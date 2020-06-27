20 животных, которые даже не догадываются, насколько они особенные

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Оценивать красоту зверушек по какой-либо системе бессмысленно. Все они одинаково прекрасны, под каким углом на них ни глянь. Однако порой среди представителей животного царства встречаются такие диковинные экземпляры, рядом с которыми все остальные попросту меркнут. А все потому, что природа наградила их настоящей изюминкой.

Мы в AdMe.ru не смогли пройти мимо 20 животных, чьи уникальные отметины и узоры были будто созданы в фоторедакторе.

1. Стрелочка словно указывает на место, где его нужно гладить с особенной тщательностью

2. «У моего кота плоские ушки. Так они выглядят всегда»

3. У этого сокола на оперении есть сердечки идеальной формы

4. «У моего пса посередине морды проходит ровная линия»

5. «Мне сегодня довелось увидеть белую белку»

6. «У моей кошки на тельце есть сердечко»

7. «Встретил сегодня павлина-альбиноса»

8. «У моей собаки на спине есть грустный смайлик»

9. Утку с афро видели? Вот она

10. Котенок с гетерохромией

11. «Это новый щеночек моего друга. У него даже язык пятнистый»

12. Белка с почти что лисьим хвостом

13. «Голубой лобстер, пойманный в заливе Сент-Джордж, Новая Шотландия»

«Один на 2 млн лобстеров бывает такого цвета. Для всех, кто интересуется его участью: он был выпущен обратно в океан».

14. «Этот хороший мальчик, которого мы приютили, наполовину хаски»

15. «У моего кота несоразмерно большой носик»

«Ветеринар говорит, что это жировое отложение. Когда мы взяли его из приюта, он уже был таким».

16. «У моей кошки несколько лишних пальчиков»

17. «Посмотрите, какого песика мне сегодня посчастливилось встретить во время прогулки»

18. Енот-альбинос из Пенсильвании

19. «У моей змеи на животе есть буква S»

20. «У моего пса есть такие завихрения на шее с двух сторон»