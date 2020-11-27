20+ фотодоказательств того, что, подарив дом животному, вы станете для него дороже всех сокровищ мира
При виде голодного котенка или щенка сердце сжимается, а руки сами тянутся накормить и обогреть кроху. Благодаря любви и заботе животные моментально превращаются из несчастных беспризорников в довольных жизнью домоседов. А наградой тому, кто смог прийти на помощь бедняге в трудную минуту, становится самая преданная и беззаветная дружба на свете.
Мы в AdMe.ru обожаем истории со счастливым концом и умиляемся, глядя на фотографии животных, которые обрели дом и любящих хозяев.
«На первом фото — мой кот Рубен в тот день, когда я принес его домой. Он живет со мной около двух лет»
«Я нашла их месяц назад в уединенной деревушке. Хозяин сказал мне, что скоро выбросит их в лес. Вчера они наконец-то были приняты в любящий дом!»
«16 лет назад мы привезли ее домой»
«Это моя ослица. Я приютил их с матерью в январе этого года. Малышка была очень худой, похожей на мешок с костями. Посмотрите, в кого превратилась теперь»
«Год назад я обрел своего лучшего друга»
«Мой пес в тот день, когда мы спасли его от отлова животных, и сегодня»
«Джерри нашли в возрасте пары недель в коробке вместе с братьями и сестрами. Сейчас ему 11 недель, он здоров и разнежен. Мы вырастили всех четверых котят, а Джерри оставили себе»
«Прошло 7 лет с тех пор, как он с нами»
«Нашли на улице. Всего через несколько дней он стал выглядеть и чувствовать себя намного лучше. Знакомьтесь, Жан-Люк Пуркар!»
Фото в приюте и 7 лет спустя
От неухоженного бездомного кота — до вальяжного увальня: «Где, черт возьми, мой ужин?»
«Я приютила эту девочку, потому что она родилась слепой. Крошечная цыпочка превратилась в счастливую курицу!»
«Подобрали 2 года назад. Он так вымахал! Зовут Дарт Вейдер»
Через год после того, как ее «удочерили». Теперь она все время улыбается. Счастливая девочка!
«Найден брошенным на улице, а теперь наш любимчик Флоки»
Вы можете поверить, что это те же самые котята всего через месяц?
«Мерлину не очень хорошо жилось у прежних хозяев. Теперь он самая милая и умная ящерица из всех, что у меня есть»
«Нашел ее на парковке со сломанной челюстью»
«Кубо до и после того, как мы ее „удочерили“»
Рамона до того, как ее забрали из приюта, и 8 месяцев спустя
«В июле взяли домой вот это чудо. Зовут Sunny, по-простому Саня!»
Может быть, и у вас есть история о том, как вы спасли жизнь четвероногому?
Фото на превью bestpartofcolbyjack / Reddit