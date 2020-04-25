20+ животных, которые поднимают настроение одним своим видом
Давайте проведем эксперимент. Посмотрите на эти снимки и попробуйте не улыбнуться. Сколько раз у вас получится? Мы провалили его с треском уже на первом фото.
Редакция AdMe.ru прошерстила интернет в поисках самых милых носиков и животиков, чтобы ни у кого не осталось шанса уйти отсюда без приподнятого настроения. А в конце статьи вас ждет бонус с бесценной реакцией собаки на неожиданную новость.
21.
20.
19.
18.
17.
16.
15.
14.
13.
12.
11.
10.
9.
8.
7.
6.
5.
4.
3.
2.
1.
Бонус: «Я слышал, что соседская собака беременна! Ты не в курсе, от кого?»
Фото на превью AGLAECA9 / reddit