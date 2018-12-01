20+ животных, которые заставят вас прочувствовать атмосферу Нового года уже сейчас
Новый год и Рождество уже не за горами. Однако декабрь — месяц трудный, поэтому предпраздничная суета приносит удовольствие далеко не всем. К счастью, рядом с нами всегда есть наши питомцы. Они не только в два счета поднимут настроение, но и напомнят, за что мы любим новогодние праздники. Даже если сделают это немного не так, как мы представляли.
AdMe.ru спешит показать вам 22 фотографии животных, которые, надеемся, заставят вас не только улыбнуться, но и прочувствовать праздничную атмосферу.
Традиционное рождественское фото
Котики тоже любят гирлянды
«Мой „рождественский“ щенок повзрослел на год»
«Мы провели фотосессию в стиле „первое Рождество ребенка“ для нашей кошки Бижу»
«Чего тебе? Считай, что я — елочная игрушка. И вообще, отстань»
Вот кто действительно рад Новому году
«Подарила спасенной мною кошечке елочное украшение в виде ее самой. Мне кажется, ей понравилось!»
«Сегодня Дейзи исполняется 9 лет. Она ждет своего праздничного цыпленка. А еще она ждет Рождество»
«Каждый год Тедди заново вспоминает, что такое рождественская елка»
«Я заказала это украшение к первому Рождеству Рейнджера»
Это всего лишь вопрос времени
«Моя жена скоро получит свой рождественский подарок»
Вашему вниманию представляется... котоэльф
Кое-кто уже репетирует позы для праздничного фото
«Удочерил этих девочек для рождественского подарка моим детям. Они еще ничего не знают!»
Пингвины к празднику готовы
Скоро
«Мама моей девушки прислала фото новогодней гирлянды»
«Да-да, Рождество, елка. Я в восторге, ага»
Кот не одобряет
Лучший подарок
Предсказуемо
А что в новогодние праздники вытворяют ваши питомцы?
Фото на превью byvaniehrou.sk