20+ маленьких животных, которые поднимут ваше настроение даже в самый хмурый день
Братья наши меньшие отлично научились манипулировать человеком. За грустную морду, круглые глаза и мокрый нос мы готовы отдать им последнюю сосиску и простить разбитую вазу. А уж если животное невероятно маленьких размеров, то оно способно растопить даже сердце, покрытое вековыми льдами.
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1. «Моя кузина прислала сегодня фотографию своих пони. Мне срочно нужно было поделиться ею с кем-нибудь»
2. «Знакомьтесь, это Дакота»
3. «Это Такер. Он любит бегать и ловить снежинки ртом до того, как они упадут на землю»
4. «Малыш горностая поселился в нашем дворе. Люблю его»
5. «Скажите „привет!“ Мускатному Ореху»
6. «Она похожа на настоящую статуэтку»
7. «Билли — невероятная милашка»
8. «Марбл прилег подремать»
9. «Я подарил себе малыша Чарли»
10. «Этот козленок живет в приюте для козлят»
11. «Моя любовь»
12. «Мини-лошадь забежала на наш двор через дыру в заборе. Хозяин отказался ее забирать. Так у нас появилась лошадь. Его зовут Малыш Бэн. Ему 18 лет»
13. «Корра — новый кролик моей девушки»
14. «Маленькая синичка пищала у меня под ногами. Она разрешила взять себя на руки»
15. «Не уверена, что вам нравятся змеи. Но вот моя малышка. Ее зовут Хиона»
16. «Маленький круассан»
17. «Знакомьтесь: Наггет»
18. «Вчера моя сестра спасла этого малыша»
19. «Крошечный козлик»
20. «Эти бугорчатые черепашки вылупились благодаря программе сохранения, в которую я вступил этим летом в Род-Айленде»
21. «Эта одна из моих любимых фотографий моей хаски. Здесь она еще маленькая»
22. «Это Реджинальд. Он желает вам доброго вечера (или дня) и счастливого Рождества»
А какого размера ваш питомец?
Фото на превью Iamglennn / Reddit