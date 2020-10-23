20+ животных, которых природа раскрасила в момент полета бурной фантазии

Подписаться на AdMe Рассказать ВКонтакте Поделиться на Facebook

В природе животные одного вида, как правило, имеют стандартный набор окраса. Но иногда они обладают поистине непривычным цветом или уникальными пятнами. Так, пользователи сети запечатлели козу, задняя часть которой полностью белая, а передняя — коричневая. Еще в зоопарке Барселоны живет белая горилла, а на одной американской ферме есть бык по кличке Бен, на морде которого пятно в виде цифры 7.

Мы в AdMe.ru откопали фотографии животных, которых природа раскрашивала так, будто прикалывалась.

Валлийская черноносая овечка

Пятна на спине этой кошки похожи на двух человек, которые вот-вот поцелуются

Ей идеально подошла бы кличка Инь-Ян

Черно-белый горный козел

Кажется, будто соединили двух разных коз

Зебра-альбинос

Это Офелия. Особые черные отметины над глазами придают ей вид вечной печали

Это однодневный жеребенок с необычным пятном

У этого быка по кличке Бен на голове пятно в форме семерки

«У моего котенка на боку есть идеальное пятно в форме сердца»

Этот щенок тоже оказался любимчиком природы

Синяя морская звезда

Детеныш верблюда необычного окраса

Пожалуй, у этого кота самые выразительные брови

Белая горилла, единственная в истории горилла-альбинос

Химера, двуликая кошка

«У меня кошка-бэтмен»

«А вот мой усатик»

Синайская агама, самцы этого семейства ящериц в состоянии раздражения или полового возбуждения обретают блестяще-синий цвет

«Мы наткнулись в поле на несколько полосатых коров»

Розовый дельфин

Единственная в мире бело-коричневая гигантская панда, которая содержится в неволе