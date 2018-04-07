20 животных, которые знают, как провести выходные

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Многие из нас начинают строить планы на выходные уже с понедельника: кто-то хочет встретиться с друзьями, а кто-то мечтает весь день не вылезать из-под одеяла и смотреть любимый сериал. Ну а тем, кто еще не придумал, чем займется, мы предлагаем посмотреть нашу фотоподборку и позаимствовать у животных несколько годных идей.

AdMe.ru подготовил 20 фотографий, от которых вы получите такой заряд хорошего настроения, что сможете расслабиться до понедельника.

Вся работа выполнена и можно расслабиться

Долгожданные выходные наконец-то наступили

И можно посмотреть любимый сериал

Или встретиться с другом и обсудить все новости

Можно немного поработать в саду

Или сходить в магазин

А можно ничего не делать и лениться весь день

Но кто тогда пройдет очередного босса в видеоигре?

И приготовит вкусный ужин?

Конечно, среди нас есть и те, кто хочет побыть в эти дни в одиночестве

И насладиться только своей компанией

А кому-то важно лениться вдвоем

Другие же не представляют своих выходных без семьи

А некоторым важно выйти из дома

И понежиться на солнышке

Подышать свежим воздухом

А после насыщенного дня принять ванну

И сладко уснуть

А в воскресенье вечером пытаться понять, почему опять выходные прошли так быстро

Но сейчас можно не думать об этом и успеть насладиться предстоящими выходными в полной мере

А что запланировали вы?