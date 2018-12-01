20+ животных, которые заставят вас прочувствовать атмосферу Нового года уже сейчас

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Новый год и Рождество уже не за горами. Однако декабрь — месяц трудный, поэтому предпраздничная суета приносит удовольствие далеко не всем. К счастью, рядом с нами всегда есть наши питомцы. Они не только в два счета поднимут настроение, но и напомнят, за что мы любим новогодние праздники. Даже если сделают это немного не так, как мы представляли.

AdMe.ru спешит показать вам 22 фотографии животных, которые, надеемся, заставят вас не только улыбнуться, но и прочувствовать праздничную атмосферу.

Традиционное рождественское фото

Котики тоже любят гирлянды

«Мой „рождественский“ щенок повзрослел на год»

«Мы провели фотосессию в стиле „первое Рождество ребенка“ для нашей кошки Бижу»

«Чего тебе? Считай, что я — елочная игрушка. И вообще, отстань»

Вот кто действительно рад Новому году

«Подарила спасенной мною кошечке елочное украшение в виде ее самой. Мне кажется, ей понравилось!»

«Сегодня Дейзи исполняется 9 лет. Она ждет своего праздничного цыпленка. А еще она ждет Рождество»

«Каждый год Тедди заново вспоминает, что такое рождественская елка»

«Я заказала это украшение к первому Рождеству Рейнджера»

Это всего лишь вопрос времени

«Моя жена скоро получит свой рождественский подарок»

Вашему вниманию представляется... котоэльф

Кое-кто уже репетирует позы для праздничного фото

«Удочерил этих девочек для рождественского подарка моим детям. Они еще ничего не знают!»

Пингвины к празднику готовы

Скоро

«Мама моей девушки прислала фото новогодней гирлянды»

«Да-да, Рождество, елка. Я в восторге, ага»

Кот не одобряет

Лучший подарок

Предсказуемо

А что в новогодние праздники вытворяют ваши питомцы?