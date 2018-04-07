20 животных, которые знают, как провести выходные
Многие из нас начинают строить планы на выходные уже с понедельника: кто-то хочет встретиться с друзьями, а кто-то мечтает весь день не вылезать из-под одеяла и смотреть любимый сериал. Ну а тем, кто еще не придумал, чем займется, мы предлагаем посмотреть нашу фотоподборку и позаимствовать у животных несколько годных идей.
AdMe.ru подготовил 20 фотографий, от которых вы получите такой заряд хорошего настроения, что сможете расслабиться до понедельника.
Вся работа выполнена и можно расслабиться
Долгожданные выходные наконец-то наступили
И можно посмотреть любимый сериал
Или встретиться с другом и обсудить все новости
Можно немного поработать в саду
Или сходить в магазин
А можно ничего не делать и лениться весь день
Но кто тогда пройдет очередного босса в видеоигре?
И приготовит вкусный ужин?
Конечно, среди нас есть и те, кто хочет побыть в эти дни в одиночестве
И насладиться только своей компанией
А кому-то важно лениться вдвоем
Другие же не представляют своих выходных без семьи
А некоторым важно выйти из дома
И понежиться на солнышке
Подышать свежим воздухом
А после насыщенного дня принять ванну
И сладко уснуть
А в воскресенье вечером пытаться понять, почему опять выходные прошли так быстро
Но сейчас можно не думать об этом и успеть насладиться предстоящими выходными в полной мере
А что запланировали вы?
Фото на превью AliOgi/imgur, furmoldy/reddit