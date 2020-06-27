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20 животных, которые даже не догадываются, насколько они особенные

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Оценивать красоту зверушек по какой-либо системе бессмысленно. Все они одинаково прекрасны, под каким углом на них ни глянь. Однако порой среди представителей животного царства встречаются такие диковинные экземпляры, рядом с которыми все остальные попросту меркнут. А все потому, что природа наградила их настоящей изюминкой.

Мы в AdMe.ru не смогли пройти мимо 20 животных, чьи уникальные отметины и узоры были будто созданы в фоторедакторе.

1. Стрелочка словно указывает на место, где его нужно гладить с особенной тщательностью

20 животных, которые даже не догадываются, насколько они особенные
© hellosamish / Reddit

2. «У моего кота плоские ушки. Так они выглядят всегда»

20 животных, которые даже не догадываются, насколько они особенные
© oishicat / Reddit

3. У этого сокола на оперении есть сердечки идеальной формы

20 животных, которые даже не догадываются, насколько они особенные
© zaelx / Reddit

4. «У моего пса посередине морды проходит ровная линия»

20 животных, которые даже не догадываются, насколько они особенные
© zeedrives / Reddit

5. «Мне сегодня довелось увидеть белую белку»

20 животных, которые даже не догадываются, насколько они особенные
© ceviche89 / Reddit

6. «У моей кошки на тельце есть сердечко»

20 животных, которые даже не догадываются, насколько они особенные
© peachcult / Reddit

7. «Встретил сегодня павлина-альбиноса»

20 животных, которые даже не догадываются, насколько они особенные
© BlkViper188 / Reddit

8. «У моей собаки на спине есть грустный смайлик»

20 животных, которые даже не догадываются, насколько они особенные
© aleu44 / Reddit

9. Утку с афро видели? Вот она

20 животных, которые даже не догадываются, насколько они особенные
© CherryBlozsom / Reddit

10. Котенок с гетерохромией

20 животных, которые даже не догадываются, насколько они особенные
© verballyhostage / Reddit

11. «Это новый щеночек моего друга. У него даже язык пятнистый»

20 животных, которые даже не догадываются, насколько они особенные
© doft / Reddit

12. Белка с почти что лисьим хвостом

20 животных, которые даже не догадываются, насколько они особенные
© firefighter_82 / Reddit

13. «Голубой лобстер, пойманный в заливе Сент-Джордж, Новая Шотландия»

20 животных, которые даже не догадываются, насколько они особенные
© Wheel_Pizza / Reddit

«Один на 2 млн лобстеров бывает такого цвета. Для всех, кто интересуется его участью: он был выпущен обратно в океан».

14. «Этот хороший мальчик, которого мы приютили, наполовину хаски»

20 животных, которые даже не догадываются, насколько они особенные
© StR33tL1GhT / Reddit

15. «У моего кота несоразмерно большой носик»

20 животных, которые даже не догадываются, насколько они особенные
© Bowiefanunicorn / Reddit

«Ветеринар говорит, что это жировое отложение. Когда мы взяли его из приюта, он уже был таким».

16. «У моей кошки несколько лишних пальчиков»

20 животных, которые даже не догадываются, насколько они особенные
© codythomashunsberger / Reddit

17. «Посмотрите, какого песика мне сегодня посчастливилось встретить во время прогулки»

20 животных, которые даже не догадываются, насколько они особенные
© rollzupinsm / Reddit

18. Енот-альбинос из Пенсильвании

20 животных, которые даже не догадываются, насколько они особенные
© MoldyTacoToast1 / Reddit

19. «У моей змеи на животе есть буква S»

20 животных, которые даже не догадываются, насколько они особенные
© crodensis / Reddit

20. «У моего пса есть такие завихрения на шее с двух сторон»

20 животных, которые даже не догадываются, насколько они особенные
© doctordragonisback / Reddit

А как выглядит ваш домашний любимец? Есть ли в его внешности что-то отличительное?

Фото на превью Bowiefanunicorn / Reddit
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