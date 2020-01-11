20 животных, которым не знакомо понятие «личное пространство»

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Домашние питомцы занимают важное место в нашей жизни. Но иногда они осознанно переходят все границы. Это бывает мило — например, когда твой кот считает тебя своей подушкой. А иногда выводит из себя — если пушистая морда покушается на праздничный пирог или только что купленную в магазине еду. Но как можно обижаться на своих друзей?

AdMe.ru убедился: домашним любимцам прощают почти все, но это не мешает их хозяевам вовремя фотографировать шкодников. А в конце вас ждет бонус, который подтвердит, что без юмора с домашними любимцами никак.

«Наш пес надгрыз праздничный пирог, пока мы отлучились в другую комнату»

«Личное пространство? О чем вы? Я теперь подушка для кота»

«Я на минуту отошла от покупок, и он разом надкусил КАЖДЫЙ ЛАВАШ В УПАКОВКЕ»

«Коргиссаж — это серьезный бизнес, и не надо так на меня смотреть»

«Купили кровать для нашей собаки...»

«Наш кот уснул, обняв руку моей дочери и слегка вонзив клыки в ее свитер. Если она шевелится, он ненадолго просыпается, чтобы сильнее обхватить руку»

«Я просто сидел в интернете, как вдруг...»

«Сфотографировал котенка, который решил посидеть прямо на своей маме»

«Выражение морды нашего пса во время того, как мама кричит на него за то, что он ел из мусорного бака»

«Шредер отказывается оставлять свою мамочку»

«Каждый раз, когда я ем»

«Плюхнулся в одежде на кровать и немедленно был захвачен в плен»

«Дон Котеоне: „Ты приходишь и просишь что-то у меня, но ты делаешь это без уважения“»

«Посмотрите, кто помогает мне упаковывать подарки»

Кажется, кто-то нашел себе новую кровать

Пойман с поличным

«Разве это был не общий торт?»

«Несколько месяцев копил на приставку, и посмотрите, чем это все закончилось»

«Когда решила полежать в ванне с книжкой и организовала место очень удобно и хорошо для этого»

Кот всегда бдит, хорошо ли ты готовишься к экзаменам

Бонус: главное, ко всем проступкам своих любимцев относиться с юмором

А ваши животные часто захватывают ваше личное пространство? Покажите нам своих любимцев!