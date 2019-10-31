20+ животных, которые знают, как эффектно занять место
Домашним питомцам даже стараться не надо, чтобы вызвать умиление. Но у некоторых эта способность прокачана на все 200 %, особенно если дело касается милой позы. Одни садятся прямо на голову или на лапки других животных, а другие умеют встать или лечь так, что хозяин со всех ног бежит за фотоаппаратом. Кажется, что почти все из них окончили модельную школу, иначе как объяснить такие таланты?
Мы в AdMe.ru умилялись каждому снимку этих позеров и умением людей вовремя запечатлеть все это.
Когда знаешь толк в позировании
Вот как надо фотографироваться с достопримечательностями
«Попросила парня присмотреть за котом. Он включил телевизор, обернулся и увидел это»
Соединение прошло успешно
«Мой парень взял на передержку котят. Дома они сразу устроились на его ноутбуке»
Похоже, в саду все растет хорошо
Посмотрите, кто контролирует оборот носков в этом доме
Малыш со своей любимой игрушкой
Хороший мальчик позирует для семейного фото
Самая строгая охрана
«Мама привезла платье, которое я носила в полгода»
Лучше подушек, чем мамины лапки, не найти
Пожалуй, самая стабильная валюта в мире
У каждого свои понятия об удобстве
«Неужели я не лучше этих твоих игр?»
Кажется, обоих все устраивает
«Мама затащила меня в гости к друзьям, и я искал место, где спрятаться от людей. Зашел в ванную и понял, что здесь и останусь»
«Котенок вот так уснул на муже. В 100-й раз»
«Зачем нам кровать, когда мы есть друг у друга?»
«И так каждый раз, когда я собираю пазлы»
«Сам спи в кошачьем домике»
Покажите нам фото своих питомцев, которые в искусстве позирования стали настоящими гуру.
Фото на превью stashers / Reddit