20+ животных, которые знают, как эффектно себя подать

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Заметили, как на нас, людей, влияет камера? Сразу хочется сделать спинку ровнее, шею длиннее, животик втянуть. Или просто тянет погримасничать. Но, как выяснилось, не только людям свойственно изгаляться перед объективом. Животные оказались теми еще позерами, которые запросто дадут фору многим супермоделям.

Не верите? Тогда взгляните на четырехлапиков из этой подборки AdMe.ru, которые могут смело давать мастер-классы по фотопозированию.

«Погладь мой кремовый животик, пожалуйста»

Ну мы же все прекрасно понимаем, кого именно вы заберете отсюда...

Главное, не увидеть эту очаровательную улыбку посреди ночи слишком близко к своему лицу

«Всем привет, как дела?»

Вот так он показывает необходимость почесать его животик

«Лошадь моей племянницы очень фотогеничная! Встречайте: Молли»

Ну и кто тут у нас королева инстаграма, Ким?

Выражение морды, после того как его поймали за скидыванием вещей со стола

Вот так он приветствует незнакомцев

«Встретил очень фотогеничного дельфина»

Может, уже пойдем погуляем, а?

Когда ты совершенен и знаешь об этом

Хороший мальчик случайно открыл для себя фронтальную камеру

С этим парнем шутки плохи

На секунду показалось, что этот красавец выточен из гранита, но нет — он просто бог позирования

А этот хороший мальчик честно заслуживает приз за лучшее портретное фото

Ее взгляд и полуулыбка попадают через объектив прямо в сердце

Нужен мастер-класс по фотопозированию? Вам к ней

«Мой мальчик Гэтсби работает над своими портретными снимками»

«Все нелепые „лица“ моей собаки»

«В кадре должен остаться только один из нас, человек»