20+ фотодоказательств того, что, подарив дом животному, вы станете для него дороже всех сокровищ мира

При виде голодного котенка или щенка сердце сжимается, а руки сами тянутся накормить и обогреть кроху. Благодаря любви и заботе животные моментально превращаются из несчастных беспризорников в довольных жизнью домоседов. А наградой тому, кто смог прийти на помощь бедняге в трудную минуту, становится самая преданная и беззаветная дружба на свете.

Мы в AdMe.ru обожаем истории со счастливым концом и умиляемся, глядя на фотографии животных, которые обрели дом и любящих хозяев.

«На первом фото — мой кот Рубен в тот день, когда я принес его домой. Он живет со мной около двух лет»

«Я нашла их месяц назад в уединенной деревушке. Хозяин сказал мне, что скоро выбросит их в лес. Вчера они наконец-то были приняты в любящий дом!»

«16 лет назад мы привезли ее домой»

«Это моя ослица. Я приютил их с матерью в январе этого года. Малышка была очень худой, похожей на мешок с костями. Посмотрите, в кого превратилась теперь»

«Год назад я обрел своего лучшего друга»

«Мой пес в тот день, когда мы спасли его от отлова животных, и сегодня»

«Джерри нашли в возрасте пары недель в коробке вместе с братьями и сестрами. Сейчас ему 11 недель, он здоров и разнежен. Мы вырастили всех четверых котят, а Джерри оставили себе»

«Прошло 7 лет с тех пор, как он с нами»

«Нашли на улице. Всего через несколько дней он стал выглядеть и чувствовать себя намного лучше. Знакомьтесь, Жан-Люк Пуркар!»

Фото в приюте и 7 лет спустя

От неухоженного бездомного кота — до вальяжного увальня: «Где, черт возьми, мой ужин?»

«Я приютила эту девочку, потому что она родилась слепой. Крошечная цыпочка превратилась в счастливую курицу!»

«Подобрали 2 года назад. Он так вымахал! Зовут Дарт Вейдер»

Через год после того, как ее «удочерили». Теперь она все время улыбается. Счастливая девочка!

«Найден брошенным на улице, а теперь наш любимчик Флоки»

Вы можете поверить, что это те же самые котята всего через месяц?

«Мерлину не очень хорошо жилось у прежних хозяев. Теперь он самая милая и умная ящерица из всех, что у меня есть»

«Нашел ее на парковке со сломанной челюстью»

«Кубо до и после того, как мы ее „удочерили“»

Рамона до того, как ее забрали из приюта, и 8 месяцев спустя

«В июле взяли домой вот это чудо. Зовут Sunny, по-простому Саня!»