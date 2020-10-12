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20 животных, которые взяли ситуацию в свои лапки и нашли дело по душе

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Домашние животные кажутся нам настоящими лапушками, которых хочется любить, кормить и никому не отдавать. Порой питомцы находят себе место не только в сердце и доме хозяина, но и в довольно серьезной обстановке. Например, они могут заниматься рутинными делами, работать в полиции и даже спасать жизни.

Мы в AdMe.ru нашли 20 кошек и собак, которые могут запросто справиться с любым заданием, несмотря на то что у них лапки.

Нагреет пиццу не хуже микроволновки

© misstwinpeaks / reddit

Персональный фитнес-тренер. Только у него лапки

© Msdingles / reddit

Знакомьтесь, Куини — ответственный смотритель питомника растений

© komerakim / reddit

«Мой мастер по ремонту уснул в разгар работы»

© Ghasand / reddit

Работник месяца на месте

© Immune2Iocaine / imgur

«Мой тренер по тяжелой атлетике устал после утренних упражнений»

© Link09876 / reddit

Корги-полицейский, который совсем недавно вышел на пенсию

«Добро пожаловать в отель „Хеллоуин“. Вы бронировали номер?»

© noah1345 / reddit

Помощник руководителя совсем вымотался

© malkumecks / reddit

Этот кот год болтался возле больницы, а потом его взяли на работу охранником

© InJailOutSoonn / reddit

Она его мяуза

© dittidot / reddit

Суровый продавец арбузов

© vladrichdemaclant / imgur

Этот водитель точно заслужил 5 звезд

© livieluv / reddit

Аннабель электрик, и она не починила свет

© auroracelestia / reddit

«Хэм вчера спас мне жизнь. Он поранил лапу, но благодаря его храбрости я остался жив. Спасибо, Хэм. Ты мой лучший друг»

© shotgun-octopus / reddit

Это Баттерс. Она уже 4 года водит грузовик

© thata**holejoe / reddit

Вы бы наняли этого солидного красавца?

© melliemofo / reddit

Зубной врач

© AwwCatsDotCom / reddit

«Что это там у тебя?»

© PhantomGiovanni666 / reddit

Большой босс на месте

© hollykatz / reddit

А ваш питомец любит заниматься полезными делами или предпочитает свесить лапки?

Фото на превью livieluv / reddit
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