20+ животных, над которыми природа поработала с особым остроумием
Каждый питомец для своего владельца как картина маслом. А уж если природа подошла к созданию зверька с креативом, вообще получается шедевр, достойный Пикассо и Ван Гога. Иногда котята и песели получают в награду такую нестандартную «прическу» или другие отличительные особенности, что нарочно не придумаешь.
Мы в AdMe.ru просто не могли пройти мимо этих созданий, над которыми природа потрудилась, не жалея фотошопа. А в бонусе вас ожидает котик, который умеет исполнять желания.
Кто-то рождается в рубахе, а кто-то — в труселях
У этой собаки все свое: и улыбка, и брови
Пьеро, ты ли это?
«Каждый божий день мне приходится смотреть на этого рыжеглазого персонажа ужастиков»
Вы только взгляните на эти кисточки на ушах
Если бы Бэтмен был собакой
Далматинец с сердечком на носу
Уникальная расцветка, которая называется «лихорадочная шерстка», делает этого котенка похожим на енота. А еще у него есть очаровательный белый пальчик на задней лапе
Это Деннис по кличке Бакенбарды
«У нашего Артура на щеке треугольная веснушка»
«У бездомной кошки, которая живет рядом с моей работой, глаза как драгоценные камни»
Стрелочка на груди и очаровательный носочек
Это Биби, у нее есть маленькая бородка
«Павлин-альбинос, которого я увидел в Малайзии»
«Это моя Черная Китти. Она уже не совсем черная, но я все равно ее люблю»
Даже не поймешь, что это: то ли галстук, то ли бородка
Кто бы ни уронил это мороженое Oreo на пол, пожалуйста, поднимите
У Расти реально изумительные глаза
Этот кудрявый кот похож на плюшевую игрушку
Кошка-химера с разноцветными глазами
Эта кошка выглядит так, словно у нее повышенное содержание осени в организме
У улыбающегося кота появился компаньон
Девушка забрала из зоомагазина черную рыбку. Через неделю рыбка начала менять цвет и в итоге стала почти полностью золотой
Бонус: этот волшебный кот исполнит 3 любых желания
А ваши питомцы могут похвастаться нестандартной расцветкой или другими особенностями? Мы с удовольствием посмотрим на ваших зверей!
Фото на превью pets_grams / Instagram, PetPlaza / Imgur