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20+ животных, которые знают, как эффектно себя подать

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Заметили, как на нас, людей, влияет камера? Сразу хочется сделать спинку ровнее, шею длиннее, животик втянуть. Или просто тянет погримасничать. Но, как выяснилось, не только людям свойственно изгаляться перед объективом. Животные оказались теми еще позерами, которые запросто дадут фору многим супермоделям.

Не верите? Тогда взгляните на четырехлапиков из этой подборки AdMe.ru, которые могут смело давать мастер-классы по фотопозированию.

«Погладь мой кремовый животик, пожалуйста»

© esoteric_stuff / Reddit

Ну мы же все прекрасно понимаем, кого именно вы заберете отсюда...

© kuchka70 / Pikabu

Главное, не увидеть эту очаровательную улыбку посреди ночи слишком близко к своему лицу

© hirausan / Twitter

«Всем привет, как дела?»

© becash123 / Reddit

Вот так он показывает необходимость почесать его животик

© justynebean / Reddit

«Лошадь моей племянницы очень фотогеничная! Встречайте: Молли»

© ibuildincincy / Reddit

Ну и кто тут у нас королева инстаграма, Ким?

© colonelmattyman / Reddit

Выражение морды, после того как его поймали за скидыванием вещей со стола

© lafaa123 / Reddit

Вот так он приветствует незнакомцев

© Kerzner / Reddit

«Встретил очень фотогеничного дельфина»

© Etclark / Reddit

Может, уже пойдем погуляем, а?

© FiddleMyFunBags / Reddit

Когда ты совершенен и знаешь об этом

© TheSmokingTire / Reddit

Хороший мальчик случайно открыл для себя фронтальную камеру

© vladgrinch / Reddit

С этим парнем шутки плохи

© testimoni / Reddit

На секунду показалось, что этот красавец выточен из гранита, но нет — он просто бог позирования

© Herwiththetwodogs / Reddit

А этот хороший мальчик честно заслуживает приз за лучшее портретное фото

© Kerzner / Reddit

Ее взгляд и полуулыбка попадают через объектив прямо в сердце

© hellyabruther / Reddit

Нужен мастер-класс по фотопозированию? Вам к ней

© TrewbyDoobyDoo / Reddit

«Мой мальчик Гэтсби работает над своими портретными снимками»

© DatsBarry /Reddit

«Все нелепые „лица“ моей собаки»

© isochroous / Reddit

«В кадре должен остаться только один из нас, человек»

© beautyFGIrls / Reddit

А ваш питомец любит позировать на камеру? Или вам приходится постараться, чтобы поймать классный кадр?

Фото на превью kuchka70 / Pikabu
554267
3k