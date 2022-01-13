20+ животных, которых забрали из приюта и чья жизнь изменилась в одно мгновенье благодаря любящей семье

Забрать животное из приюта — радостное событие как для вас, так и для вашего нового питомца. Пушистый зверек, который когда-то был бездомным, может растопить сердца людей, и они захотят забрать его домой. И тогда вы можете заметить, как сияют их лица и мордочки.

Мы в AdMe.ru полны надежды, что многие люди возьмут себе домашних животных и отдадут им всю свою любовь. Нам нравится видеть этих счастливых животных, поэтому мы собрали следующую подборку специально для вас.

1. «Меня всегда называли кошатницей, но недавно я решила взять домой щенка, и я думаю, что он этому очень рад»

2. «Только что забрал домой этого малыша»

3. «Взял мою 11-летнюю корги на ее первый Хеллоуин после того, как забрал ее в феврале 2020 года. Можно с уверенностью сказать, что ей понравилось»

4. «Только что забрал из приюта эту милую старушку»

5. «Назову-ка я его Кусь»

6. «Только вернулся домой после того, как забрал себе этого парня!»

7. «Привет, меня зовут Кловер, и сегодня я забрала себе своих людей!»

8. «Это мой новый друг, Харви! Сделал это фото всего через несколько минут после того, как забрал его домой!»

9. «Ее реакция, когда мы сказали, что берем ее себе»

10. Глаза, друг мой, никогда не лгут

11. «Только что забрал себе этого бездомного котенка»

12. «Я не планировала заводить котенка, но она просто украла мое сердце»

13. Их глаза полны надежды

14. На мордочке так и написано: «Я навсегда останусь твоим другом»

15. «Я вернулся домой, и оказалось, мой папа взял собаку»

16. Счастлив наконец быть дома

17. «Забрал домой собаку, которую собирались усыпить, и отвел ее на стрижку. Вот так вот»

18. «Моя новенькая девочка»

«Она храпит так громко, что ночью я иногда оставляю ее спать в отдельной комнате. Ее тошнит, когда она слишком взволнована. Но она самое счастливое, самое любящее существо, которое у меня когда-либо было в жизни».

19. «Я приютила Хэма 2 месяца назад, и сегодня он впервые сел мне на колени!»

20. «Я рыдала, когда гладила его через маленькую дырочку в его вольере в приюте. У него недостаточный вес, и он очень застенчив, но благодаря ему моя жизнь обрела смысл»

21. «Забрала себе взрослого кота, которого несколько раз возвращали в приют. Я думаю, мы сблизились!»