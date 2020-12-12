20+ маленьких животных, которые поднимут ваше настроение даже в самый хмурый день

Подписаться на AdMe.ru Рассказать ВКонтакте Поделиться на Facebook

Братья наши меньшие отлично научились манипулировать человеком. За грустную морду, круглые глаза и мокрый нос мы готовы отдать им последнюю сосиску и простить разбитую вазу. А уж если животное невероятно маленьких размеров, то оно способно растопить даже сердце, покрытое вековыми льдами.

Мы в AdMe.ru уверены, после просмотра этой статьи показатели вашего мимиметра достигнут максимальных значений.

1. «Моя кузина прислала сегодня фотографию своих пони. Мне срочно нужно было поделиться ею с кем-нибудь»

2. «Знакомьтесь, это Дакота»

3. «Это Такер. Он любит бегать и ловить снежинки ртом до того, как они упадут на землю»

4. «Малыш горностая поселился в нашем дворе. Люблю его»

5. «Скажите „привет!“ Мускатному Ореху»

6. «Она похожа на настоящую статуэтку»

7. «Билли — невероятная милашка»

8. «Марбл прилег подремать»

9. «Я подарил себе малыша Чарли»

10. «Этот козленок живет в приюте для козлят»

11. «Моя любовь»

12. «Мини-лошадь забежала на наш двор через дыру в заборе. Хозяин отказался ее забирать. Так у нас появилась лошадь. Его зовут Малыш Бэн. Ему 18 лет»

13. «Корра — новый кролик моей девушки»

14. «Маленькая синичка пищала у меня под ногами. Она разрешила взять себя на руки»

15. «Не уверена, что вам нравятся змеи. Но вот моя малышка. Ее зовут Хиона»

16. «Маленький круассан»

17. «Знакомьтесь: Наггет»

18. «Вчера моя сестра спасла этого малыша»

19. «Крошечный козлик»

20. «Эти бугорчатые черепашки вылупились благодаря программе сохранения, в которую я вступил этим летом в Род-Айленде»

21. «Эта одна из моих любимых фотографий моей хаски. Здесь она еще маленькая»

22. «Это Реджинальд. Он желает вам доброго вечера (или дня) и счастливого Рождества»