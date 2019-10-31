20+ животных, которые знают, как эффектно занять место

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Домашним питомцам даже стараться не надо, чтобы вызвать умиление. Но у некоторых эта способность прокачана на все 200 %, особенно если дело касается милой позы. Одни садятся прямо на голову или на лапки других животных, а другие умеют встать или лечь так, что хозяин со всех ног бежит за фотоаппаратом. Кажется, что почти все из них окончили модельную школу, иначе как объяснить такие таланты?

Мы в AdMe.ru умилялись каждому снимку этих позеров и умением людей вовремя запечатлеть все это.

Когда знаешь толк в позировании

Вот как надо фотографироваться с достопримечательностями

«Попросила парня присмотреть за котом. Он включил телевизор, обернулся и увидел это»

Соединение прошло успешно

«Мой парень взял на передержку котят. Дома они сразу устроились на его ноутбуке»

Похоже, в саду все растет хорошо

Посмотрите, кто контролирует оборот носков в этом доме

Малыш со своей любимой игрушкой

Хороший мальчик позирует для семейного фото

Самая строгая охрана

«Мама привезла платье, которое я носила в полгода»

Лучше подушек, чем мамины лапки, не найти

Пожалуй, самая стабильная валюта в мире

У каждого свои понятия об удобстве

«Неужели я не лучше этих твоих игр?»

Кажется, обоих все устраивает

«Мама затащила меня в гости к друзьям, и я искал место, где спрятаться от людей. Зашел в ванную и понял, что здесь и останусь»

«Котенок вот так уснул на муже. В 100-й раз»

«Зачем нам кровать, когда мы есть друг у друга?»

«И так каждый раз, когда я собираю пазлы»

«Сам спи в кошачьем домике»

Покажите нам фото своих питомцев, которые в искусстве позирования стали настоящими гуру.