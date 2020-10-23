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20+ животных, которых природа раскрасила в момент полета бурной фантазии

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В природе животные одного вида, как правило, имеют стандартный набор окраса. Но иногда они обладают поистине непривычным цветом или уникальными пятнами. Так, пользователи сети запечатлели козу, задняя часть которой полностью белая, а передняя — коричневая. Еще в зоопарке Барселоны живет белая горилла, а на одной американской ферме есть бык по кличке Бен, на морде которого пятно в виде цифры 7.

Мы в AdMe.ru откопали фотографии животных, которых природа раскрашивала так, будто прикалывалась.

Валлийская черноносая овечка

© Valais Blacknose New Zealand / facebook

Пятна на спине этой кошки похожи на двух человек, которые вот-вот поцелуются

© ExcitablePancake / reddit

Ей идеально подошла бы кличка Инь-Ян

© cfan54 / reddit

Черно-белый горный козел

© snierre / reddit

Кажется, будто соединили двух разных коз

© mandyandcoral / reddit

Зебра-альбинос

© Stepshep / wikimedia

Это Офелия. Особые черные отметины над глазами придают ей вид вечной печали

© ecstaticdelirium / reddit

Это однодневный жеребенок с необычным пятном

© cort-likes-cake / reddit

У этого быка по кличке Бен на голове пятно в форме семерки

© Vale Wood Farms / facebook

«У моего котенка на боку есть идеальное пятно в форме сердца»

© JosephineTheBubbled / reddit

Этот щенок тоже оказался любимчиком природы

© amypeeeee / reddit

Синяя морская звезда

Детеныш верблюда необычного окраса

Пожалуй, у этого кота самые выразительные брови

© Samhaseyebrows / facebook

Белая горилла, единственная в истории горилла-альбинос

© Ettore Balocchi / flickr

Химера, двуликая кошка

«У меня кошка-бэтмен»

© Maiya Leonova / adme

«А вот мой усатик»

© Аександра / adme

Синайская агама, самцы этого семейства ящериц в состоянии раздражения или полового возбуждения обретают блестяще-синий цвет

© Ester Inbar / wikimedia, © Christoph Dieterle / wikimedia

«Мы наткнулись в поле на несколько полосатых коров»

© DeadWelcome / reddit

Розовый дельфин

© chem7 / flickr

Единственная в мире бело-коричневая гигантская панда, которая содержится в неволе

А у ваших животных есть какие-либо отметины на шерсти?

Фото на превью mandyandcoral / reddit, Ester Inbar / wikimedia
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