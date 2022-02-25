20 животных, которых хозяева лелеют, словно родных детей

Некоторые хозяева любят своих животных так же сильно, как и собственных детей. Ученые в своем исследовании даже нашли объяснение этому чувству с точки зрения химии. Люди покупают своим любимцам одежду, прощают им шалости, делят с ними спальное место, устраивают для них дни рождения. Ведь это такая малость по сравнению с самой преданной и беззаветной дружбой в ответ.

Мы в AdMe.ru поражаемся тому, на что готовы хозяева ради своих питомцев. И радуемся, глядя на фотографии этих счастливых животных.

«Мой кот простудился, и ветеринар порекомендовал ему теплый компресс на глаза. Думаю, спа-процедуры ему по вкусу»

«С такой маской соседи больше не будут бояться моего щенка»

«Кошка опрокинула 2 растения. И все потому, что я не покормила ее сразу, как только пришла с работы»

«Он подарил мне улыбку. Ему годик, он очень любит, когда ему чешут шею»

«Его зовут Попай. Он таким родился. Этот кот очень ленивый, хочет только лежать и обниматься»

«Я сама готовлю для нее натуральные краски, а моя любимая улитка создает свои картины на холсте»

«Это мое лучшее свидание в День святого Валентина. Он настоящий джентльмен»

«Мои муравьи выставили охрану. Соорудил для них гнездо. Кажется, им нравится»

«Вчера нашла его в лесу, на улице было ниже 10 °C. Ему больше никогда не будет холодно»

«Моя домашняя белка пробует свой первый банан»

«Нашли его в местном парке. Теперь он любит сворачиваться вокруг моей руки, когда хочет внимания»

«Cделал для лягушки корону»

«Каждый раз, когда мы садимся за стол»

«Я просидела в этом положении около 30 минут, потому что он тут же заснул у меня на коленях, когда я начала его гладить»

«Мой хомяк получил свой студенческий билет, чтобы жить со мной в кампусе университета!»

Вечеринка по случаю 9-летия. Улыбка, от которой тает сердце

«Отец говорил: „Я не хочу эту кошку“. А сейчас каждый вечер забирает кошку с собой и несет в „ее комнату“ спать»

«Она хотела, чтобы вы оценили ее свитер»

«Отойдите-ка подальше от моего нового дерева»

«У моего знакомого была вечеринка по случаю дня рождения его ежа»