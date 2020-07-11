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20+ животных, создавая которых Вселенная явно была в хорошем настроении

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Глядя на все разнообразие животного мира, мы можем только удивляться, как Вселенной удается ни разу не повторить свои творения дважды. Эволюция не стоит на месте, и каждый день можно делать все новые и новые открытия, которые восхитят даже зоологов.

Мы в AdMe.ru еще раз убедились в том, что природа никогда не перестанет нас удивлять, создавая таких разных и очаровательных животных.

Черные тигры очень редкие. Такой необычный окрас получается из-за повышенной концентрации меланина

20+ животных, создавая которых Вселенная явно была в хорошем настроении
© Nandankanan / wikipedia

Ящерица, которая больше похожа на мини-дракона

20+ животных, создавая которых Вселенная явно была в хорошем настроении
© GallowBoob / reddit

Природа явно не пожалела красок на этого голубя

20+ животных, создавая которых Вселенная явно была в хорошем настроении
© zZBluewalrusZz / reddit

И на этого тоже

20+ животных, создавая которых Вселенная явно была в хорошем настроении
© Tomfriedel / wikipedia

А павлин-альбинос выглядит роскошно и без яркого оперения

20+ животных, создавая которых Вселенная явно была в хорошем настроении
© PHOTOSHOT/REPORTER/eastnews

Ягуар с меланизмом

20+ животных, создавая которых Вселенная явно была в хорошем настроении
© Ron Singer / wikipedia

Такой маленький, но ужасно симпатичный

20+ животных, создавая которых Вселенная явно была в хорошем настроении
© lexicalpaige / reddit

У кого-то явно повышенная лохматость

20+ животных, создавая которых Вселенная явно была в хорошем настроении
© EmeliaHollis / reddit

Слоновый прыгунчик похож одновременно на зайца, тушканчика и слоненка

20+ животных, создавая которых Вселенная явно была в хорошем настроении
© Philippe Clement/UIG Nature Environment/East News

Так выглядит кошка с витилиго

20+ животных, создавая которых Вселенная явно была в хорошем настроении
© v78 / reddit

У этой шелковой курицы черная кожа, но белоснежное оперение

20+ животных, создавая которых Вселенная явно была в хорошем настроении
© Benjamint444 / wikipedia

Глаза под цвет тела или наоборот?

20+ животных, создавая которых Вселенная явно была в хорошем настроении
© THOMAS MARENT/VISUALS UNLIMITED, INC./Science Photo Library/East

Жалко, что теленок вырастет, иначе его можно было бы завести в качестве домашнего питомца

20+ животных, создавая которых Вселенная явно была в хорошем настроении
© euan-bosman / reddit

Даже радуга позавидовала бы таким краскам

20+ животных, создавая которых Вселенная явно была в хорошем настроении
© East News

Очевидно, что предками этой черепахи были динозавры

20+ животных, создавая которых Вселенная явно была в хорошем настроении
© ItsFelican / reddit

Бабочка-император вполне оправдывает свое величественное название

20+ животных, создавая которых Вселенная явно была в хорошем настроении
© Science Photo Library/EAST NEWS

В такую кошку легко влюбиться с первого взгляда

20+ животных, создавая которых Вселенная явно была в хорошем настроении
© governmentskeletons / reddit

Как будто щенок покрылся инеем

20+ животных, создавая которых Вселенная явно была в хорошем настроении
© aussiecarnt / imgur

Когда среди предков у тебя были волки, а сам ты похож на зайчика

20+ животных, создавая которых Вселенная явно была в хорошем настроении
© BlondeRed / reddit

Один из самых милых далматинцев, что мы видели

20+ животных, создавая которых Вселенная явно была в хорошем настроении
© daninger4995 / reddit

Словно день и ночь

20+ животных, создавая которых Вселенная явно была в хорошем настроении
© amazingnarna / imgur

Эту рыбу можно смело назвать страшно красивой

20+ животных, создавая которых Вселенная явно была в хорошем настроении
© firekiller6981 / reddit

Не знаем, что покорило нас больше — его щеки или глаза

Ну просто зайчик

20+ животных, создавая которых Вселенная явно была в хорошем настроении
© Nico136 / reddit

Когда ты не просто хороший мальчик, но еще и умеешь улыбаться

Мадагаскарская комета, или лунная моль — одна из крупнейших бабочек на планете

20+ животных, создавая которых Вселенная явно была в хорошем настроении
© Ichwarsnur / wikipedia

Какая фотография удивила вас больше остальных? Может быть, у вас тоже есть домашний питомец с изюминкой? Делитесь фото в комментариях.

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