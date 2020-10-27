20+ животных, у которых, совсем как у людей, есть свои слабости (Спойлер: это их игрушки)

Домашние животные — это радость в семье. Эти пушистые комочки дарят своим владельцам столько положительных эмоций, что людям только и остается, что окружать их заботой в ответ. Однако этим четвероногим и самим есть за кем присмотреть. Например, за своими любимыми игрушками, к которым они относятся так же трепетно, как и люди: они укладывают их спать, берут с собой на прогулку и даже кормят.

AdMe.ru нашел на просторах сети 20+ усатых-полосатых-хвостатых, которые просто жить не могут без своих игрушек. А бонусом мы приготовили для вас фото, призванное понизить градус милоты, которую мы тут развели.

«Каждый раз, когда к нам приходят гости, он бежит показывать им свою любимую игрушку»

«Мой кот таскает с собой свою игрушку по всему дому. Я только что вошел на кухню и застал такое зрелище. Видимо, он решил, что она тоже проголодалась»

«Лошадь моего друга демонстрирует своего нового плюшевого зверька. Она очень им гордится»

«Каждое утро она охраняет свою любимую игрушку от назойливых птиц»

«Мой друг, работающий в зоопарке, прислал фото ленивца Уолли и его плюшевой игрушки»

«Любимая игрушка моей собаки — это ее двойник»

«Найдите себе кого-нибудь, кто будет смотреть на вас так же, как моя собака смотрит на свой плюшевый сэндвич»

«Мой котенок Кхалиси просто обожает обжиматься с игрушечным драконом моей собаки. Думаю, я дал ему подходящее имя»

«Наш 6-летний пес, которого мы взяли из приюта, не знал, что такое игрушки. Он потихоньку осваивается. Вот Фрэнк со своим ленивцем»

История взросления одного хорошего мальчика бок о бок со своим любимым зверьком

«Его любимая игрушка — та, которая выглядит точь-в-точь как он»

«Динозаврик его самая любимая игрушка, а он — наш самый любимый щеночек»

«Когда потерял свою игрушку в простыне»

«Мой спаниель откладывает своего игрушечного барсука в сторону только тогда, когда наступает время подкрепиться»

Просто ежик с плюшевым ежиком

«Моя 12-летняя собака „усыновила“ этого плюшевого Иа-Иа, еще будучи щенком. Она носится с ним целый день»

«Олли все еще одержим своим пончиком, который он получил в подарок 2 года назад от Тайного Санты. Еще раз спасибо тебе, незнакомец!»

«Пенелопа — похитительница игрушек. Она крадет мягкие игрушки Пайпер прямо из ее пасти, а затем ложится на них и делает вид, будто сама невинность»

«Прошло 3 года, а его первая игрушка по-прежнему остается его самой любимой»

«Одна большая девочка хочет показать всем свою любимую игрушку»

«Привет! Меня зовут Майло, и меня только что взяли из приюта. Я не хотел покидать его без своей любимой игрушки, так что мне разрешили ее оставить»

«Наша взрослая девчушка (ей 15 с половиной лет) обнимает свою игрушку»

«Моя девочка Молли со своей любимой игрушкой»

Любимая игрушка этого солидного кота — крошечная альпака

Про Монстра и его Малыша просто обязаны снять фильм

«Будучи одиноким котенком, Монстр (на фото слева) утащил с полки плюшевую игрушку, чтобы обжиматься с ней, целоваться и играть. Прошло 6 лет, и игрушка, которую мы теперь зовем его Малышом, стала незаменимым помощником во время посещения ветеринара, неотложной операции или переезда в новый дом. Малыш немного потертый, но Монстр все равно любит его».

Бонус: «Любимая игрушка Честера — вот эта устрашающая кукла, которую он нашел на прогулке»