20+ животных, создавая которых Вселенная явно была в хорошем настроении
Глядя на все разнообразие животного мира, мы можем только удивляться, как Вселенной удается ни разу не повторить свои творения дважды. Эволюция не стоит на месте, и каждый день можно делать все новые и новые открытия, которые восхитят даже зоологов.
Мы в AdMe.ru еще раз убедились в том, что природа никогда не перестанет нас удивлять, создавая таких разных и очаровательных животных.
Черные тигры очень редкие. Такой необычный окрас получается из-за повышенной концентрации меланина
Ящерица, которая больше похожа на мини-дракона
Природа явно не пожалела красок на этого голубя
И на этого тоже
А павлин-альбинос выглядит роскошно и без яркого оперения
Ягуар с меланизмом
Такой маленький, но ужасно симпатичный
У кого-то явно повышенная лохматость
Слоновый прыгунчик похож одновременно на зайца, тушканчика и слоненка
Так выглядит кошка с витилиго
У этой шелковой курицы черная кожа, но белоснежное оперение
Глаза под цвет тела или наоборот?
Жалко, что теленок вырастет, иначе его можно было бы завести в качестве домашнего питомца
Даже радуга позавидовала бы таким краскам
Очевидно, что предками этой черепахи были динозавры
Бабочка-император вполне оправдывает свое величественное название
В такую кошку легко влюбиться с первого взгляда
Как будто щенок покрылся инеем
Когда среди предков у тебя были волки, а сам ты похож на зайчика
Один из самых милых далматинцев, что мы видели
Словно день и ночь
Эту рыбу можно смело назвать страшно красивой
Не знаем, что покорило нас больше — его щеки или глаза
Ну просто зайчик
Когда ты не просто хороший мальчик, но еще и умеешь улыбаться
Мадагаскарская комета, или лунная моль — одна из крупнейших бабочек на планете
Какая фотография удивила вас больше остальных? Может быть, у вас тоже есть домашний питомец с изюминкой? Делитесь фото в комментариях.