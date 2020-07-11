20+ животных, создавая которых Вселенная явно была в хорошем настроении

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Глядя на все разнообразие животного мира, мы можем только удивляться, как Вселенной удается ни разу не повторить свои творения дважды. Эволюция не стоит на месте, и каждый день можно делать все новые и новые открытия, которые восхитят даже зоологов.

Мы в AdMe.ru еще раз убедились в том, что природа никогда не перестанет нас удивлять, создавая таких разных и очаровательных животных.

Черные тигры очень редкие. Такой необычный окрас получается из-за повышенной концентрации меланина

Ящерица, которая больше похожа на мини-дракона

Природа явно не пожалела красок на этого голубя

И на этого тоже

А павлин-альбинос выглядит роскошно и без яркого оперения

Ягуар с меланизмом

Такой маленький, но ужасно симпатичный

У кого-то явно повышенная лохматость

Слоновый прыгунчик похож одновременно на зайца, тушканчика и слоненка

Так выглядит кошка с витилиго

У этой шелковой курицы черная кожа, но белоснежное оперение

Глаза под цвет тела или наоборот?

Жалко, что теленок вырастет, иначе его можно было бы завести в качестве домашнего питомца

Даже радуга позавидовала бы таким краскам

Очевидно, что предками этой черепахи были динозавры

Бабочка-император вполне оправдывает свое величественное название

В такую кошку легко влюбиться с первого взгляда

Как будто щенок покрылся инеем

Когда среди предков у тебя были волки, а сам ты похож на зайчика

Один из самых милых далматинцев, что мы видели

Словно день и ночь

Эту рыбу можно смело назвать страшно красивой

Не знаем, что покорило нас больше — его щеки или глаза

Ну просто зайчик

Когда ты не просто хороший мальчик, но еще и умеешь улыбаться

Мадагаскарская комета, или лунная моль — одна из крупнейших бабочек на планете