20+ животных, которые поднимают настроение одним своим видом

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Давайте проведем эксперимент. Посмотрите на эти снимки и попробуйте не улыбнуться. Сколько раз у вас получится? Мы провалили его с треском уже на первом фото.

Редакция AdMe.ru прошерстила интернет в поисках самых милых носиков и животиков, чтобы ни у кого не осталось шанса уйти отсюда без приподнятого настроения. А в конце статьи вас ждет бонус с бесценной реакцией собаки на неожиданную новость.

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Бонус: «Я слышал, что соседская собака беременна! Ты не в курсе, от кого?»