фильм

© ChyInc / Reddit

«Будучи одиноким котенком, Монстр (на фото слева) утащил с полки плюшевую игрушку, чтобы обжиматься с ней, целоваться и играть. Прошло 6 лет, и игрушка, которую мы теперь зовем его Малышом, стала незаменимым помощником во время посещения ветеринара, неотложной операции или переезда в новый дом. Малыш немного потертый, но Монстр все равно любит его».

Бонус: «Любимая игрушка Честера — вот эта устрашающая кукла, которую он нашел на прогулке»

© babyblu88 / Reddit

А у вашего питомца есть любимая игрушка? Делитесь их совместными снимками в комментариях.

Фото на превью s0updrag0n / Reddit
612-
577