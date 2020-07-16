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20+ животных с огромным сердцем, которое откликается на чужую беду с полувзгляда

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Поговорка «Жизнь дана на добрые дела» актуальна не только для людей, но и для братьев наших меньших. Они точно так же, как и мы, умеют сострадать, оказывать поддержку и приходить на выручку. В их маленьких сердцах спрятаны тонны нежности и любви, которыми животные охотно делятся и друг с другом, и с человеком.

Мы в AdMe.ru восхищены тем, насколько питомцы способны тонко чувствовать и смело действовать, спеша на помощь посторонним. Все они — маленькие герои, которые заслуживают вашего особого внимания.

«Наша собака сутки охраняла малыша, пока не пришла его мама. Уилсон — чертовски хороший мальчик!»

© GarroFarms / Reddit

«Кошка моего друга перестала заботиться о своих малышах. Сегодня мы нашли их отца в таком виде»

© unknown_user / Imgur

«Козленок остался без мамы, когда был еще совсем крохой. Наша лама заменила ему родителей. Они неразлучны»

© BountifulBotanicals / Reddit

Бродячая собака ухаживает за бездомными котятами

© GoldenBlades132 / Reddit

«В 12 лет мне поставили диагноз „мышечная дистрофия“, я страдала от депрессии и тревоги. Моя кошка просто спасла меня и сделала для моего здоровья больше, чем любые таблетки или терапия»

© DarwinFinch / Imgur

Эта собака усыновила целый выводок опоссумов

© ysmn / Imgur

«Бездомный кролик помогает моему парню вырыть яму в саду»

© rechall / Reddit

«Моя кошка считает, что собака — ее мама. Надеюсь, она никогда не узнает, что ее усыновили!»

© brandnewskin / Imgur

«Дигби защищает Ньюта. На улице гремят фейерверки. Когда она нервничает, скулит или дрожит от страха, он облизывает ей голову»

© adamantonym / Reddit

«Мой кот — охотник. Но этого кроху он отбил у вороны и не тронул, потому что маленьких обижать нельзя»

Собака усыновила лосенка

© flippen112 / Imgur

Малыши думают, что это их мама

© AsAnItalian / Imgur

«Моя кошка взяла под опеку маленького бельчонка, который сегодня пришел к нам домой»

© momma_bear_16 / Reddit

«Одна из наших собак старая и слепая. Кошка стала ее поводырем, и теперь они неразлучны»

© picsofmycats / Imgur

«Моя собака-сиделка Оникс так заботится обо мне после операции! Мне кажется, он не спал всю неделю»

© wordwaver / Reddit

«Кот, которого я не хотел, спас мне жизнь. Во сне у меня случилась остановка дыхания. Я не мог позвать на помощь. Тогда он 20 секунд прыгал по моей груди, пока я снова не начал дышать»

© bagofgrapes / Imgur

Эта собака из приюта недавно потеряла своих детей. Ей принесли щенков, которые лишились мамы, и она ухаживает за ними, как за родными

© squattybody1988 / Reddit

«Эта очень хорошая девочка по кличке Скаут сдает кровь, чтобы спасти других собак»

© mac_is_crack / Reddit

«Джиджет, которая на фото слева, „работает“ мамой в нашем приюте. Она любит детей любых размеров»

© picsofmycats / Imgur

Собака охраняет уточек, чтобы они могли спокойно поесть

© HarleysHuman / Reddit

«Познакомьтесь с Эльзой! Это больничная собака. Она навещала меня почти каждый день и очень помогла мне свыкнуться с мыслью о новом диагнозе»

© fgfrf12 / Reddit

«60-килограммовый сенбернар моей мачехи уверен, что он мама наших новых котят»

© unknown_user / Imgur

А вам известны случаи, когда животные приходили на помощь друг другу или человеку?

Фото на превью unknown_user / Imgur
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