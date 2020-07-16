20+ животных с огромным сердцем, которое откликается на чужую беду с полувзгляда

Поговорка «Жизнь дана на добрые дела» актуальна не только для людей, но и для братьев наших меньших. Они точно так же, как и мы, умеют сострадать, оказывать поддержку и приходить на выручку. В их маленьких сердцах спрятаны тонны нежности и любви, которыми животные охотно делятся и друг с другом, и с человеком.

Мы в AdMe.ru восхищены тем, насколько питомцы способны тонко чувствовать и смело действовать, спеша на помощь посторонним. Все они — маленькие герои, которые заслуживают вашего особого внимания.

«Наша собака сутки охраняла малыша, пока не пришла его мама. Уилсон — чертовски хороший мальчик!»

«Кошка моего друга перестала заботиться о своих малышах. Сегодня мы нашли их отца в таком виде»

«Козленок остался без мамы, когда был еще совсем крохой. Наша лама заменила ему родителей. Они неразлучны»

Бродячая собака ухаживает за бездомными котятами

«В 12 лет мне поставили диагноз „мышечная дистрофия“, я страдала от депрессии и тревоги. Моя кошка просто спасла меня и сделала для моего здоровья больше, чем любые таблетки или терапия»

Эта собака усыновила целый выводок опоссумов

«Бездомный кролик помогает моему парню вырыть яму в саду»

«Моя кошка считает, что собака — ее мама. Надеюсь, она никогда не узнает, что ее усыновили!»

«Дигби защищает Ньюта. На улице гремят фейерверки. Когда она нервничает, скулит или дрожит от страха, он облизывает ей голову»

«Мой кот — охотник. Но этого кроху он отбил у вороны и не тронул, потому что маленьких обижать нельзя»

Собака усыновила лосенка

Малыши думают, что это их мама

«Моя кошка взяла под опеку маленького бельчонка, который сегодня пришел к нам домой»

«Одна из наших собак старая и слепая. Кошка стала ее поводырем, и теперь они неразлучны»

«Моя собака-сиделка Оникс так заботится обо мне после операции! Мне кажется, он не спал всю неделю»

«Кот, которого я не хотел, спас мне жизнь. Во сне у меня случилась остановка дыхания. Я не мог позвать на помощь. Тогда он 20 секунд прыгал по моей груди, пока я снова не начал дышать»

Эта собака из приюта недавно потеряла своих детей. Ей принесли щенков, которые лишились мамы, и она ухаживает за ними, как за родными

«Эта очень хорошая девочка по кличке Скаут сдает кровь, чтобы спасти других собак»

«Джиджет, которая на фото слева, „работает“ мамой в нашем приюте. Она любит детей любых размеров»

Собака охраняет уточек, чтобы они могли спокойно поесть

«Познакомьтесь с Эльзой! Это больничная собака. Она навещала меня почти каждый день и очень помогла мне свыкнуться с мыслью о новом диагнозе»

«60-килограммовый сенбернар моей мачехи уверен, что он мама наших новых котят»