20 животных, которых хозяева лелеют, словно родных детей
Некоторые хозяева любят своих животных так же сильно, как и собственных детей. Ученые в своем исследовании даже нашли объяснение этому чувству с точки зрения химии. Люди покупают своим любимцам одежду, прощают им шалости, делят с ними спальное место, устраивают для них дни рождения. Ведь это такая малость по сравнению с самой преданной и беззаветной дружбой в ответ.
Мы в AdMe.ru поражаемся тому, на что готовы хозяева ради своих питомцев. И радуемся, глядя на фотографии этих счастливых животных.
«Мой кот простудился, и ветеринар порекомендовал ему теплый компресс на глаза. Думаю, спа-процедуры ему по вкусу»
«С такой маской соседи больше не будут бояться моего щенка»
«Кошка опрокинула 2 растения. И все потому, что я не покормила ее сразу, как только пришла с работы»
«Я сама готовлю для нее натуральные краски, а моя любимая улитка создает свои картины на холсте»
«Это мое лучшее свидание в День святого Валентина. Он настоящий джентльмен»
- И такой красавчик! © RobMorane / Reddit
«Мои муравьи выставили охрану. Соорудил для них гнездо. Кажется, им нравится»
«Вчера нашла его в лесу, на улице было ниже 10 °C. Ему больше никогда не будет холодно»
«Моя домашняя белка пробует свой первый банан»
«Нашли его в местном парке. Теперь он любит сворачиваться вокруг моей руки, когда хочет внимания»
«Cделал для лягушки корону»
«Каждый раз, когда мы садимся за стол»
«Я просидела в этом положении около 30 минут, потому что он тут же заснул у меня на коленях, когда я начала его гладить»
«Мой хомяк получил свой студенческий билет, чтобы жить со мной в кампусе университета!»
Вечеринка по случаю 9-летия. Улыбка, от которой тает сердце
«Отец говорил: „Я не хочу эту кошку“. А сейчас каждый вечер забирает кошку с собой и несет в „ее комнату“ спать»
«Она хотела, чтобы вы оценили ее свитер»
«Отойдите-ка подальше от моего нового дерева»
«У моего знакомого была вечеринка по случаю дня рождения его ежа»
А как у вас складываются отношения с вашими питомцами? Может быть, поделитесь с нами своими историями?
Фото на превью always0nedge / Reddit
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