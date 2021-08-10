20+ животных, которые уже ни на что особо не надеялись, но на их улице вдруг грянул праздник

Герои нашей статьи вот уж действительно настоящие герои: они встретили животных, которые отчаянно нуждались в помощи, и не побоялись взять на себя ответственность за пушистых и впустить их в свою жизнь. И те, конечно, им за это бесконечно благодарны.

Мы в AdMe.ru уверены в том, что мир полон добрых людей, и хотим сказать огромное спасибо всем, кто помогает усатым и хвостатым обзавестись домом и любящим хозяином.

«Моя подруга нашла его под машиной, потрепанного собакой, грязного, в лишае. Накормили, вылечили. Спустя 3 месяца из него вырос тигр домашний мелкокалиберный»

«Эта фотография нашего малыша, которую мы сделали в приюте, — одна из наших любимых»

«Год назад мы с коллегами нашли котенка на работе. Не могу поверить, что этот жалкий комочек превратился в такого ласкового мальчика»

«Вот как наш малыш выглядел при первой встрече в приюте и 24 часа спустя — уже дома»

«Это Патчес. Его вместе с братьями и сестрами положили в мешок и выбросили в реку. Он проделал огромный путь, чтобы оказаться с нами. Сейчас ему уже 7 месяцев»

«Взял из приюта эту милашку и ее сестру в октябре прошлого года. Никогда бы не подумал, что могу так сильно полюбить домашних животных»

«Прошел год с тех пор, как моя жена спасла этого измученного блохами крошечного ребенка»

«Моя соседка только что взяла из приюта эту кроху. Она очень милая, хотя и выглядит сердитой»

«Только посмотрите, что могут сделать 4 месяца хорошего ухода. У нее даже выросла пара ушей»

«Лила 11 лет прожила в сарае и впервые оказалась в доме»

«Всю свою жизнь она была кошкой моих родителей на ферме, на которую никто особо не обращал внимания. На этой неделе я переехала в квартиру и взяла ее с собой. Кажется, она наслаждается своей пенсией».

«Нам принесли котенка, которого просто выбросили из окна машины. Знакомьтесь, это Семь»

«Нашла этого малыша на парковке. Он лежал на солнце, был совсем один и очень напуган. Мы не могли просто так его оставить. Познакомьтесь с Кофе, чудесным дополнением к нашей семье»

«Прежние хозяева Блейда никогда не пускали его в дом. Он даже не знал, что такое игрушки. Теперь Блейд мой, и он счастливейший щенок в мире»

«Я взяла эту маленькую леди около 3 месяцев назад. Каждый вечер я говорю: „Пора спать!“ — а она подползает ко мне и смотрит вот так»

«Вот что год любви и заботы сделал с кошкой»

«Спасли эту малышку на прошлой неделе. Только посмотрите, как здорово она позирует для фотографии»

«Вчера утром я хотела пойти в местный приют, чтобы просто посмотреть, но в итоге влюбилась в эту красавицу. И когда я говорю вам, что я плакала, верьте мне»

«Ей 6 лет, вес меньше 2,5 кг. Не могу дождаться, когда смогу побаловать тебя, малышка».

«Сегодня к нам домой приехала ЛаДонна. Ей 10 лет, она слепая. Она уже нашла подстилку, еду и свою кровать. Мы уже ее очень любим»

«Сегодня я взяла из приюта Игоря — милого 8-летнего мальчика с парализованной лапой. Он такой ласковый»

«Мой мальчик был спасен с улицы. Вот как он выглядит сейчас»

«Этот парень только что отметил годовщину нашего знакомства. За это время мы успели переехать из одной страны в другую и оба очень счастливы»