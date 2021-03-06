20+ животных, при создании которых природа самую малость перемудрила
Нет 2 людей с одинаковыми отпечатками пальцев. Точно так же и у братьев наших меньших не найдется одинаковых подушечек на лапках или рисунка сетчатки. Но некоторым из них повезло чуточку больше: создавая их, природа явно испытывала приступ любви. Иначе откуда эти умилительные сердечки на шерстке, неоновая чешуя и разные выражения мордашек?
Мы в AdMe.ru обожаем зверушек и не смогли пройти мимо этих очаровательных созданий. А в бонусе вас ждет необычный, но безумно очаровательный пес.
1. «На прошлой неделе мы взяли 2 котят. Дома обнаружили, что у одного окрас с сердечками. Это Ривер, червонный король»
2. Кажется, сиреневогрудая сизоворонка только что вернулась от колориста
3. Мать-природа будто макнула этого бычка мордочкой в краску
4. «Мой парень сказал, что разноцветные глаза Белль пугали его первое время. А мне кажется, что эти глаза очаровательны»
5. «Познакомьтесь с моим реснитчатым гекконом. Его зовут Эхо, и он двухцветный, покрыт пятнышками, словно далматин»
6. Как вам 5 метров элегантности?
7. Голубой цвет этого омара — результат генетической мутации. Такой красавец встречается редко: 1 на 2 млн особей
8. Этот хаски словно говорит: «Всегда быть в маске — судьба моя!»
9. Его усы выглядят так, будто он все время улыбается
10. Когда природа — мастер фотошопа 80-го уровня
11. Когда краски кончились на самом интересном месте
12. «У моей кошки сердечко на носу»
13. А у этого бело-рыжего котика на носу черные веснушки
14. Необычное пятнышко на носу делает кота ну очень усатым
15. Этот котик то ли пилот, то ли работает в кол-центре
16. Когда у природы самую малость не хватило краски
17. Когда точно не знаешь, насколько широкие стрелки хочешь нарисовать сегодня
18. Где можно записаться на мастер-класс к этому пушистому визажисту?
19. «У моего кота на лапках двухцветные подушечки»
20. «Надеюсь, его ушки всегда останутся такими большими»
21. «У моего Бодхи гетерохромия. Но если присмотреться, то в правом уголке его карего глаза можно увидеть немного голубого пигмента»
Бонус: «У Иззи очень необычный нос, но какое это имеет значение, если в ней столько любви?»
Какой окрас у вашего питомца? Может быть, у него тоже есть оригинальные детали внешности?
Фото на превью hbwnot / reddit
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