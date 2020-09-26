20+ животных, над которыми природа поработала с особым остроумием

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Каждый питомец для своего владельца как картина маслом. А уж если природа подошла к созданию зверька с креативом, вообще получается шедевр, достойный Пикассо и Ван Гога. Иногда котята и песели получают в награду такую нестандартную «прическу» или другие отличительные особенности, что нарочно не придумаешь.

Мы в AdMe.ru просто не могли пройти мимо этих созданий, над которыми природа потрудилась, не жалея фотошопа. А в бонусе вас ожидает котик, который умеет исполнять желания.

Кто-то рождается в рубахе, а кто-то — в труселях

У этой собаки все свое: и улыбка, и брови

Пьеро, ты ли это?

«Каждый божий день мне приходится смотреть на этого рыжеглазого персонажа ужастиков»

Вы только взгляните на эти кисточки на ушах

Если бы Бэтмен был собакой

Далматинец с сердечком на носу

Уникальная расцветка, которая называется «лихорадочная шерстка», делает этого котенка похожим на енота. А еще у него есть очаровательный белый пальчик на задней лапе

Это Деннис по кличке Бакенбарды

«У нашего Артура на щеке треугольная веснушка»

«У бездомной кошки, которая живет рядом с моей работой, глаза как драгоценные камни»

Стрелочка на груди и очаровательный носочек

Это Биби, у нее есть маленькая бородка

«Павлин-альбинос, которого я увидел в Малайзии»

«Это моя Черная Китти. Она уже не совсем черная, но я все равно ее люблю»

Даже не поймешь, что это: то ли галстук, то ли бородка

Кто бы ни уронил это мороженое Oreo на пол, пожалуйста, поднимите

У Расти реально изумительные глаза

Этот кудрявый кот похож на плюшевую игрушку

Кошка-химера с разноцветными глазами

Эта кошка выглядит так, словно у нее повышенное содержание осени в организме

У улыбающегося кота появился компаньон

Девушка забрала из зоомагазина черную рыбку. Через неделю рыбка начала менять цвет и в итоге стала почти полностью золотой

Бонус: этот волшебный кот исполнит 3 любых желания