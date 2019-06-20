20+ животных, которых камера поймала в неудачный момент. И эти фото взорвали интернет

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Соцсети уже давно стали площадкой для демонстрации своих успехов, побед и достижений. А широкий выбор фильтров, под чьим «толстым слоем» можно скрыть все недостатки, играет на руку. Но не все пользователи склонны приукрашивать действительность. В отместку тем, кто хвалится своими идеальными питомцами, пользовательница твиттера запустила флешмоб, в ходе которого все желающие публикуют неудачные фото своих кошек, собак и грызунов.

Мы в AdMe.ru узнали, что твиттером все не ограничилось, и заинтересовались другими кадрами с питомцами, которые вопреки своей нефотогеничности могут собрать кучу лайков.

1. Не подходите близко!

2. Посмотрите на этот взгляд, полный удивления

3. Как вам голливудская улыбка?

4. А теперь — дискотека!

5. Профессионально делает «кусь»

6. «Застала свою кошку атакующей рулон туалетной бумаги»

7. «Я так больше не могу»

8. Так выглядит крик о помощи

9. Сказать, что он просто обожает массаж головы, — не сказать ничего

10. Когда купили стеклянный стол

11. «Вот так Белла умывается»

12. «Давайте я вкратце объясню, кто здесь босс»

13. Ах, какое блаженство...

14. Из собаки в медведя за один кадр

15. Когда дома подрастает модель

16. «Пап, ты меня звал?»

17. «Может, лучше не улыбаться на камеру?»

18. Только всмотритесь в эти глаза

19. Кажется, у вас тут кот сломался

20. Любит поделать селфи и погримасничать

21. Эмоции, достойные картины эпохи Возрождения

22. Эпичная схватка с коробкой

23. «Счастлив, что нашел свою косточку»