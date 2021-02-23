23 шерстяных комочка, у которых мимимишность с рождения прокачана на все 100 %

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Каждый раз, когда мы видим маленького щенка, котенка или любого другого животного, то невольно начинаем улыбаться от умиления. Но это еще не все: ученые считают, что просмотр фото, на которых изображены братья наши меньшие, снижает тревогу и риск депрессии.

Мы в AdMe.ru непрестанно работаем над тем, чтобы поднять ваше настроение. Спорим, при просмотре нашей подборки вы не сможете остаться равнодушными?

1. «Малыш очень гордится своим новым свитером»

2. «Котенок не хочет принимать ванну»

3. «Нет времени объяснять»

4. «Котенок в рукавичках»

Как называется порода, у которой имеются встроенные усы? © Paragon_Phoenix / Reddit

5. «У нас есть собственный Скрэппи-Ду»

6. «Мои поросята и котенок любят вместе вздремнуть»

«Я познакомил глухого котенка, которого мне подарили на стоянке, с осиротевшими поросятами. С тех пор они неразлучны!»

7. «Я цветочек»

8. «У кошечки выдался тяжелый понедельник»

9. «Эти глаза»

10. «Когда ваш друг-фотограф предлагает сделать профессиональные снимки вашего щенка, не упускайте эту возможность»

11. «Жена услышала мяуканье в кустах на заправке. Поздоровайтесь с новым членом нашей семьи»

12. «Вернулась домой из командировки, и меня ждал сюрприз от жениха! Познакомьтесь с Арчи»

13. «У котят время для сна»

14. «Его первый визит к ветеринару»

Бедный малыш выглядит таким встревоженным: «Как они измерят мою температуру?!» © TJlovesALF1213 / Reddit

15. «Его забрали из приюта через 2 дня! Я так счастлива!»

16. «Хэнку пришлось готовиться к похолоданию в Техасе»

17. «Она всегда так позирует»

18. «Несмотря на миловидность, первое купание ему не очень понравилось»

19. «Как ты смеешь отбирать у меня дневной улов?»

20. «Мой друг присматривает за малышкой. Скажите привет Сэмми»

21. «Я ждал 30 лет, чтобы завести щенка. Это Гимли, щеголяющий в соответствующем наряде»

22. «Маленький уголек»

23. «Лучший подарок на День святого Валентина, который может получить семья!»