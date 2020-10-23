20+ животных, которых природа раскрасила в момент полета бурной фантазии
В природе животные одного вида, как правило, имеют стандартный набор окраса. Но иногда они обладают поистине непривычным цветом или уникальными пятнами. Так, пользователи сети запечатлели козу, задняя часть которой полностью белая, а передняя — коричневая. Еще в зоопарке Барселоны живет белая горилла, а на одной американской ферме есть бык по кличке Бен, на морде которого пятно в виде цифры 7.
Мы в AdMe.ru откопали фотографии животных, которых природа раскрашивала так, будто прикалывалась.
Валлийская черноносая овечка
Пятна на спине этой кошки похожи на двух человек, которые вот-вот поцелуются
Ей идеально подошла бы кличка Инь-Ян
Черно-белый горный козел
Кажется, будто соединили двух разных коз
Зебра-альбинос
Это Офелия. Особые черные отметины над глазами придают ей вид вечной печали
Это однодневный жеребенок с необычным пятном
У этого быка по кличке Бен на голове пятно в форме семерки
«У моего котенка на боку есть идеальное пятно в форме сердца»
Этот щенок тоже оказался любимчиком природы
Синяя морская звезда
Детеныш верблюда необычного окраса
Пожалуй, у этого кота самые выразительные брови
Белая горилла, единственная в истории горилла-альбинос
Химера, двуликая кошка
«У меня кошка-бэтмен»
«А вот мой усатик»
Синайская агама, самцы этого семейства ящериц в состоянии раздражения или полового возбуждения обретают блестяще-синий цвет
«Мы наткнулись в поле на несколько полосатых коров»
Розовый дельфин
Единственная в мире бело-коричневая гигантская панда, которая содержится в неволе
А у ваших животных есть какие-либо отметины на шерсти?
Фото на превью mandyandcoral / reddit, Ester Inbar / wikimedia