20+ животных, которых камера поймала в неудачный момент. И эти фото взорвали интернет
Соцсети уже давно стали площадкой для демонстрации своих успехов, побед и достижений. А широкий выбор фильтров, под чьим «толстым слоем» можно скрыть все недостатки, играет на руку. Но не все пользователи склонны приукрашивать действительность. В отместку тем, кто хвалится своими идеальными питомцами, пользовательница твиттера запустила флешмоб, в ходе которого все желающие публикуют неудачные фото своих кошек, собак и грызунов.
Мы в AdMe.ru узнали, что твиттером все не ограничилось, и заинтересовались другими кадрами с питомцами, которые вопреки своей нефотогеничности могут собрать кучу лайков.
1. Не подходите близко!
2. Посмотрите на этот взгляд, полный удивления
3. Как вам голливудская улыбка?
4. А теперь — дискотека!
5. Профессионально делает «кусь»
6. «Застала свою кошку атакующей рулон туалетной бумаги»
7. «Я так больше не могу»
8. Так выглядит крик о помощи
9. Сказать, что он просто обожает массаж головы, — не сказать ничего
10. Когда купили стеклянный стол
11. «Вот так Белла умывается»
12. «Давайте я вкратце объясню, кто здесь босс»
13. Ах, какое блаженство...
14. Из собаки в медведя за один кадр
15. Когда дома подрастает модель
16. «Пап, ты меня звал?»
17. «Может, лучше не улыбаться на камеру?»
18. Только всмотритесь в эти глаза
19. Кажется, у вас тут кот сломался
20. Любит поделать селфи и погримасничать
21. Эмоции, достойные картины эпохи Возрождения
22. Эпичная схватка с коробкой
23. «Счастлив, что нашел свою косточку»
А вы храните странные фото своих домашних животных?
Фото на превью lRONNOC / twitter, Pirate_Redbeard / reddit