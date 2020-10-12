20 животных, которые взяли ситуацию в свои лапки и нашли дело по душе
Домашние животные кажутся нам настоящими лапушками, которых хочется любить, кормить и никому не отдавать. Порой питомцы находят себе место не только в сердце и доме хозяина, но и в довольно серьезной обстановке. Например, они могут заниматься рутинными делами, работать в полиции и даже спасать жизни.
Мы в AdMe.ru нашли 20 кошек и собак, которые могут запросто справиться с любым заданием, несмотря на то что у них лапки.
Нагреет пиццу не хуже микроволновки
Персональный фитнес-тренер. Только у него лапки
Знакомьтесь, Куини — ответственный смотритель питомника растений
«Мой мастер по ремонту уснул в разгар работы»
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«Мой тренер по тяжелой атлетике устал после утренних упражнений»
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«Добро пожаловать в отель „Хеллоуин“. Вы бронировали номер?»
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Этот водитель точно заслужил 5 звезд
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«Хэм вчера спас мне жизнь. Он поранил лапу, но благодаря его храбрости я остался жив. Спасибо, Хэм. Ты мой лучший друг»
Это Баттерс. Она уже 4 года водит грузовик
Вы бы наняли этого солидного красавца?
Зубной врач
«Что это там у тебя?»
Большой босс на месте
А ваш питомец любит заниматься полезными делами или предпочитает свесить лапки?
Фото на превью livieluv / reddit