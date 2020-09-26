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20+ животных, над которыми природа поработала с особым остроумием

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Каждый питомец для своего владельца как картина маслом. А уж если природа подошла к созданию зверька с креативом, вообще получается шедевр, достойный Пикассо и Ван Гога. Иногда котята и песели получают в награду такую нестандартную «прическу» или другие отличительные особенности, что нарочно не придумаешь.

Мы в AdMe.ru просто не могли пройти мимо этих созданий, над которыми природа потрудилась, не жалея фотошопа. А в бонусе вас ожидает котик, который умеет исполнять желания.

Кто-то рождается в рубахе, а кто-то — в труселях

© pets_grams / Instagram, © PetPlaza / Imgur

У этой собаки все свое: и улыбка, и брови

Пьеро, ты ли это?

«Каждый божий день мне приходится смотреть на этого рыжеглазого персонажа ужастиков»

© achebit / Twitter

Вы только взгляните на эти кисточки на ушах

© WoahThatsMyPecker / Reddit

Если бы Бэтмен был собакой

© StillPatience / Reddit

Далматинец с сердечком на носу

Уникальная расцветка, которая называется «лихорадочная шерстка», делает этого котенка похожим на енота. А еще у него есть очаровательный белый пальчик на задней лапе

Это Деннис по кличке Бакенбарды

© dog_rates / Twitter

«У нашего Артура на щеке треугольная веснушка»

© GunonGun / Reddit

«У бездомной кошки, которая живет рядом с моей работой, глаза как драгоценные камни»

© 17-03 / Reddit

Стрелочка на груди и очаровательный носочек

© stuffed_pasta_shells / Reddit

Это Биби, у нее есть маленькая бородка

© NotMichielsCousin / Reddit

«Павлин-альбинос, которого я увидел в Малайзии»

© PepeTheFRQG / Reddit

«Это моя Черная Китти. Она уже не совсем черная, но я все равно ее люблю»

© Kagirinaku / Reddit

Даже не поймешь, что это: то ли галстук, то ли бородка

Кто бы ни уронил это мороженое Oreo на пол, пожалуйста, поднимите

© dog_rates / Twitter

У Расти реально изумительные глаза

© mango-meow / Reddit

Этот кудрявый кот похож на плюшевую игрушку

© thisismytether / Twitter

Кошка-химера с разноцветными глазами

Эта кошка выглядит так, словно у нее повышенное содержание осени в организме

© Midonsmyr / Reddit

У улыбающегося кота появился компаньон

© Erickajamon / Twitter

Девушка забрала из зоомагазина черную рыбку. Через неделю рыбка начала менять цвет и в итоге стала почти полностью золотой

Бонус: этот волшебный кот исполнит 3 любых желания

© komerakim / Reddit

А ваши питомцы могут похвастаться нестандартной расцветкой или другими особенностями? Мы с удовольствием посмотрим на ваших зверей!

Фото на превью pets_grams / Instagram, PetPlaza / Imgur
483165
6k