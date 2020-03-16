20+ животных, при создании которых природа немного отвлеклась, и вышло то, что вышло

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Есть животные, которые радуют глаз своей грациозностью и красотой, другие вызывают приступ острого умиления, а третьих встретить в реальной жизни нет ни малейшего желания. И есть еще один тип — те, кого, природа явно создавала в свой выходной день и через пень-колоду. Наверняка именно так и появились птица с человеческими глазами, рогатый паук и грызун с бивнями.

Мы в AdMe.ru считаем, что самый богатый источник креативности — только у матушки-природы. Кажется, лишь она одна способна создать настолько экстраординарные образы.

Птица такахе. Когда-то этот вид считался вымершим, но был вновь открыт в 1948 году в горах Мерчисон в Новой Зеландии

У золотого крота есть глазные яблоки, но они скрыты под мехом и атрофированы

Африканские узкороты встречаются на высоте до 1 600–2 000 м над уровнем моря. И они не прыгают, а передвигаются пешком

Это насекомое со смешной прической тролля было обнаружено лишь в 2012 году

Рубиновый зимородок охотится из засады

Зебра-альбинос также известна как «золотая зебра»

Жуки вида золотая черепаха меняют цвет в процессе своего развития, во время спаривания и в случае опасности

В поисках корма павлиний фазан передвигается очень тихо и незаметно по подлеску

Морской конек-тряпичник находится под угрозой уничтожения из-за ухудшения экологии и взят под защиту австралийским правительством

Такие синие лацканы на гортани у трагопан-сатира присущи лишь самцам

Благодаря своему виду, у гусениц бабочек семейства Dalceridae есть несколько прозвищ: «жемчужная», «мармеладная», «кристальная»

Топорик может снести только одно яйцо зараз и откладывает его в нору, которую роет в мягком грунте или под камнями

Желтохвостая обезьяна — очень редкий вид, встречающийся лишь в Перуанских Андах

«Голубоглазые черные лемуры. И только самцы становятся абсолютно черными, самки же остаются со светло-оранжевым окрасом»

Про этих милых паучков вида Encyosaccus sexmaculatus известно пока немного. Они обитают в Южной Америке

Мангалица — венгерская порода домашних свиней, которая была выведена в середине XIX века

«Вот такой необычный окрас у кузнечика, которого я случайно нашел»

Это личинка кузнечика Romalea microptera, который водится на юго-востоке США.

Этот рогатый паук водится на территории Северной Индии и Бангладеш

Южный морской слон — самый большой среди вида ластоногих. Самцы могут достигать почти 6 м в длину и весить до 3 700 кг

Лишь самцы гаги-гребенушки имеют такой необычный окрас, у самок же пестрое темно-бурое оперение

Если внимательно посмотреть на большие резцы дамана, можно заметить, что они напоминают крошечные бивни. Это потому, что у этих малышей есть общий предок со слоном

Семейство райских птиц обладает невероятным разнообразием видов, а у самцов есть уникальные украшения. С помощью них и танцев они привлекают самок

А как вы считаете, все эти животные появились благодаря нескольким хаотичным совпадениям или это все же четко продуманный план эволюции?