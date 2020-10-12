20 животных, которые взяли ситуацию в свои лапки и нашли дело по душе

Подписаться на AdMe Рассказать ВКонтакте Поделиться на Facebook

Домашние животные кажутся нам настоящими лапушками, которых хочется любить, кормить и никому не отдавать. Порой питомцы находят себе место не только в сердце и доме хозяина, но и в довольно серьезной обстановке. Например, они могут заниматься рутинными делами, работать в полиции и даже спасать жизни.

Мы в AdMe.ru нашли 20 кошек и собак, которые могут запросто справиться с любым заданием, несмотря на то что у них лапки.

Нагреет пиццу не хуже микроволновки

Персональный фитнес-тренер. Только у него лапки

Знакомьтесь, Куини — ответственный смотритель питомника растений

«Мой мастер по ремонту уснул в разгар работы»

Работник месяца на месте

«Мой тренер по тяжелой атлетике устал после утренних упражнений»

Корги-полицейский, который совсем недавно вышел на пенсию

«Добро пожаловать в отель „Хеллоуин“. Вы бронировали номер?»

Помощник руководителя совсем вымотался

Этот кот год болтался возле больницы, а потом его взяли на работу охранником

Она его мяуза

Суровый продавец арбузов

Этот водитель точно заслужил 5 звезд

Аннабель электрик, и она не починила свет

«Хэм вчера спас мне жизнь. Он поранил лапу, но благодаря его храбрости я остался жив. Спасибо, Хэм. Ты мой лучший друг»

Это Баттерс. Она уже 4 года водит грузовик

Вы бы наняли этого солидного красавца?

Зубной врач

«Что это там у тебя?»

Большой босс на месте